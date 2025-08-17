2030 এর জন্য পুয়েব্লার প্রার্থী হিসাবে মাইারের কাছে আর্মেন্টা বাতিল করুন

মেক্সিকো সিটি।– মোরেনিস্টা গভর্নর পুয়েব্লার গভর্নর আলেজান্দ্রো আর্মেন্টা মিয়ার, সিনেটে মোরেনার উপ -সমন্বয়ক ইগনাসিও মায়ার ভেলাজকোকে শাসন করেছিলেন, তার চাচাত ভাই হওয়ার কারণে রাজ্য সরকারের প্রার্থী হিসাবে, কারণ নেপোটিজম নিষিদ্ধ।
“আমি আমার চাচাত ভাইদের, আমার আত্মীয়দের কাছে আত্মীয়স্বজনদের কাছে ইতিমধ্যে মাইয়ের আত্মীয়দের কাছে ক্ষমা চাইছি, কারণ আইন তাদের রাজনৈতিকভাবে অংশ নিতে বাধা দেয়। আইন, এর চেয়ে বেশি কিছুই নয়। এটি খুব স্পষ্ট, কমপক্ষে ২০২27 এবং ২০৩০ সালে রাজনৈতিক জীবনে শূন্যপটিবাদ বাতিল করা হয়েছে” “
“‘নাচো’ এর প্রতি আমার অনেক ভালবাসা আছে, এবং আমি তাকে খুব ভালবাসি,” তিনি বলেছিলেন। গত এপ্রিলে, ফেডারেশনের অফিসিয়াল গেজেট (ডিওএফ) অ -র -নির্বাচন এবং নির্বাচনী ভাগীত্বের ক্ষেত্রে সংবিধানে পরিবর্তনগুলি প্রকাশ করেছিল, যা লোককে এমন বন্ধন বা আত্মীয়তার সাথে নিষেধাজ্ঞা দেয় যার সাথে এটি ডেপুটি, সেনা বা সরকারের মতো পদে অধিষ্ঠিত অবস্থানগুলি একই পদের জন্য প্রতিযোগিতা করে।
2024 থেকে 2030 সাল পর্যন্ত আর্মেন্টা মিয়ারের সময়কাল থেকেই পুয়েব্লার গভর্নরশিপের প্রার্থী হিসাবে মায়ার ভেলাজকোকে কী অস্বীকার করে।
গতকাল, সিনেটর একটি স্থানীয় মাধ্যমের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে গভর্নরের সাথে তাঁর সম্পর্কগুলি সংবেদনশীলভাবে খুব দূর, তবে রাজনৈতিকভাবে সংকীর্ণ। এছাড়াও, তিনি জোর দিয়েছিলেন যে গভর্নরশিপটি পুনর্নবীকরণ করতে হবে তখন এটি 5 বছরের মধ্যে হবে না, সুতরাং, এই মুহুর্তের জন্য, তিনি ফেডারেল বিধায়ক হিসাবে তাঁর পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এই মুহুর্তের জন্য, যা তাকে সরকারী আকাঙ্ক্ষা থেকে দূরে রাখে তা হ’ল মোরেনা এবং তার রাজনৈতিক কৌশল দ্বারা অনুমোদিত নেপোটিজমের বিরুদ্ধে সংস্কার। “আমাকে গভর্নরশিপের সন্ধানে যা বাধা দেয় তা হ’ল আমার বিচক্ষণতা, আমার রাজনৈতিক বুদ্ধি। আজ আমি প্রজাতন্ত্রের একজন সিনেটর। নির্বাচনী প্রক্রিয়াগুলির জন্য যা পুয়েব্লার উত্তরাধিকারকে সংজ্ঞায়িত করবে সেখানে পাঁচ বছর রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।