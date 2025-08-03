You are Here
23 বছর আগে, বড় ভাইয়ের উপর একটি বড় নিয়ম বিরতি শোষণের অভিযোগের সূত্রপাত করেছিল
News

23 বছর আগে, বড় ভাইয়ের উপর একটি বড় নিয়ম বিরতি শোষণের অভিযোগের সূত্রপাত করেছিল

রিয়েলিটি শো পছন্দ বড় ভাই এবং প্রেম দ্বীপযা প্রকৃত বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন খেলোয়াড়দের উপর নির্ভর করে, খুব কমই নিয়মগুলি ভঙ্গ করতে বাধ্য হয়, তবে 2001 সালে, বড় ভাই প্রথমবারের মতো নিয়মগুলি ভাঙার পছন্দটি করেছে এবং এটি শোয়ের পাঠ্যক্রমকে চিরতরে বদলে দিয়েছে

বড় ভাই কেবল তার দ্বিতীয় মরসুমে ছিল যখন একটি বড় বিশ্ব ইভেন্ট উত্পাদনকে অভাবনীয় করতে বাধ্য করেছিল।

18 সেপ্টেম্বর, 2001, বড় ভাই 9/11 সন্ত্রাসী হামলার তিনটি প্রতিযোগীকে অবশিষ্ট তিনজন প্রতিযোগীকে অবহিত করার জন্য এর ব্ল্যাকআউট নিয়মটি ভেঙে দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বড় ভাই মরসুমের দ্বিতীয় প্রতিযোগী

একটি বিনোদন সাপ্তাহিক দ্য টাইম থেকে গল্প, মরসুমের শেষ বিজয়ী উইল বলেছিলেন যে তিনি জানতেন যে বাস্তব বিশ্বে কিছু ঘটছে। তিনি ঠিক কি নিশ্চিত ছিলেন না।

“আমরা জানতাম যে নিউইয়র্কের বিমানের সাথে জড়িত একটি ট্র্যাজেডি হয়েছিল That এটি সত্যই এর পরিমাণ ছিল।”

পরিস্থিতির বিশালতার কারণে শোয়ের নিয়মগুলি ভঙ্গ করে এবং গৃহজদের একজনের ব্যক্তিগত সংযোগ, বড় ভাই প্রযোজকরা এটি উপযুক্ত বলে মনে করেছিলেন, তবে পরে তাদের মতামতগুলির জন্য মনিকার ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডিকে কাজে লাগানোর অভিযোগ করা হয়েছিল

বড় ভাইয়ের প্রথম নিয়ম বিরতি ছিল historic তিহাসিক

বড় ভাই 9/11 সম্পর্কে অতিথিদের অবহিত করতে শোটি বন্ধ করে দিয়েছেন

মুহূর্ত বড় ভাই প্রযোজকরা হাউসগেস্টদের বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে মার্কিন মাটিতে সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছিল ইতিহাসে নেমে যাবে। একটি টিকটোক নামক ব্যবহারকারীর দ্বারা ভাগ করা ঘটনাটি চিত্রিত করে জেসি_পোয়ার্স বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে 700k এরও বেশি ভিউতে বসে।

একটি স্বতঃস্ফূর্ত সুরে, হোস্ট জুলি চেন মুনভেস ব্যক্তিগতভাবে মনিকাকে জানিয়েছিলেন যে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারটি আঘাত পেয়েছিল এবং তার চাচাতো ভাই তামিথা ফ্রিম্যানের জন্য অ্যাকাউন্টহীন ছিল না। দুঃখের সাথে তামিথাকে পরে হামলায় মারা যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছিল

মনিকার সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলার পরে, জুলি হামলার অবশিষ্ট গৃহকর্মীদের অবহিত করেছিলেন, যা এই সংবাদটি প্রক্রিয়া করার জন্য লড়াই করে যাওয়া হাউসগেস্টদের কাছ থেকে শোকের মুখোমুখি হয়েছিল।

9/11 পৃথিবী চিরতরে পরিবর্তন করেছে এবং একটি ছোট আকারে, এটি রিয়েলিটি শো প্রযোজকরা প্রতিযোগীদের বাস্তব জগত থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার উপায়টি পরিবর্তন করেছে

বড় ভাই প্রযোজনার সমালোচনা করা হয়েছিল

কেউ কেউ অনুভব করেছিলেন যে তারা পরিস্থিতি কাজে লাগিয়েছেন

9/11 আক্রমণগুলির পরে, দেশটি ডান সুরটি আঘাত করতে স্ক্র্যাম্বলডবিশেষত বিনোদন শিল্পে। আক্রমণগুলি নজিরবিহীন ছিল, সুতরাং কীভাবে এগিয়ে যেতে হবে তার কোনও নীলনকশা ছিল না।

যদিও কেউ কেউ অনুভব করেছিলেন যে মনিকার ফুটেজ প্রচারকারী প্রযোজকরা খুঁজে পেয়েছিলেন যে তার চাচাত ভাইয়ের জন্য অ্যাকাউন্টহীন ছিল না, এটি একটি বিধ্বংসী পরিস্থিতির শোষণমূলক ছিল, প্রযোজকরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে তারা সংবেদনশীলতার সাথে এটির কাছে এসেছেন

মধ্যে বিনোদন সাপ্তাহিক গল্প, নির্বাহী প্রযোজক আর্নল্ড শাপিরো বলেছিলেন যে এটি যথাযথভাবে পরিচালিত না হলে তারা ফুটেজ প্রচার করতে পারত না।

“যদি মনিকা হিস্টির্যাল হয়ে যায় তবে আমরা তা না দেখতাম। তবে তারা (সকলেই) শোক ও উদ্বেগের সাথে এটি নিয়েছিল, তবে খুব পরিপক্কভাবে।”

তবুও, শোটি সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিল, সহ যেভাবে বিজয়ী হবে তা সহ তিনি বলেছিলেন যে তিনি হবেন “অপচয়“তার সমস্ত বিজয় হামলার শিকারদের সমর্থন করার কারণে এটি দান করার পরিবর্তে। পরে পিছু হটবে, তিনি বলেছিলেন যে তিনি”একেবারে“তার জয়ের সাথে দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অনুদান দিন।

বড় ভাই চতুর্থ প্রাচীর ভেঙেছিলেন

রিয়েলিটি শো অবশ্যই কিছু পরিস্থিতিতে অবশ্যই

বড় ভাই 27 একটি পর্দায় কাস্ট ওয়াচ জুলি চেন

সিবিএসের মাধ্যমে চিত্র

চরম পরিস্থিতিতে চতুর্থ প্রাচীর ভাঙতে বেছে নিয়ে, দ্য বড় ভাই প্রযোজকরা সঠিক কাজ করেছিলেন। ফুটেজটি প্রচার করা, যদিও প্রশ্নবিদ্ধ, শ্রোতাদের সাথে সরবরাহ করেছেন একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় দৃশ্য যা সত্য মানব আবেগ এবং শক্তি প্রদর্শন করে, এমন কিছু যা দেশের সেই সময়ে প্রয়োজন

অনুযায়ী ওয়াশিংটন পোস্টএটি শেষ সময় ছিল না বড় ভাই বাস্তব বিশ্বের ইভেন্টগুলির আলোকে নিয়মগুলি ভঙ্গ করেছে: তারা হাউসগুয়েস্ট ফ্র্যাঙ্কি গ্র্যান্ডকে তার দাদার মৃত্যুর বিষয়ে বলেছিল বড় ভাই মরসুম 16, এবং পরে খেলোয়াড়দের বলেছিল বড় ভাই: শীর্ষে ডোনাল্ড ট্রাম্প রাষ্ট্রপতি পদে জিতেছিলেন।

এই সমস্ত পরিস্থিতিতে, রিয়েল ওয়ার্ল্ড ঘটনাক্রমে ট্রাম্প রিয়েলিটি টিভি বিনোদন। নিয়মগুলি গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হয়, কিছু পরিস্থিতিতে একটি বিরতি প্রয়োজন

বড় ভাই 27 রবিবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং সিবিএসে প্রতিটি শুক্রবার প্রচারিত।

সূত্র: বিনোদন সাপ্তাহিক, জেসি_পোয়ার্স/ টিকটোক, ওয়াশিংটন পোস্ট


বিগ ব্রাদার পোস্টার

বড় ভাই

প্রকাশের তারিখ

জুলাই 5, 2000

শোরনার

অ্যালিসন গ্রোডনার

পরিচালক

মার্ক ডব্লিউ। রোডেন, কুইন স্যান্ডার্স

লেখক

মোল জন






Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts