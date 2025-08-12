You are Here
2025-26 এনবিএ মরসুমে দেখার জন্য চার দ্বিতীয় বর্ষের খেলোয়াড়
যদিও এই বছরের ফসলের মতো তারকা সম্ভাবনার সাথে বোঝা নয়, গত মরসুমের রুকিগুলি মূল্যায়ন করতে আরও মজা প্রমাণিত অনেক চিন্তার চেয়ে।

দ্বিতীয় বর্ষের বিকাশ সর্বদা দেখার জন্য আকর্ষণীয় এবং কিছু খেলোয়াড়ের সাথে এক বছর পর বছর দু’বছরের খুব আলাদা পরিস্থিতিতে প্রবেশ করে, আসুন আমরা যে সোফমোরগুলি দেখছি তা একবার দেখে নেওয়া যাক।

জ্যারেড ম্যাককেইন – ফিলাডেলফিয়া 76ers

একটি ছেঁড়া মেনিস্কাস ম্যাককেইনকে বছরের সেরা মৌসুমের সম্ভাব্য রুকি থেকে ছিনতাই করেছিল, কারণ তার মৌসুমে 23 টি খেলায় কেটে যাওয়ার 25 মিনিটের মধ্যে তীক্ষ্ণ-শ্যুটারের গড় 15.3 পয়েন্ট ছিল। 2024 সালে 16 তম সামগ্রিক নির্বাচন, ম্যাককেইনের জাম্পার এবং প্রো গেমটিতে তাত্ক্ষণিকভাবে অনুবাদ করা বাউন্সটি স্কোর করার অপ্রত্যাশিত ক্ষমতা।

টাইরেস ম্যাক্সি এবং আগত রুকি ভিজে এজকোম্বের পাশাপাশি সিক্সাররা একটি শক্তিশালী তরুণ পরিধি ত্রয়ী খেলাধুলা করে। তারা কীভাবে বার্ধক্যজনিত এবং বহুবর্ষে আহত জোয়েল এম্বিড এবং পল জর্জের সাথে জাল করে তা পর্যবেক্ষণ করতে আকর্ষণীয় হবে।

ম্যাককেইনের মেঝে প্রসারিত করার ক্ষমতা তাকে সিক্সার্সের পুরানো এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে সবচেয়ে প্রাকৃতিক ফিট করে তোলে। এটি তাকে ভেটেরান ফ্রন্টকোর্ট এবং সিক্সার্স স্পোর্টস স্পোর্টস স্পোর্টস স্পোর্টস স্পোর্টস স্পোর্টসের মধ্যে যে কোনও শক্তি সংগ্রাম নেভিগেট করার অনুমতি দেয়।

স্টিফন ক্যাসেল – সান আন্তোনিও স্পার্স

বর্ষসেরা রোকি রুকি গত মৌসুমে ২ 26..7 মিনিটে গড়ে ১৪..7 পয়েন্ট এবং ৪.১ সহায়তা করে। তিনি বেঞ্চের বাইরে তাঁর 34 টি গেমের চেয়ে 47 টি তারার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে আরও ভাল খেলেছিলেন (+4.6 পয়েন্ট, +2.0 সহায়তা, +.19 সত্য শ্যুটিং, কিছুটা কম ব্যবহার সত্ত্বেও) এবং প্রচারের শেষের দিকে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আত্মরক্ষামূলকভাবে শব্দ এবং প্রায়শই ধ্বংসাত্মক ঝুড়ি আক্রমণ করে, ক্যাসলটি একটি রক্ষক দেখায়।

যাইহোক, মাত্র 12 মাস আগে থেকে সান আন্তোনিওতে ল্যান্ডস্কেপটি উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। ডি’রন ফক্সের মধ্য-মৌসুমের অধিগ্রহণ সান আন্তোনিওকে একজন প্রবীণ মেঝে জেনারেল দিয়েছে এবং লটারি লাকের একটি উল্লেখযোগ্য টুকরো তারা পিক টু পিক এ গার্ড ডিলান হার্পারকে বেছে নিতে লাফিয়ে উঠল।

তিনটি খেলোয়াড়ই তাদের দখলে বাস্কেটবলের সাথে সেরা, যার অর্থ কাউকে ত্যাগ করতে হবে। ক্যাসেল, সহজেই ত্রয়ীর সেরা ডিফেন্ডার এবং সম্ভবত বলের সাথে সবচেয়ে নিঃস্বার্থ, প্রাথমিক প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়ে আছেন। তার বল থেকে সফল হওয়ার জন্য, তাকে বাইরে জাম্পারদের ছিটকে যাওয়া শুরু করা উচিত (গত বছর ২৮.৫ শতাংশ)।

অ্যালেক্স স্যার – ওয়াশিংটন উইজার্ডস

মেধাবী বিগ ম্যান একটি প্রকল্প হিসাবে রয়ে গেছে, তবে তার রুকি মরসুম অগ্রগতির সাথে সাথে এই অস্পষ্ট রূপরেখা আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। ১৯ বছর বয়সী হিসাবে ১৩ পয়েন্ট, .5.৫ রিবাউন্ডস ২.৪ সহায়তা এবং ১.৫ টি ব্লক পোস্ট করা (২০ এপ্রিল ২ 26 এপ্রিল), স্যার যথেষ্ট দেখিয়েছিলেন যে তিনি কিছু আক্রমণাত্মক রস নিয়ে একটি প্রতিরক্ষামূলক শক্তি হতে পারেন, কারণ উইজার্ডস কোচিং কর্মীরা স্যারারকে তার ভুলগুলি দিয়ে চালিত করতে এবং প্লেমেকার হিসাবে নিজেকে প্রসারিত করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

টিএইচ উইজার্ডস তাদের বইগুলিতে পাঁচটি 2024 প্রথম রাউন্ডার, পাশাপাশি সম্প্রতি অর্জিত মাইক্রোওয়েভ স্কোরার ক্যাম হুইটমোর সহ যুব আন্দোলনে কিনেছে। আশেপাশের সমস্ত তরুণদের সাথে, কাউকে অন-কোর্ট নেতা হিসাবে পদক্ষেপ নিতে হবে (খ্রিস মিডলটন এবং সিজে ম্যাককালাম লকার রুমের যত্ন নিতে পারে)। সারের কি এই ধরণের ক্ষমতা আছে?

সারের অভিজাত শারীরিক ক্ষমতা এবং দুর্দান্ত প্রতিরক্ষামূলক প্রবৃত্তি রয়েছে। যদি তার আপত্তিকর গেমটি অগ্রগতি করতে পারে তবে উইজার্ডদের তাদের কেন্দ্রস্থল থাকতে পারে।

ম্যাটাস বুজেলিস – শিকাগো বুলস

জাচ ল্যাভাইন লেনদেন না হওয়া পর্যন্ত বুজেলিসের রুকি ক্যাম্পেইনটি ধীর কুকিতে ছিল। একবার ল্যাভিনের প্রারম্ভিক স্থানে উন্নীত হওয়ার পরে, স্থানীয় পণ্যটি সমৃদ্ধ হয়ে যায়, যা কিছু আকর্ষণীয় নাটক তৈরি করার সময় প্রতি গেমের গড় 13 পয়েন্ট, 4.5 বোর্ড এবং 1.1 ব্লক হয়।

বুলস আপ-টেম্পো স্টাইলটি বুজেলিসের অ্যাথলেটিক শক্তিতে সরাসরি ফিট করে, যার খোলা মেঝেতে খেলাটি দমকে। সে লক্ষ্যে, পয়েন্ট গার্ড জোশ গিদির পুনরায় স্বাক্ষর করা বুজেলিসের প্রবৃদ্ধির জন্য আবশ্যক, দু’জন আপাতদৃষ্টিতে বছরের শেষ প্রান্তে একটি মন গ্যাল্ড বিকাশ করে।

যদিও বুজেলিস দু’বছরে আরও বেশি বল পাওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে তা যাই হোক না কেন, গিডিকে সমীকরণ থেকে সরিয়ে দেওয়া তাকে আরও অনেক কিছু করতে দেখবে।



