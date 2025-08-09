3 পোর্টেবল পাওয়ার স্টেশনগুলি আমি সর্বত্র ভ্রমণ করি (এবং তারা কীভাবে পৃথক হয়)

নির্মাতারা সাধারণত ল্যাম্প, রেফ্রিজারেটর, সিপিএপি মেশিন ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন রানটাইম সরবরাহ করেন তবে আপনি যদি নিজের জন্য এটি কাজ করতে চান তবে আপনার দুটি চিত্র এবং কিছুটা গণিতের প্রয়োজন হতে পারে!
প্রথমত, আপনার চালানোর বিষয়ে আপনি যে ডিভাইসটি পরিকল্পনা করছেন তার পাওয়ার রেটিং দরকার, যা সাধারণত ডিভাইসের একটি লেবেলে পাওয়া যায় এবং ওয়াটস (ডাব্লু) এ পরিমাপ করা হয়। ওয়াট আওয়ারস (ডাব্লুএইচ) এ পরিমাপ করা পাওয়ার স্টেশনটির ক্ষমতাও আপনাকে জানতে হবে, যা ডিভাইসে কোথাও মুদ্রিত হওয়া উচিত।
ধরা যাক আপনার কাছে এমন একটি ডিভাইস রয়েছে যা 200W কে গ্রাস করে এবং একটি পাওয়ার স্টেশন যার ধারণক্ষমতা 2,048WH থাকে, আপনি নিম্নলিখিত সমীকরণটি ব্যবহার করে ডিভাইসের জন্য একটি বলপার্ক রানটাইম পেতে পারেন:
(2048 x 0.85)/200 = 8.7 ঘন্টা
নোট করুন যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষমতাটি ঘটে যাওয়া দক্ষতার ক্ষতির জন্য অ্যাকাউন্টে 0.85 দ্বারা গুণিত হয়।