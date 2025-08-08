21 কেনিয়ার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শোককারীদের বহন করার পরে বাসের পরে মারা গেছে

নিবন্ধ সামগ্রী
নাইরোবি, কেনিয়া (এপি) – দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল কেনিয়ার একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া থেকে দেশে ফিরে শোককারীদের বহনকারী একটি বাস শুক্রবার সন্ধ্যায় একটি খাদে ডুবে গেছে এবং কমপক্ষে ২১ জন নিহত হয়েছে, পুলিশ জানিয়েছে।
বাসটি পশ্চিম শহর কাকামেগা থেকে কিসুমু শহরে ভ্রমণ করছিল, যেখানে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল।
কিসুমু অবস্থিত যেখানে নায়ানজা প্রদেশের আঞ্চলিক ট্র্যাফিক প্রয়োগকারী কর্মকর্তা পিটার মাইনার মতে, চালক বাসের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিলেন এবং এটি একটি খাদে ডুবে যায়।
ভুক্তভোগীদের মধ্যে 10 জন মহিলা, 10 জন পুরুষ এবং একটি 10 বছর বয়সী মেয়ে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তিনি বলেছিলেন।
কেনিয়া এবং বৃহত্তর পূর্ব আফ্রিকান অঞ্চলে রাস্তা দুর্ঘটনাগুলি সাধারণ, যেখানে রাস্তাগুলি প্রায়শই সংকীর্ণ এবং অনেক গর্তের সাথে খারাপ অবস্থায় থাকে। পুলিশ প্রায়শই দ্রুত চালকদের জন্য রাস্তা দুর্ঘটনার জন্য দোষ দেয়।
বৃহস্পতিবার অন্য একটি দুর্ঘটনায়, নাকুরু কাউন্টিতে নাইভাশা শহরে একটি বাস দুর্ঘটনায় নয় জন নিহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, একটি রেল ক্রসিংয়ে বাসটি বিধ্বস্ত হওয়ার সময় 32 জন কর্মী কাজ করতে যাচ্ছিলেন তার মধ্যে ভুক্তভোগীরা ছিলেন।
