29 বছর বয়সের পক্ষের তাড়াহুড়া: 2 দিনের মধ্যে 10 ডলার, মাসে 6 টি চিত্র

এই পাশের তাড়াহুড়ো স্পটলাইট প্রশ্নোত্তর বৈশিষ্ট্যযুক্ত নিক্কি সিমন, 29 বছর বয়সী আটলান্টা, জর্জিয়া ভিত্তিক উদ্যোক্তা অলিভ ব্র্যান্ডের পিছনে ফ্রিস্টাইল স্ন্যাকস। এখানে তার ব্যবসায়িক যাত্রা সম্পর্কে আরও জানুন। দৈর্ঘ্য এবং স্বচ্ছতার জন্য প্রতিক্রিয়াগুলি সম্পাদনা করা হয়েছে।

চিত্র ক্রেডিট: ফ্রিস্টাইল স্ন্যাকসের সৌজন্যে। নিকি সিমন।



আপনি যখন আপনার পাশের তাড়াহুড়ো শুরু করেছিলেন তখন আপনার দিনের কাজ বা প্রাথমিক পেশা কী ছিল?

আমি বাইন অ্যান্ড কো -তে আমার পরিচালনার পরামর্শের কাজ থেকে এক্সটার্নশিপে ছিলাম, হুইস্পেস পনির ক্রিস্পসে বিশেষ প্রকল্পগুলির নেতৃত্ব দিচ্ছি।

আপনি কখন আপনার পাশের তাড়াহুড়ো শুরু করেছিলেন এবং এর জন্য অনুপ্রেরণাটি কোথায় পেয়েছেন?

২০২১ সালে ফ্রিস্টাইল স্ন্যাকসের ধারণাটি এসেছিল। মুদি দোকানগুলিতে জলপাই বারগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে আমি মহামারী চলাকালীন অনুপ্রেরণা পেয়েছি এবং আমি traditional তিহ্যবাহী জলপাই আইল থেকে আমার জলপাই ফিক্স পেতে বাধ্য হয়েছিল। একটি জারে “আইবোলস” কেবল আমার জন্য গুণমান এবং সুবিধার ক্ষেত্রে এটি কাটছিল না। তাই আমি জলপাই খাওয়ার আরও সহজ, আরও উপভোগ্য উপায় তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

মাটি থেকে আপনার পাশের ঝাঁকুনির জন্য আপনি যে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা কী ছিল? এটি চালু করতে কত টাকা/বিনিয়োগ লাগল?

আমি ভোক্তাদের ডেটা ফোকাস করে শুরু করেছি। আমি মিন্টেল রিপোর্টে থাকতাম, এবং যদি সত্যিকারের চাহিদা থাকে তবে আমি চাপ-পরীক্ষার জন্য একগুচ্ছ জরিপ চালিয়েছি। আমি মুদি দোকানে জলপাই আইলটিতে দাঁড়িয়ে তাদের পছন্দগুলি সম্পর্কে জলপাই-প্রেমীদের সাক্ষাত্কার দেব। 200 টিরও বেশি সহ-প্যাকারকে কল করার পরে, আমি ফ্রিস্টাইল স্ন্যাকসের জন্য আমার দৃষ্টিভঙ্গিটিকে প্রাণবন্ত করে তুলতে অংশীদার খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের প্যাকেজিং ডিজাইন, উপকরণ এবং প্রথম উত্পাদন রান সহ, আমি বাজারে যাওয়ার জন্য প্রায় 50,000 ডলার সঞ্চয় ব্যয় করেছি।

চিত্র ক্রেডিট: ফ্রিস্টাইল স্ন্যাকসের সৌজন্যে

এই ব্যবসাটি শুরু এবং চালাতে আপনার জন্য বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে এমন কোনও নিখরচায় বা অর্থ প্রদানের সংস্থান রয়েছে?

শিল্পের কোনও ব্যাপার নয়, কোনও সম্প্রদায় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতাদের সাথে চ্যাট করার জন্য সন্ধান করা অমূল্য। যখন আমি প্রথম শুরু করছিলাম, তখন আমি আমার শুক্রবার অন্যান্য সিপিজি প্রতিষ্ঠাতাদের সাথে বৈঠক করে স্ট্যাক করতাম যাতে আমি তাদের জয় এবং তাদের ভুলগুলি থেকে কী শিখতে পারি তা দেখতে। আমার শিল্পের জন্য, স্টার্টআপ সিপিজি সম্প্রদায়টি অন্যান্য সমমনা ব্যক্তিদের সন্ধান করার জন্য একটি দুর্দান্ত জায়গা যা সহায়তা এবং সমর্থন করার জন্য আগ্রহী। ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে, একটি সংস্থান যা আমাদের জন্য ইদানীং অবিশ্বাস্য ছিল তা হ’ল টিকটোক – এটি লক্ষ লক্ষ সম্ভাব্য গ্রাহকদের জন্য নিখরচায় জৈব পৌঁছনো এবং আমরা এই প্ল্যাটফর্মে প্রচুর সময় বিনিয়োগ করছি।

আপনি যদি আপনার ব্যবসায়িক যাত্রায় ফিরে যেতে পারেন এবং একটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির পরিবর্তন করতে পারেন তবে এটি কী হবে এবং আপনি কীভাবে চান যে আপনি এটি অন্যভাবে সম্পন্ন করতে চান?

আমি এর আগে খণ্ডকালীন সহায়তার একটি শক্তিশালী বেঞ্চ তৈরি করতে আরও সময় নিয়েছিলাম। শুরুতে, আমি কুইকবুকগুলি পরিচালনা করা এবং মধ্যরাতে গ্রাহকের ইমেলগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য নমুনাগুলি শিপিং থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু করছিলাম। এটি অবশ্যই স্ক্র্যাপি ছিল, তবে এটি ড্রেনিং এবং অস্থিতিশীলও ছিল। পিছনে ফিরে তাকালে, আমি সর্বোচ্চ-প্রভাবের কাজের জন্য আমার সময়কে মুক্ত করতে শীঘ্রই সাশ্রয়ী মূল্যের সমর্থন আনতে পারতাম। Some of my best hires are my virtual assistants; তারা সত্যই আমাকে এত সময় সাশ্রয় করে এবং ব্যবসা তাদের ছাড়া চালাতে পারে না।

যখন এই নির্দিষ্ট ব্যবসায়ের কথা আসে, তখন এমন একটি বিষয় যা আপনি বিশেষত চ্যালেঞ্জিং এবং/অথবা অবাক করে দিয়েছিলেন যে এই ধরণের কাজের মধ্যে যারা আসে তাদের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত, তবে সম্ভবত তা নয়?

খুচরা বিতরণ উত্তেজনাপূর্ণ শোনায় তবে এটি অবিশ্বাস্যভাবে কার্যকরীভাবে তীব্র। লজিস্টিক সমন্বয় থেকে শুরু করে প্রচারের জন্য পরিকল্পনার জন্য বিতরণকারী ছাড়ের ব্যবস্থাপনায় এটি একটি ধ্রুবক চ্যালেঞ্জ। আপনার পণ্যটি শেল্ফটিতে পাওয়া ব্যয়বহুল হতে পারে এবং এটি কেবল শুরু। আসল মজাটি নিশ্চিত করে যে পণ্যটি আসলে শেল্ফটি বিক্রি করছে।

যখন কিছু খুব ভুল হয়ে যায় তখন আপনি কি কোনও নির্দিষ্ট উদাহরণ মনে করতে পারেন? আপনি কিভাবে এটি ঠিক করেছেন?

আমাদের খুব তাড়াতাড়ি কয়েকটি অপারেশনাল হিচাপ ছিল। একটি দুঃস্বপ্ন ছিল যখন আমরা আমাদের সরবরাহকারীর কাছ থেকে আমাদের সর্বশেষ প্যাকেজিং অর্ডার পেয়েছি এবং পুনরায় স্থানযোগ্য জিপারের কাছে প্যাকেজিংয়ে গর্ত ছিল। আমরা হাজার হাজার পণ্য প্যাক করার পরে পর্যন্ত আমরা এটি বুঝতে পারি নি। ভাগ্যক্রমে, আমরা প্যাকেজিংয়ের একটি নতুন ক্রম ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হয়েছি এবং এটি ভালভাবে পরীক্ষা করেছি এবং এখন আমরা যে সমস্ত সরবরাহকারীদের সাথে কাজ করি সে সম্পর্কে আমরা হাইপারভিজিল্যান্ট।

ধারাবাহিক মাসিক উপার্জন দেখতে আপনার কতক্ষণ সময় লাগল? পাশের তাড়াহুড়ো কত উপার্জন করেছে?

যেহেতু আমি কৃষকদের বাজারের পথে যাইনি, তাই আমরা পণ্যটি অনলাইনে রেখে এবং এটি বিক্রি হয়েছে কিনা তা দেখে পণ্য-বাজার ফিট পরীক্ষা করেছিলাম। আমাদের প্রথম দু’দিনের প্রবর্তনের মধ্যে, আমরা 10,000 ডলারের বেশি মূল্যের জলপাই স্ন্যাকস বিক্রি করেছি। আমি প্রথম বছরের পরেই ধারাবাহিক উপার্জন দেখতে শুরু করি, একবার আমাদের পণ্যগুলি বড় খুচরা বিক্রেতাদের মধ্যে অবতরণ করে এবং চাহিদা কিছুটা অনুমানযোগ্য ছিল।

চিত্র ক্রেডিট: ফ্রিস্টাইল স্ন্যাকসের সৌজন্যে

বৃদ্ধি এবং উপার্জন এখন কেমন দেখাচ্ছে?

ফ্রিস্টাইল এখন পুরো খাবার, লক্ষ্য, সিভিএস, হ্যারিস টিটার এবং জায়ান্ট খাবার সহ প্রায় 5,000 খুচরা স্থানে রয়েছে এবং আমরা সবে শুরু করছি। আমরা আমাদের বিদ্যমান খুচরা পদচিহ্নগুলিতে প্রসারিত খুচরা বিতরণ এবং উচ্চ পুনরাবৃত্তি ক্রয়ের হার দ্বারা চালিত বৃদ্ধি সহ শক্তিশালী খুচরা বেগ এবং ছয়-চিত্রের মাসিক বিক্রয় দেখেছি।

আপনি দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতে আপনার ব্যবসায়ে কাজ করার জন্য কত সময় ব্যয় করেন? আপনি কিভাবে এই সময় গঠন? কাজের একটি সাধারণ দিন বা সপ্তাহ আপনার জন্য দেখতে কেমন?

এটি পাশের তাড়াহুড়ো হিসাবে শুরু হয়েছিল তবে দ্রুত একটি পূর্ণ-সময়ের চাকরিতে পরিণত হয়েছে এবং আরও অনেক কিছু। আমি এখন ফ্রিস্টাইল ফুলটাইম নিয়ে কাজ করি, প্রায়শই আমার হোম অফিস থেকে এবং কখনও কখনও আমাদের গ্যারেজের বাইরে, যা ওভারফ্লো স্টোরেজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি সপ্তাহে বেশ সাত দিন কাজ করি, উইকএন্ডগুলি হালকা হয়ে থাকে। আমি অ্যাডমিন কাজ বা অভ্যন্তরীণ প্রকল্পগুলি ধরা এবং স্টোর ভিজিট পরিচালনার জন্য উইকএন্ডগুলি ব্যবহার করতে পছন্দ করি। আমার দিনগুলি পরিবর্তিত হয় তবে সাধারণত অপারেশন, বিক্রয় প্রচার এবং কৌশল, সামগ্রী তৈরি এবং দল পরিচালনার মিশ্রণ অন্তর্ভুক্ত থাকে। আমি সৃজনশীল এবং কৌশলগত চিন্তাভাবনার জন্য সময়ও তৈরি করার চেষ্টা করি যাতে আমি এক্সিকিউশন মোডে আটকে যাই না।

এই ব্যবসাটি চালানোর বিষয়ে আপনি সবচেয়ে বেশি কী উপভোগ করবেন?

আমি কিছুই থেকে কিছু তৈরি করতে এবং লোকেরা সত্যই এটি উপভোগ করতে দেখে আমি পছন্দ করি। যখন কেউ ফ্রিস্টাইল স্ন্যাকস আবিষ্কার করে এবং তাদের জন্য এটি কী প্রয়োজনীয় নাস্তা হয়ে উঠেছে তা ভাগ করে নেয়, তারা ডায়াবেটিস, স্বল্প-ক্যালোরি নাস্তা খুঁজছেন বা কেবল একটি ভাল জলপাইয়ের জন্য আকুলতা খুঁজছেন তা কখনই পুরানো হয় না। আমরা ডার্ক গ্রিন সাইডে রূপান্তরিত লোকদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল, যারা ফ্রিস্টাইল চেষ্টা না করা পর্যন্ত জলপাইকে ঘৃণা করত!

আপনার নির্দিষ্ট, কার্যক্ষম ব্যবসায়ের পরামর্শের সেরা অংশটি কী?

সফল হওয়ার জন্য আপনার কৌতুক, আবেগ এবং অধ্যবসায় থাকা দরকার। আপনি অনেক প্রত্যাখ্যানের মুখোমুখি হবেন, অপারেশনাল চ্যালেঞ্জগুলি নেভিগেট করতে হবে এবং কখনও কখনও মনে হয় যে পৃথিবী আপনার চারপাশে ভেঙে যাচ্ছে। উদ্যোক্তা একটি রোলারকোস্টার। আমি প্রতিদিন 1% ভাল হওয়ার দিকে মনোনিবেশ করে ভিত্তি করে থাকতে চাই। ব্যবসায়ের এই বর্ধিত উন্নতিগুলি সত্যই অবিশ্বাস্য কিছুতে যুক্ত করে।

এই নিবন্ধটি আমাদের চলমান তরুণ উদ্যোক্তা সিরিজের একটি অংশ যা গল্পগুলি, চ্যালেঞ্জগুলি এবং বিজয়কে হাইলাইট করে তরুণ ব্যবসায়ের মালিক।

