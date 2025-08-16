You are Here
30 কে -এরও বেশি ওয়্যারলেস পাওয়ার ব্যাংকগুলি আগুনের ওভারকে স্মরণ করে, বিস্ফোরণের ঝুঁকি
(সংবাদ) – 30,000 এরও বেশি ওয়্যারলেস পাওয়ার ব্যাংকগুলি প্রত্যাহার করা হয়েছে কনজিউমার প্রোডাক্ট সেফটি কমিশন অনুসারে আগুন এবং বিস্ফোরণের একাধিক প্রতিবেদনের পরে।

আক্রান্ত ইএসআর হ্যালোলক মডেলগুলি – 2 জি 520, 2 জি 505 বি এবং 2 জি 512 বি – যখন সেপ্টেম্বর 2023 এবং গত মাসের মধ্যে অ্যামাজনে বিক্রি হয়েছিল, যখন সেগুলি বিক্রয় থেকে সরানো হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 24,000 এরও বেশি বিদ্যুৎ ব্যাংক বিক্রি হয়েছিল এবং কানাডায় প্রায় 10,000 বিক্রি হয়েছিল।

সিপিএসসি জানিয়েছে, “পুনরুদ্ধার করা বিদ্যুৎ ব্যাংকগুলিতে লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি অতিরিক্ত উত্তপ্ত ও জ্বলতে পারে, ভোক্তাদের জন্য আগুন এবং পোড়াতে বিপদ পোড়াতে পারে,” সিপিএসসি জানিয়েছে।

ইএসআর চার্জারের নয়টি প্রতিবেদন পেয়েছিল “আগুন এবং বিস্ফোরণে”, যার ফলে এটি পুনরুদ্ধার জারি করে। সিপিএসসি জানিয়েছে, কোনও আঘাতের খবর পাওয়া যায়নি, তবে ঘটনাগুলি সম্পত্তির ক্ষতি হিসাবে প্রায় 20,000 ডলার করেছে।

গ্রাহকরা ইমেল করে ফেরত পেতে পারেন সমর্থন@esrtech.comতাদের অর্ডার নম্বর এবং পাওয়ার ব্যাংকের একটি ফটো স্থায়ী চিহ্নিতকারীতে “স্মরণ” চিহ্নিত করেছে।

ইএসআর “স্থানীয় এবং রাষ্ট্রীয় বিপজ্জনক বর্জ্য নিষ্পত্তি বিধিমালা অনুসারে” ডিভাইসগুলি নিষ্পত্তি করার পরামর্শ দিয়েছে।

