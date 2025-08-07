You are Here
2030 সালের মধ্যে 30 মিলিয়ন লোককে লিঙ্ক করতে পুতিনের রেল মেগাপ্রজেক্ট
2030 সালের মধ্যে 30 মিলিয়ন লোককে লিঙ্ক করতে পুতিনের রেল মেগাপ্রজেক্ট

মস্কো এবং সেন্ট পিটার্সবার্গের মধ্যে ভ্রমণের সময় কাটাতে রাশিয়ান বুলেট ট্রেন 2 ঘন্টা থেকে

উচ্চ-গতির রেল তথ্য কেন্দ্র অনুসারে, মস্কো এবং সেন্ট পিটার্সবার্গের মধ্যে রাশিয়ার প্রথম উচ্চ-গতির রেললাইন আনুষ্ঠানিকভাবে রাজধানীর পরিবহন উন্নয়ন মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রথম রাশিয়ান বুলেট ট্রেন মডেল

ছবি: চ্যানেল ওয়ান হ’ল আরও তথ্যের অধীনে লাইসেন্স

“মস্কো মেট্রোর ভবিষ্যতের বিন্যাসে উচ্চ-গতির রেলপথের অন্তর্ভুক্তি একটি আধুনিক, সুবিধাজনক এবং অ্যাক্সেসযোগ্য পরিবহন ব্যবস্থা গঠনে প্রকল্পের কৌশলগত গুরুত্বকে তুলে ধরে যা দ্রুত আঞ্চলিক সংযোগ নিশ্চিত করে,” কেন্দ্রটি বলেছে।

কর্মকর্তারা জোর দিয়েছিলেন যে মস্কো – এসটি। পিটার্সবার্গের উচ্চ-গতির লাইনটি একটি জাতীয় উচ্চ-গতির রেল নেটওয়ার্ক তৈরির দিকে একটি বড় পদক্ষেপ চিহ্নিত করেছে, যা অবশেষে রাশিয়ান জনসংখ্যার ৮০% পর্যন্ত পরিবেশন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

2028 সালে প্রথম লঞ্চটি প্রত্যাশিত

পরিকল্পনা অনুসারে, উচ্চ-গতির রেল নেটওয়ার্কের প্রাথমিক পর্যায়ে চালু করা হবে 2028। রুটটি লিঙ্ক করবে কেন্দ্রীয় এবং উত্তর -পশ্চিম ফেডারেল জেলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় 30% বাড়ি।

উচ্চ-গতির রেল প্রকল্প সম্পর্কে

মস্কো এবং সেন্ট পিটার্সবার্গের মধ্যে রাশিয়ার প্রথম উচ্চ-গতির রেলপথ নির্মাণের সরাসরি আদেশের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনজাতীয় প্রোগ্রামের অংশ হিসাবে “দক্ষ পরিবহন ব্যবস্থা”

একবার চালু হয়ে গেলে, বুলেট ট্রেন দুটি শহরের মধ্যে ভ্রমণের সময়কে হ্রাস করবে 2 ঘন্টা 15 মিনিট – বর্তমান সময়কাল প্রায় অর্ধেক। 679 কিলোমিটার রেলপথটি ছয়টি রাশিয়ান অঞ্চল দিয়ে চলবে 30 মিলিয়ন লোকের সম্মিলিত জনসংখ্যার সাথে।

যাত্রী ট্র্যাফিক পৌঁছানোর পূর্বাভাস দেওয়া হয় বার্ষিক 23 মিলিয়ন মানুষ দ্বারা 2030। মস্কো -এর বাইরে। পিটার্সবার্গ করিডোর, সরকার অতিরিক্ত উচ্চ-গতির রুটগুলিও তৈরি করার পরিকল্পনা করেছে ইয়াকাটারারুরুর (কাজানের মাধ্যমে), মিনস্ক, অ্যাডলারএবং রিয়াজান

বৃহত আকারের প্রকল্পটি রাশিয়ার পরবর্তী প্রজন্মের পরিবহন অবকাঠামোর ভিত্তি হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে।


