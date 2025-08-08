দুবাইতে 10 সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপ 2025 তাদের উদ্বোধনী লড়াইয়ে ভারত সংযুক্ত আরব আমিরাতের মুখোমুখি হবে।
ভারতীয় ক্রিকেট টিম এশিয়া কাপের 17 তম সংস্করণে তাদের শিরোনাম রক্ষার জন্য প্রস্তুত, 9 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে। মেন ইন ব্লু তাদের টুর্নামেন্টটি 10 সেপ্টেম্বর দুবাইয়ের সংযুক্ত আরব আমিরাতের (সংযুক্ত আরব আমিরাত) বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু করবে। অনেক প্রতিবেদন অনুসারে, জানা গেছে যে নির্বাচন কমিটি আগস্টের তৃতীয় বা চতুর্থ সপ্তাহে ভারতের স্কোয়াড প্রকাশ করবে বলে জানা গেছে।
বেশ কয়েকটি খেলোয়াড় সম্ভবত ভারতীয় স্কোয়াডে এটি তৈরি করার বিষয়ে প্রচুর গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। নির্বাচকরা ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) 2025 -এ তাদের ভাল পারফরম্যান্সের জন্য কিছু খেলোয়াড়কে পুরস্কৃত করতে পারেন।
কিছু খেলোয়াড় যদি দীর্ঘ সময় পরে স্কোয়াডে ফিরে আসতে পারে তবে অবাক হওয়ার কিছু হবে না। অতএব, আমরা এখানে তিনটি আইপিএল তারকা নিয়ে আলোচনা করব যারা এশিয়া কাপ 2025 এর জন্য ভারতীয় দলে যেতে পারেন।
এশিয়া কাপ 2025: 3 আইপিএল পারফর্মার যারা ভারতীয় স্কোয়াডে জায়গা পেতে পারেন
1। ক্রুনাল পান্ড্য (রয়েল চ্যালেঞ্জাররা বেঙ্গালুরু)
আইপিএল ২০২৫-এ তাদের ট্রফি খরা শেষ করার জন্য রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি) এর চাকাটিতে ক্রুনাল পান্ড্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কগ ছিলেন। গত কয়েক মৌসুমে তাঁর কিছু-পার পারফরম্যান্স ছিল, তবে এই মরসুমে তাঁর আলাদা সংস্করণ দেখা গেছে।
তিনি ৮.২৪ এর অর্থনীতি হারে ১ Wekets উইকেট নিয়েছিলেন এবং ২/১17 এর জন্য ফাইনালে খেলোয়াড় অফ দ্য ম্যাচ অ্যাওয়ার্ড জিতেছিলেন। ক্রুনাল বল সহ একটি স্মার্ট অপারেটর এবং আপনাকে ব্যাট দিয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রান দেয়। সংযুক্ত আরব আমিরাতের ধীর পিচগুলির মুখোমুখি হওয়া তিনি খুব কঠিন হতে পারেন এবং আইপিএল 2025 -এ তাঁর ভাল পারফরম্যান্সের জন্য পুরস্কৃত হতে পারেন।
2। শ্রেয়াস আইয়ার (পাঞ্জাব কিংস)
আইপিএল ফাইনাল খেলতে পাঞ্জাব কিংসকে এক দশকেরও বেশি সময় লেগেছিল এবং এটি শ্রেয়াস আইয়ারের অধিনায়কত্বের অধীনে এসেছিল। গত বছর বা তার পর থেকে, আইয়ার অসাধারণ আকারে রয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে রান করে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের পিচে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি 2025 -এ তিনি ভারতের শীর্ষস্থানীয় স্কোরার ছিলেন।
সংযুক্ত আরব আমিরাতে এবং আইয়ারে এশিয়া কাপ 2025 খেলার সাথে সাথে প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং এই জাতীয় পিচগুলিতে সফল হওয়ার কারণে তিনি সম্ভবত টি-টোয়েন্টিতে তার দীর্ঘকালীন সুযোগ পাবেন। তিনি 2023 সালের ডিসেম্বরে ভারতের হয়ে তার শেষ টি -টোয়েন্টি খেলেন এবং আমরা তাকে আবার এশিয়া কাপ 2025 এ দেখতে পারি।
3। সাই সুধারসান (গুজরাট টাইটানস)
সাঁই সুধারসান তার একচেটিয়া স্ট্রোক-প্লে এবং ব্যাটের সাথে ধারাবাহিকতার সাথে আইপিএল 2025 কে আগুন ধরিয়ে দেয়। সুধারসান 75৯৯ রান নিয়ে শেষ করে কমলা ক্যাপ জিতেছে। ভাল ফর্মের কারণে তিনি তার পরীক্ষার ক্যাপও অর্জন করেছিলেন।
যাইহোক, তিনি ইংলিশ ট্যুরে ব্যাট দিয়ে বিতরণ করতে ব্যর্থ হন, তবে টি -টোয়েন্টিতে তাঁর ভাল ফর্ম এবং ধীর এবং আলস্য পিচগুলিতে খেলার দক্ষতা তাকে এশিয়া কাপ 2025 এর জন্য ভারতীয় টি -টোয়েন্টি দলের পক্ষে সুযোগ পেতে সহায়তা করতে পারে।
2025 এশিয়া কাপে কে অধিনায়ক ভারত কে করবেন?
সূর্যকুমার যাদব 2025 এশিয়া কাপে ভারতের অধিনায়ক করবেন।
শ্রেয়াস আইয়ার কি এশিয়া কাপ 2025 খেলবে?
অনেক প্রতিবেদন অনুসারে, শ্রেয়াস আইয়ার এশিয়া কাপ 2025 খেলবেন।
এশিয়া কাপ 2025 কখন শুরু হবে?
এশিয়া কাপ 2025 9 ই সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে।
