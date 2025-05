2027 নির্বাচন: শীর্ষ রাষ্ট্রপতি আশাবাদী বলেছেন যে তিনি ওবিআইয়ের পদত্যাগের কথা বিবেচনা করতে পারেন, কারণ দেয়

২০২৩ সালের নির্বাচনে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (এসডিপি) সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (এসডিপি) রাষ্ট্রপতি প্রার্থী অ্যাডওয়েল আদেবায়ো ২০২৩ সালের নির্বাচনে লেবার পার্টির রাষ্ট্রপতি প্রার্থী পিটার ওবিআইয়ের পদত্যাগের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন

একটি ভিডিও সাক্ষাত্কারে বক্তব্য রেখে আদেবায়ো ভাগ করে নিয়েছেন যে “গুরুতর, শান্ত এবং সম্মানজনক” পরামর্শ ইতিমধ্যে মূল বিরোধী ব্যক্তিত্বদের মধ্যে গণতান্ত্রিকভাবে প্রেসিডেন্ট বোলা আহমেদ তিনুবুকে অবরুদ্ধ করার জন্য দৃ determined

নাইজেরিয়ার ২০২27 সালের নির্বাচনের আগে বিরোধী বাহিনীর প্রান্তিককরণ এবং পুনরায় স্বীকৃতি দেশের গণতন্ত্রের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের প্রতিনিধিত্ব করে

এফসিটি, আবুজা – ২০২৩ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (এসডিপি) প্রার্থী অ্যাডওয়েল আদেবায়ো ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তিনি ২০২27 সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পিটার ওবিআইয়ের পদত্যাগের কথা বিবেচনা করতে পারেন।

অ্যাডেবায়ো বুধবার, মে 21, 2025 এ এটি বলেছিলেন, যখন তিনি অতিথি হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন চ্যানেল টেলিভিশন‘আজ রাজনীতি’। সাক্ষাত্কারটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল বৈধ.এনজি।

এসডিপির অ্যাডওয়েল আদেবায়ো ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনি ২০২27 সালের নির্বাচনে পিটার ওবির পক্ষে পদত্যাগের কথা বিবেচনা করতে পারেন। ছবির ক্রেডিট: @মরিস_মনি

সূত্র: টুইটার

তিনি বলেছিলেন যে তিনি ওবিআইয়ের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেছেন।

তাঁর কথা:

“তিনি (ওবি) যা করছেন তা আমি পছন্দ করি। তিনি গুরুতর মনের। তিনি অর্থবহ আলোচনা, শান্ত আলোচনা, সম্মানজনক আলোচনা করছেন।”

When asked if he would step down for Obi, the candidate of the Labour Party (LP) in the 2023 election, Adebayo replied:

“এটি পরে আসবে, তবে আমি যা দেখছি তা থেকে তিনি যা করছেন তা আমি পছন্দ করি” “

বৈধ.এনজি ২০২27 সালের নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবুকে পরাজিত করার একটি মিশন নিয়ে আদিবায়োর এসডিপি, ওবিআই এবং অন্যান্য বিরোধী ব্যক্তিত্বদের united ক্যবদ্ধ হয়েছে বলে প্রতিবেদনগুলি।

2027 নির্বাচন: ওবিআই প্রান্তিককরণের কারণ দেয়

এদিকে, সম্প্রতি ওবিআই বলেছিলেন যে ২০২27 সালের নির্বাচনের আগে বিরোধী দলগুলির জোটে তাঁর জড়িত থাকার বিষয়টি অবস্থান সম্পর্কে নয়, খারাপ প্রশাসনের পরিবর্তে আরও ভাল একটির পরিবর্তে ছিল।

প্রাক্তন আনামব্রা রাজ্য গভর্নর বলেছেন:

“আমি হাঙ্গার বিরুদ্ধে জোটে আছি, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে জোট, অসুস্থ স্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে একটি জোট, আমার জন্য রাজনীতি অবস্থান সম্পর্কে নয়, এটি সঠিক কাজ করার বিষয়ে।”

“আপনি এটি যা কিছু করেন (প্রতিবেদন), আমি আপনাকে বলতে পারি যে, আমি পিটার, আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি তা আপনাকে বলেছি। আমি সবে ফিরে এসেছি (রোম থেকে), আমি রাজনীতির বিষয়ে কথা বলিনি, আমি এই শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে কথা বলছি। আমি অবস্থান সম্পর্কে কথা বলছি না।

“এই দেশে, আমাদের কী কথা বলা উচিত সে সম্পর্কে আমরা কথা বলছি না। আমাদের যে বিষয়ে কথা বলা উচিত তা হ’ল আমরা কীভাবে আমাদের বাচ্চাদের শিক্ষিত করতে যাচ্ছি।”

২০২27 সালের নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবু এবং এপিসিকে গণতান্ত্রিকভাবে বাস্তুচ্যুত করার জন্য ওবিআই তাদের বিডিতে কো-দখল সদস্যদের সাথে একত্রিত হন।

সূত্র: টুইটার

2027 নির্বাচন সম্পর্কে আরও পড়ুন:

2027: আতিকু, ওবি, এল-রুফাই অ্যাডিসি অ্যাডিসি

পূর্বে বৈধ.এনজি রিপোর্ট করেছেন যে ওবিআই, প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট আতিকু আবুবকর এবং প্রাক্তন কাদুনা রাজ্য গভর্নর নাসির এল-রুফাই আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসকে (এডিসি) একটি নতুন বিরোধী জোটের সরকারী প্ল্যাটফর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছেন বলে জানা গেছে।

দীর্ঘ-প্রত্যাশিত রাজনৈতিক জোটের আনুষ্ঠানিক উত্থানের ইঙ্গিত দিয়ে ২০ শে মে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত একটি উচ্চ-স্তরের বৈঠকের পরে এই ত্রয়ী সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল।

এটি একত্রিত হয়েছিল যে বৈঠকে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং স্টেকহোল্ডারদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যারা পরবর্তীকালে জোটের বিবরণ এবং রসদগুলি ইস্ত্রি করার দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

মনোযোগ দিন: ঠিক ঠিক বাছাই করা খবরটি দেখুন আপনার জন্য ➡ সন্ধান করুন “আপনার জন্য প্রস্তাবিত” হোম পেজে ব্লক করুন এবং উপভোগ করুন!

সূত্র: বৈধ.এনজি