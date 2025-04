। The ad has over 46,000 views on YouTube, and none of the top comments suspect that the ad was partly AI-generated.

বুধবার প্রকাশিত, মাইক্রোসফ্ট কর্মচারীরা বিজ্ঞাপনটি তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় এবং ব্যয় হ্রাস করার জন্য জেনারেটর এআই সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করেছিলেন, এটি মাত্র এক মাসের মধ্যে একসাথে রেখেছিলেন।

“একটি ছোট বাজেট এবং অল্প সময়ের সাথে, আমরা এক মাসের মধ্যে সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছি যা tradition তিহ্যগতভাবে আরও তাত্পর্যপূর্ণভাবে আরও সংস্থান প্রয়োজন ছিল,” মাইক্রোসফ্টের উইন্ডোজ + ডিভাইস ভিজ্যুয়াল ডিজাইন টিমের ভিজ্যুয়াল ডিজাইনার ব্রায়ান টাউনসেন্ড, ব্লগ পোস্টে বলা হয়েছে। “We probably saved 90% of the time and cost it would typically take.”

যেহেতু এআই এখনও মানব গতির মতো বিশদ তৈরি করতে সমস্যা রয়েছে, তাই দলটি এআই-উত্পাদিত শটগুলির দুর্বলতাগুলি পূরণ করতে কিছু মানব-নির্মিত শট ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা নির্ধারণ করেছিল যে মানুষকে ম্যানুয়ালি “জটিল চলাচল” দিয়ে শটগুলি ক্যাপচার করতে হয়েছিল, যেমন কীবোর্ডগুলিতে টাইপিংয়ের হাতের ক্লোজআপগুলি, অন্যদিকে এআই সীমিত গতির সাথে দ্রুত কাট বা শট তৈরি করেছিল।

AI allowed the team to display different backgrounds in the ad without having to travel to the location. যাইহোক, দলটি ব্লগ পোস্টে স্বীকার করেছে যে সময়ে সময়ে, এআই সরঞ্জামগুলি হ্যালুসিনেশনগুলি অনুভব করবে বা ভুল প্রতিক্রিয়া তৈরি করবে। When hallucinations arose, the team would manually fix “any unnatural elements” that popped up.

“However, as with all things created using AI, the occasional AI hallucination would rear its head,” the blog post stated. “এটির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য, দলটি এআই এবং traditional তিহ্যবাহী ভিডিও উত্পাদন সরঞ্জামগুলির মিশ্রণটি নিখুঁতভাবে ফ্রেম রচনা করতে এবং কোনও অপ্রাকৃত উপাদান সংশোধন করার জন্য নিযুক্ত করেছিল।”