The Russian government seized Makfa Group’s assets last year as part of what has been described as the Kremlin’s expanding nationalization campaign following its 2022 invasion of Ukraine. প্রসিকিউটররা যুক্তি দিয়েছিলেন যে মাকফা গ্রুপের মালিকরা রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত অবস্থায় ব্যবসা চালিয়ে দুর্নীতি দমন আইন লঙ্ঘন করেছেন।

পারশিনকে .৪৪ আরইউর প্রোফাইলে ইউরিভিচের “প্রেজ” হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল।

আদেশ

মাকফার প্রাক্তন মালিকরা আদালতে এর জাতীয়করণকে চ্যালেঞ্জ করছেন।