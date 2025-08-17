You are Here
2027 টিনুবুর জন্য ওয়াক-ওভার হবে-ওকপহোলো এডো বাই-ইলেকশন জয়ের প্রতিক্রিয়া জানায়
News

2027 টিনুবুর জন্য ওয়াক-ওভার হবে-ওকপহোলো এডো বাই-ইলেকশন জয়ের প্রতিক্রিয়া জানায়

এডো রাজ্যের গভর্নর, সিনেটর সোমবার ওকপহোলো, এডো সেন্ট্রাল সিনেটরিয়াল জেলা এবং ওভিয়া ফেডারেল নির্বাচনকেন্দ্রের জন্য ন্যায়বিচারযুক্ত বাই-নির্বাচনের জন্য তাদের জয়ের জন্য জো ইকপিয়া এবং ওমোজেডি ইগবাইন্ডিয়নের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন।

শনিবার অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনগুলি অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেস (এপিসি) প্রার্থী, আইকেপিইএ এবং আইগিবিনডিয়নকে বিজয়ী করে দেখেছিল।

নাইজা নিউজ ওকপহোলো এডো রাজ্যে এপিসির জন্য ক্রমবর্ধমান সহায়তার লক্ষণ হিসাবে ফলাফলটিকে বর্ণনা করেছেন বলে প্রতিবেদন করেছে।

রবিবার তার প্রধান প্রেস সেক্রেটারি ফ্রেড ইটুয়ার স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে গভর্নর যোগ করেছেন যে ২০২27 সালের রাষ্ট্রপতি পদে রাষ্ট্রপতি বোলা তিনুবুর সম্ভাবনার জন্য ফলাফল উত্সাহ।

তিনি দলের প্রার্থীদের সমর্থন করার জন্য বিপুল সংখ্যায় পরিণত হওয়ার জন্য ভোটারদের প্রশংসা করেছিলেন।

তিনি আত্মবিশ্বাসও প্রকাশ করেছিলেন যে আইকেপিইএ এবং ইগবাইন্ডিয়ন তাদের নির্বাচনী অঞ্চলগুলিকে জাতীয় সংসদে কার্যকরভাবে প্রতিনিধিত্ব করবে এবং তাদের অঞ্চলে উন্নয়নের আকর্ষণ করার দিকে কাজ করবে।

ওকপহোলো একটি বিশ্বাসযোগ্য অনুশীলন হিসাবে যা বর্ণনা করেছেন তা পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র জাতীয় নির্বাচন কমিশন (আইএনইসি) প্রশংসা করেছিলেন এবং নির্বাচনের সময় শান্তি নিশ্চিত করার জন্য সুরক্ষা সংস্থাগুলিকে ধন্যবাদ জানান।

তিনি রাষ্ট্রের বাসিন্দাদের প্রতি সদ্য নির্বাচিত আইন প্রণেতাদের তাদের আইনসভা দায়িত্ব শুরু করার জন্য সমর্থন করার আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি আরও আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তাঁর প্রশাসন এডো রাজ্যে unity ক্য ও উন্নয়নের প্রচারের জন্য দলীয় লাইন জুড়ে নির্বাচিত কর্মকর্তাদের সাথে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।

© 2025 নাইজা নিউজ, পোল্যান্স মিডিয়া ইনক এর একটি বিভাগ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন [email protected]

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts