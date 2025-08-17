2027: আপনি রাজনীতি থেকে নিষিদ্ধ – নাইজেরিয়ান সরকার বেসামরিক কর্মচারীদের সতর্ক করে দিয়েছে

২০২27 এর কাছাকাছি আসার সাথে সাথে সেবায় থাকাকালীন নাইজেরিয়ান বেসামরিক কর্মচারীদের পক্ষপাতদুষ্ট রাজনীতিতে জড়িত থাকার বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়েছে।
ফেডারেশনের সিভিল সার্ভিসের প্রধান, এইচওএস, মিসেস দিদি এস্থার ওয়ালসন-জ্যাক বলেছেন, সিভিল কর্মচারী নিরপেক্ষ হওয়া উচিত এবং পরিষেবার নিয়মকে সমর্থন করে।
ওয়ালসন-জ্যাক শুক্রবার আবুজাতে ত্রৈমাসিক স্টেকহোল্ডার এবং নাগরিক বাগদান ইন্টারেক্টিভ সেশনের সময় সতর্কতা জারি করেছিলেন।
সুপ্রিম কোর্টের একটি ট্রেন্ডিং রায়কে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তিনি বলেছিলেন যে বেসামরিক কর্মচারীদের তাদের সংযোগের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য রাজনৈতিক দলগুলির সদস্যদের কার্ড বহন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তবে এটি পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের অনুমতি দেয় না।
ওয়ালসন-জ্যাক বলেছিলেন: “এটি একটি পুরানো রায়, এবং এটি এখনও কার্যকর।
“তবে এই রায়টি যা বলেছিল তা হ’ল বেসামরিক কর্মচারীরা কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্যদের কার্ড বহন করতে পারে, যাতে তাদের মৌলিক মানবাধিকারের সংযোগের অধিকার অস্বীকার না হয়।
“এটি সতর্কতা অবলম্বন করেছিল যে বেসামরিক কর্মচারীদের অবশ্যই তাদের পরিষেবার শর্তাদি এবং শর্তাবলী মেনে চলতে হবে।
“আপনি যেতে পারবেন না এবং পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারবেন না। আপনি এই সময়ের সরকারকে নিরপেক্ষতার সাথে সেবা করেন। এর বিপরীতে যে কোনও কিছু জনসেবার নিয়মকানুন অনুসারে মোকাবেলা করা হবে।”
