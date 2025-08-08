2025-26 এর জন্য সম্ভবত পাঁচটি এনএইচএল বাউন্স-ব্যাক প্রার্থী

পরিসংখ্যানগত ফলাফলের ক্ষেত্রে সম্ভবত কোনও খেলাধুলার হকি হিসাবে অনেক ভেরিয়েবল নেই। হকি খেলোয়াড়রা নিয়মিত আঘাত খেলেন এবং কোচিং সিস্টেমগুলি বছরের পর বছর প্রচুর প্রভাব ফেলতে পারে। অভিজাতদের অভিজাতদের বাদ দিয়ে, বছরের পর বছর প্লেয়ারের পারফরম্যান্সে উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যানগত পরিবর্তনশীলতা দেখা মোটামুটি সাধারণ।
এই বিষয়টি মাথায় রেখে, এখানে 2025-26 মরসুমের জন্য পাঁচটি সম্ভাব্য বাউন্স-ব্যাক প্রার্থী রয়েছে।
সেন্ট লুই ব্লুজ গোলরক্ষক জর্ডান বিনিংটন
2024-25 মরসুম:: 56 গেমস, 28-22-5, তিনটি শাটআউট, 2.69 জিএএ, .900 সংরক্ষণ শতাংশ
ব্লুজগুলি বেশ কয়েকটি বড় সংযোজন করেছে যা তাদের পাঁচ-পাঁচটিতে এবং বিশেষ দলগুলিতে (কেন্দ্র নিক বিজুগস্টাড এবং পিয়াস সুটার) অপরাধকে দমন করতে সহায়তা করবে। বিনিংটনের সেভ শতাংশ .891 থেকে উন্নত জিম মন্টগোমেরি নভেম্বরের শেষের দিকে বেঞ্চের পিছনে নেওয়ার পরে .905 থেকে প্রাকৃতিক স্ট্যাট ট্রিক।
লস অ্যাঞ্জেলেস কিংস উইঙ্গার আন্দ্রে কুজমেনকো
2024-25 মরসুম: 66 গেমস, 11 গোল, 26 সহায়তা, প্রতি খেলায় বরফের 15:38 সময়, পাঁচ-পাঁচটিতে মাইনাস-ওয়ান (অনুযায়ী প্রাকৃতিক স্ট্যাট ট্রিক)
2022-23-এ ভ্যানকুভারের সাথে তাঁর অযৌক্তিক 39-গোলের ছদ্মবেশী বছরের সাথে কখনও কখনও তার অযৌক্তিক 39-গোলের ছদ্মবেশী বছরের সাথে মেলে না, যখন তিনি একটি অযৌক্তিক 27.3 শতাংশ শ্যুট করেছিলেন। তবে আশার লক্ষণ ছিল যে ফিলাডেলফিয়া ফ্লাইয়ারদের কাছ থেকে বাণিজ্য সময়সীমার সময় কিংস তাকে অধিগ্রহণের পরেও তার ছদ্মবেশী বছর থেকে খেলোয়াড়ের কিছু প্রতীক এখনও প্রায় হতে পারে।
লস অ্যাঞ্জেলেসে, কুজমেনকো পাঁচ-পাঁচ-পাঁচটিতে প্লাস-নাইন ছিলেন, প্রতিটি দখলের মেট্রিকের উপরে পানির উপরে, 22 গেমসে 17 পয়েন্ট নিয়ে নিয়মিত মরসুম শেষ করেছিলেন এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের স্বল্প-কালীন প্লে অফের উপস্থিতিতে প্রতি-প্রতি-গেমের খেলোয়াড় ছিলেন। কিংস ফ্রি এজেন্সিতে প্রতিরক্ষামূলক দক্ষতা হারিয়েছিল, তবে একটি কেন্দ্রীভূত কুজমেনকো আক্রমণাত্মক জোনের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য তৈরি করতে পারে।
এডমন্টন অয়েলার্স উইঙ্গার অ্যান্ড্রু ম্যাঙ্গিয়াপেন
2024-25 মরসুম: 81 গেমস, 14 গোল, 14 সহায়তা, প্রতি খেলায় বরফের 13:02 সময়, পাঁচ-পাঁচটিতে এক প্লাস-ওয়ান (অনুযায়ী প্রাকৃতিক স্ট্যাট ট্রিক)
2021-22 মৌসুমে মঙ্গিয়াপেন ক্যালগেরির হয়ে 35 টি গোল করেছিলেন, তবে তার পরে এক মৌসুমে তিনি 17 এর বেশি লম্বা হননি। এডমন্টন সর্বদা কনর ম্যাকডাভিড এবং লিওন ড্রাইসাইটেলের সাথে খেলতে উইংয়ের মূল্য খুঁজছেন। এটি এডমন্টনের প্রাদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যালগরির সাথে তাঁর সেরা হকি অভিনয় করা ম্যাঙ্গিয়াপেনের পক্ষে আরামের বিষয় হতে পারে। ওয়াশিংটনে এক বছরের স্টিন্টের পরে ওয়েস্টার্ন কানাডায় এখন, মঙ্গিয়াপেন অভিজাত কেন্দ্রিকদের সাথে তার স্কোরিং স্পর্শটি দেখতে পেলেন।
ভ্যানকুভার কানকস সেন্টার/উইঙ্গার এলিয়াস পিটারসন
2024-25 মরসুম: 64 গেমস, 15 লক্ষ্য, 30 সহায়তা, প্রতি খেলায় বরফের উপর 18:40 সময়, পাঁচ-পাঁচটিতে বিয়োগ-এক (প্রতি প্রাকৃতিক স্ট্যাট ট্রিক)
সম্ভবত এটি ছিল স্বাস্থ্যের সাথে তাঁর অবিচ্ছিন্ন লড়াই বা সংক্ষিপ্ত অফসেসন কম পুনরুদ্ধারের সময় নিয়ে যাচ্ছিল, তবে পিটারসনের বিপর্যয়কর 2024-25 এর প্রায় কোনও ব্যাখ্যা নেই। তার প্রতিরক্ষামূলক মেট্রিকগুলি দৃ solid ় থাকাকালীন তার আক্রমণাত্মক মেট্রিকগুলি প্রায় প্রতিটি দখল বিভাগে ভেঙে পড়েছিল। একটি কোচিং পরিবর্তন সাহায্য করতে পারে (অ্যাডাম ফুয়েট রিক টোকেটকে প্রতিস্থাপন করেছে), তবে এর বেশিরভাগ অংশই খেলোয়াড়ের উপর রয়েছে – এমন কিছু যা তিনি স্বীকার করেছেন।
নিউ ইয়র্ক রেঞ্জার্স কেন্দ্র/ডান উইং মিকা জিবেনেজাদ
2024-25 মরসুম: 82 গেমস, 20 গোল, 42 সহায়তা, প্রতি খেলায় বরফের উপর 18:46 সময়, বিয়োগ-নাইন 5-অন -5 (প্রতি প্রাকৃতিক স্ট্যাট ট্রিক)
জিবেনেজাদের জন্য একটি মৌসুমের বিশৃঙ্খলা, দুঃস্বপ্নের মধ্যে একটি বেদনাদায়ক ধীর সূচনা অন্তর্ভুক্ত ছিল-তার প্রথম 50 গেমগুলিতে 29 পয়েন্ট এবং সেই স্প্যানে পাঁচ-পাঁচটিতে একটি ভয়ঙ্কর মাইনাস -15-এ, সেই স্প্যানে পাঁচ-পাঁচটিতে, প্রাকৃতিক স্ট্যাট ট্রিক টু। পিটারসনের মতো জিবানজাদের দল যেমন তাকে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গণনা করবে।
জিবেনজাদ গত মৌসুমে চূড়ান্ত ৩২ টি খেলায় রান্না করেছিলেন, ৩৩ পয়েন্ট (পাঁচ-পাঁচটিতে ১৯ টি, এই প্রান্তে খেলেছেন এমন সমস্ত ৮২৮ স্কেটারের মধ্যে ২১ তম) এবং সদ্য অর্জিত কেন্দ্র জেটি মিলারের পাশাপাশি তাঁর সেরা কিছু হকি খেলেন। বড় প্রশ্ন: নতুন প্রধান কোচ মাইক সুলিভান কি জিবানজাদকে মিলার উইংয়ে ফিরে আসবেন?