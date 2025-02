ছবি: রদ্রিগো কোকা / করিন্থীয় এজেন্সি – ক্যাপশন: কোচ বলেছিলেন করিন্থীয়দের পুরো ম্যাচ / প্লে 10 জুড়ে একটি ভারসাম্য খুঁজে পাওয়া দরকার

The Corinthians classification for the third preliminary phase of Libertadores did not leave as expected. ইউনিভার্সিডাড সেন্ট্রালের বিপক্ষে ৩-২ আলভিনিগ্রা জয়টি ভক্তদের একটি সতর্কতা চিহ্নকে সংযুক্ত করেছে, যা ভেনিজুয়েলার বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বের নির্মূলের আশঙ্কা করেছিল।

For coach Ramón Díaz, the confrontation happened as expected within the tournament. আর্জেন্টিনার জন্য, প্রতিযোগিতাটি এক ধরণের চাপ এবং প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আসে, পাশাপাশি বিরোধীদেরও ব্রাজিলের মুখোমুখি হওয়া থেকে আলাদা আচরণ করে।

তিনি বলেন, “এই টুর্নামেন্ট শুরুর আগে আমরা ইতিমধ্যে এই ধরণের ম্যাচটি বলেছিলাম It’s এটি সম্পূর্ণ আলাদা, অনেক বেশি চাপ, প্রয়োজনীয়তা খুব বড় It

কোচ আরও শান্ত শ্রেণিবিন্যাসের প্রত্যাশা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। রামন দাবি করেছিলেন যে ফুটবল আলাদা এবং সমালোচনা নরম করেছে, উল্লেখ করে যে মেজাজ প্রশান্তিযুক্ত, পাশাপাশি সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ক্লাবটিতে প্রক্রিয়াটি স্মরণ করে।

“সেখানে যারা বলেছিলেন যে আমাদের ৩-০ বা ৪-০ জিততে হবে। না, ফুটবল পুরোপুরি আলাদা। এখানে সমস্ত শান্ত, আমরা খুশি, কারণ আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে এসেছি। এটি আমাদের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচ, একটি দল যা ছয় মাস নির্ধারণ করেছে।

গেমটি ধরে রাখা দরকার

“একটি দলকে ফলাফল পাওয়ার পরে কীভাবে নিজেকে রক্ষা করতে হবে তা জানতে হবে। বিশেষত একটি ম্যাচে। আমাদের খুব আপত্তিকর বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি দল রয়েছে, যা আমাদের খুব মনোযোগী হতে হবে, কাজ করতে হবে, ডিফেন্ডিংয়ের ক্ষেত্রে খুব বুদ্ধিমান হতে হবে,” তিনি বলেছিলেন।

ভারসাম্য অনুসন্ধান

আক্রমণাত্মক গতিশীলের মধ্যে, রামন দাজ শ্রেণিবদ্ধ করেছেন যে এটি তাঁর দলের বৃহত্তম বৈশিষ্ট্য। আর্জেন্টিনার জন্য, উপলভ্য টুকরোগুলির সাথে খেলার উপায় পরিবর্তন করা ক্লাবটির পরিচয় পরিবর্তন করে এবং উল্লেখ করে যে আক্রমণ করার সময় দলটিকে আত্মরক্ষামূলকভাবে সোজা করার জন্য একটি ভারসাম্য খুঁজে পাওয়া দরকার।

“আমরা একটি ক্লাবে রয়েছি, যেখানে মাঝের ক্ষেত্র থেকে আমাদের খেলতে হবে, আমাদের আক্রমণ করতে হবে। আমাদের ক্যারিলোর মতো খেলোয়াড়দের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আরও প্রতিরক্ষামূলক বৈশিষ্ট্যযুক্ত একমাত্র খেলোয়াড় হলেন সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার। ব্রেনো আক্রমণ হয়, মেমফিস তাদের অন্য দলের বৈশিষ্ট্যযুক্ত, তবে কী হয় তা নয়, তবে কোরিন্থিয়ানদের কী পাওয়া যায়, তবে কোরিন্থিয়ানদের কী হয়, তবে কোরিন্থিয়ানরা কী হয়, তবে করিন্থীয়দের কী হয়। club.

