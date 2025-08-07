You are Here
2026 সালে ‘দ্য ব্যাটম্যান’ চিত্রগ্রহণের সিক্যুয়াল শুরু করবে
News

2026 সালে ‘দ্য ব্যাটম্যান’ চিত্রগ্রহণের সিক্যুয়াল শুরু করবে

ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারি আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেছেন যে ব্যাটম্যান: দ্বিতীয় খণ্ড, ম্যাট রিভস পরিচালিত প্রত্যাশিত সিক্যুয়াল এবং রবার্ট প্যাটিনসন অভিনীত, ২০২26 সালের বসন্তে চিত্রগ্রহণ শুরু করবেন।

এই ঘোষণাটি শেয়ারহোল্ডারদের কাছে প্রেরিত একটি চিঠির মাধ্যমে এসেছিল, যেখানে এই সমীক্ষাটি জেমস গুনের দ্বারা বিশ্বব্যাপী সাফল্য উদযাপন করেছে, যা ইতিমধ্যে বক্স অফিসে 550 মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে, এভাবে নতুন ডিসি ইউনিভার্সের সূচনা চিহ্নিত করে।

“ডিসি স্টুডিও চরিত্রগুলির ইউনিভার্স কেবল ওয়ার্নার ব্রোস আবিষ্কারের অন্যতম মূল্যবান বৌদ্ধিক বৈশিষ্ট্য নয়, বিনোদনের অন্যতম মূল্যবান সম্পদও উপস্থাপন করে,” চিঠিতে বলা হয়েছে। প্রথম কিস্তির আত্মপ্রকাশের পাঁচ বছর পরে সিনেমা প্রিমিয়ারটি 1 অক্টোবর, 2027 এর জন্য নির্ধারিত হয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী 70 770 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ডলারেরও বেশি উত্থাপন করেছিল এবং এর অন্ধকার সুর, এর গোয়েন্দা বিবরণ এবং প্যাটিনসনের অভিনয় দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল।

ব্রিটিশ অভিনেতা, যিনি সম্প্রতি ক্রিস্টোফার নোলানের ওডিসিতে অংশ নিয়েছিলেন, রাতের আইকনিক রাতে ফিরে আসবেন। রিভস এবং প্যাটিনসন স্ক্রিপ্টটি সম্পন্ন করার পরে রিটার্নের নিশ্চিতকরণ ঘটে, জুনে রিপোর্ট করা বিভিন্ন।

ডিসি ইউনিভার্সকে একীভূত করার জন্য দশ বছরের কৌশলটির কাঠামোর মধ্যে ওয়ার্নার ব্রোস জোর দিয়েছিলেন যে ব্যাটম্যান: দ্বিতীয় খণ্ডটি একটি উচ্চাভিলাষী সম্প্রসারণের অংশ যা সিনেমা, টেলিভিশন, ভিডিও গেমস, গ্রাহক পণ্য এবং আরও অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত করে। জেমস গানের নেতৃত্বে, ডিসি স্টুডিওতে ইতিমধ্যে একাধিক প্রকল্প রয়েছে যেমন সুপারগার্ল: ওম্যান অফ টুমার, ক্লেফেস, ওয়ান্ডার ওম্যানের একটি নতুন সংস্করণ, এবং ল্যান্টনস, দ্য নিউ সিজন অফ পিসমেকার এবং দ্য পেঙ্গুইনের মতো সিরিজ, ব্যাটম্যানের মহাবিশ্বের সাথে সরাসরি সংযুক্ত রয়েছে। ব্যাটম্যানের প্রথম এবং দ্বিতীয় কিস্তির মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধানের জন্য সমালোচনার মুখোমুখি হয়ে গুন এই সিদ্ধান্তকে রক্ষা করেছিলেন এবং ভক্তদের ধৈর্যকে অনুরোধ করেছিলেন। “সত্য কথা বলতে গেলে, পাঁচ বছর বা তার বেশি পার্থক্য সিকোলেতে বেশ সাধারণ বিষয়,” তিনি অবতার, এলিয়েনস, টপ গান: ম্যাভেরিক বা এমনকি গ্যালাক্সির অভিভাবক ট্রিলজির মতো মামলার উদ্ধৃতি দিয়ে নেটওয়ার্কগুলিতে বলেছিলেন। গুন, 59, ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, অধ্যয়নের পূর্ববর্তী পদ্ধতির বিপরীতে, এখন কোনও সমাপ্ত স্ক্রিপ্ট ছাড়াই কোনও উত্পাদন শুরু হবে না, এমন নীতিমালার অংশ হিসাবে যা তাড়াহুড়ো করার গুণমানকে অগ্রাধিকার দেয়। “এভাবেই বড় চলচ্চিত্রের জন্ম হয়,” তিনি উপসংহারে বলেছিলেন।

