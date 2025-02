3 টি পরিবর্তনগুলি মুম্বাইয়ে 5 তম টি -টোয়েন্টিতে তাদের খেলতে পারে

ভারত বর্তমানে 3-1 স্কোরলাইন দ্বারা ইন্ড বনাম ইঞ্জি সিরিজের নেতৃত্ব দেয়।

নতুন টি-টোয়েন্টি ক্যাপ্টেন সূর্যাকুমার যাদবের অধীনে তাদের টানা চতুর্থ সিরিজ জয়-ভারত আরও একটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে-ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চলমান পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে একটি খেলা নিয়ে ৩-১ ব্যবধানে লিড নিয়ে।

ভারত কলকাতায় সাতটি উইকেটে প্রথম ইন্ড বনাম ইএনজি টি-টোয়েন্টি জিতেছে এবং চেন্নাইয়ে দুটি উইকেটে জয়ের সাথে এটি সমর্থন করেছে। ইংল্যান্ড রাজকোটে ২ 26 রানের জয় নিয়ে ফিরে এসেছিল তবে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে পুনেতে ১৫ রানের জয় নিয়ে ভারত সিরিজটি সিল করে।

পঞ্চম আইএনডি বনাম ইঞ্জি টি -টোয়েন্টি রবিবার মুম্বাইয়ে খেলা হবে। ভারত তাদের পক্ষে কিছু পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইন্ড বনাম ইঞ্জি: মুম্বাইয়ে 5 তম টি -টোয়েন্টিতে তাদের খেলতে ভারত 3 টি পরিবর্তন করতে পারে

শিবম ডুব আউট, হর্ষিত রানা ইন

পুনে গেমের সময় তিনি যে দৃ us ়তা বজায় রেখেছিলেন তার কারণে শিবম ডুব পঞ্চম টি -টোয়েন্টি মিস করতে পারে। ডুব একটি ম্যাচ বিজয়ী অর্ধ শতাব্দীর বিস্ফোরণ ঘটায় তবে ভারতের শেষ ওভারে তার মাথায় আঘাত পেয়েছিল।

তিনি মাঠে বেরিয়ে আসেননি, এবং হর্ষিত রানাকে তাঁর দৃ us ় বিকল্প হিসাবে আনা হয়েছিল। রানা তার টি -টোয়েন্টি অভিষেকটি কী ছিল তা নিয়ে 3/33 এর পরিসংখ্যান নিয়ে ফিরে একটি অত্যন্ত কার্যকর পারফরম্যান্স সরবরাহ করেছিলেন।

ভারতীয় চিকিত্সা কর্মীরা দীর্ঘকাল ধরে ডুব পর্যবেক্ষণের পরামর্শ দিতে পারে কারণ কখনও কখনও বিলম্বিত সংঘাতের প্রভাব থাকে। পুনেতে তার ভয়ঙ্কর শোয়ের পরে রানা মুম্বাই টি -টোয়েন্টির জন্য প্লে একাদশে একটি লক হওয়া উচিত।

আরশদীপ সিং আউট, মোহাম্মদ শামি ইন

আরশদীপ এবং শামির অদলবদলটি 5 তম টি 20 আইয়ের জন্য প্রত্যাশিত। আরশদীপ প্রথম দুটি ম্যাচে খেলেছিল এবং তৃতীয় খেলায় বিশ্রাম পেয়েছিল, শামির আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরে আসার পথ তৈরি করেছিল।

রাজকোটে ভারত হেরে যাওয়ার সাথে সাথে আরশদীপকে শামির পরিবর্তে পুনেতে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। এখন ভারত সিরিজটি সিল করে দিয়েছে, ইংল্যান্ড এবং আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের জন্য তিনি স্কোয়াডের অংশ বলে বিবেচনা করে বাম-অস্ত্র পেসারকে আবারও বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। এছাড়াও, শামির ওডিসের আগে শীর্ষ স্তরে আরও গেমের সময় প্রয়োজন।

হার্দিক পান্ড্য আউট, রামান্দীপ সিং ইন

পুনেতে পঞ্চাশটি ধূমপান করা হার্দিক ইন্ড বনাম ইঞ্জি সিরিজের চারটি টি -টোয়েন্টিতে বৈশিষ্ট্যযুক্ত। তিনি ইংল্যান্ড এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির বিপক্ষে ওয়ানডে ভারতের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ কগ হতে চলেছেন। সুতরাং, তাকে 5 তম টি -টোয়েন্টি থেকে বিশ্রাম দেওয়া যেতে পারে।

India have two all-round options on the bench: Washington Sundar and Ramandeep Singh. যেহেতু ৫ ম টি-টোয়েন্টি ওয়ানখেদে স্টেডিয়ামে রয়েছে, যা পেসার এবং হার্ড-হিট ব্যাটসম্যানদের পক্ষে বেশি উপযুক্ত, তাই রামান্দীপ সুন্দরের উপর সম্মতি জানাতে পারেন।

