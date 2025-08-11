You are Here
260 সেনা অফিসার সিনিয়র স্টাফ কোর্স যোগ্যতা পরীক্ষায় বসে

সিনিয়র স্টাফ কোর্স কোয়ালিফাইফিং পরীক্ষার জন্য 2025 এর জন্য 260 টিরও কম সেনা মিডল ক্যাডার অফিসার বসে নেই।

পরীক্ষাটি নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর অফিসারদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

জাজি সামরিক ক্যান্টনমেন্টে নাইজেরিয়ান আর্মি ইনফ্যান্ট্রি কর্পস সেন্টার, ইহেজিরিকা অডিটোরিয়ামে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ ও মতবাদ কমান্ড (ট্রেডোক), নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনী দ্বারা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

পরীক্ষা বোর্ডের সভাপতি, মেজর-জেনারেল। কেলভিন আলিগবে রবিবার কাদুনা রাজ্যের জাজিতে পরিচালন কর্মী ও প্রার্থীদের বক্তব্য দেওয়ার সময় বলেছিলেন, পরীক্ষাটি তাদের বিশেষায়নের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের দৃ determination ়তা, দক্ষতা এবং দক্ষতার মূল্যায়ন করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল।

তিনি বলেন, কৌশল, স্বল্প-তীব্রতা দ্বন্দ্ব, ভূ-রাজনীতি এবং সামরিক আইন সহ আটটি বিষয়কে বিস্তৃত সিলেবাসটি কভার করেছে।

অ্যালিগবে পরীক্ষার পরিচালনায় সততা এবং স্বচ্ছতার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন।

তিনি প্রার্থীদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে পরীক্ষার প্যানেল এবং পরিচালন কর্মীরা তার প্রক্রিয়াটির পবিত্রতা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

রাষ্ট্রপতিও পরীক্ষায় পরিচালিত বিধি ও বিধিগুলিরও রূপরেখা দিয়েছেন, যার মধ্যে অপব্যবহারের পরিণতি এবং এটি পাস করার প্রয়োজনীয়তা সহ।

“পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মেধা এবং ভূমি যুদ্ধ বিভাগের জন্য বরাদ্দকৃত স্লটগুলির ভিত্তিতে সিনিয়র স্টাফ কোর্সে অংশ নিতে নির্বাচিত করা হবে,” অ্যালিগবে বলেছেন।

তাঁর মতে, পরীক্ষা নাইজেরিয়ান সেনা অফিসারদের ক্যারিয়ার বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং এটি আশা করা হয়েছিল যে ফলাফলটি সেনাবাহিনীর ভবিষ্যতের নেতৃত্ব নির্ধারণ করবে।

অ্যালিগবে বলেছিলেন, “যোগ্যতা ও সততার উপর জোর দিয়ে, পরীক্ষাটি পরবর্তী প্রজন্মের নেতাদের প্রযোজনা করবে যারা নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর ভবিষ্যতের রূপ দেবে।

“সশস্ত্র বাহিনী কমান্ড এবং স্টাফ কলেজে নির্বাচনের জন্য যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রার্থীদের অবশ্যই সমস্ত বিষয়ে সর্বনিম্ন 50 শতাংশ স্কোর করতে হবে।

“আমি বিশ্বাস করি যে আপনার বেশিরভাগই আপনার প্রথম প্রয়াসে রয়েছেন, অন্যরা দ্বিতীয়বারের জন্য পরীক্ষার চেষ্টা করছেন।

“আমি আপনাকে আশ্বাস দিন যে এটি এমন একটি পরীক্ষা যা আপনি অবৈধ বা প্রতারণামূলক উপায়ে অবলম্বন না করে পাস করতে পারেন।

“আমি আপনাকেও আশ্বাস দিতে চাই যে আপনি যদি এই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকেন তবে আপনি কোনও ধরণের অপব্যবহারের অবলম্বন না করে পাস করবেন।”

তিনি বলেছিলেন যে ব্যর্থতার কোনও অজুহাত নেই, যোগ করে যোগ করেছেন, “আমি এই পরীক্ষায় শতভাগ পারিশ্রমিকের চেয়ে কম কিছুই আশা করি না।”

পরীক্ষার জন্য প্রচেষ্টার সংখ্যার বিষয়ে তিনি বলেছিলেন যে উপলভ্য রেকর্ডে দেখা গেছে যে কিছু প্রার্থী দ্বিতীয় চেষ্টায় বসে ছিলেন।

“আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিই যে আর্মি সদর দফতরের নীতি কোনও প্রার্থীকে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করার জন্য সর্বোচ্চ তিনটি প্রচেষ্টা মঞ্জুরি দেয়।”

আলিগবে প্রার্থীদের কাছে ‘শ্রেষ্ঠত্বের শংসাপত্র’ এবং ‘প্রশংসার চিঠিগুলি’ প্রবর্তনের বিষয়ে অবহিত করেছিলেন, যা যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উত্থিত অফিসারদের কাছে উপস্থাপন করা হবে।

“অতিরিক্তভাবে, এই অফিসারদের নগদ উপহারও দেওয়া হবে। ট্রেডোক নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনী আর্মি সদর দফতরের শংসাপত্র এবং প্রশংসার চিঠিগুলির অনুলিপিও প্রেরণ করবে, পুরষ্কারের ব্যক্তিগত ফাইলগুলিতে সন্নিবেশের জন্য সামরিক সচিব বিভাগের সেনাবাহিনীর সদর দফতর,” অ্যালিগবে বলেছেন।

এর আগে, কমান্ডার, পদাতিক কর্পস, মেজর-জেনারেল। উসমান ইউসুফ, সেনাবাহিনীর চিফ, লেঃ-জেনারকে প্রশংসা করেছেন। ওলুফেমি ওলুয়েড এবং অন্যান্য কমান্ডিং অফিসারদের তাদের সহায়তার জন্য।

ইউসুফ ক্যারিয়ারের অগ্রগতি এবং ভবিষ্যতের দায়িত্বের জন্য পরীক্ষার উপর জোর দিয়েছিলেন।

তিনি ব্যর্থতার পরিণতিগুলি তুলে ধরে প্রার্থীদের ভাল পারফর্ম করতে উত্সাহিত করেছিলেন।

ইউসুফ তাদের নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর কঠোর নীতিমালা এবং পরীক্ষার অপব্যবহার এবং সীমিত প্রচেষ্টা সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল।

কমান্ডার প্রার্থীদের সাফল্যের জন্য তাদের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা ফোকাস এবং উত্সর্গ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

