আবিয়া রাজ্যে গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উত্সাহে, শুক্রবার গভর্নর অ্যালেক্স ওটিটি উজুয়াকোলিতে সদ্য সমাপ্ত ইউজিডব্লিউইউ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, বেন্ডে স্থানীয় সরকার অঞ্চলকে কমিশন দিয়েছেন, যা তার প্রশাসনের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যের ইক্যুইটির প্রতি তার প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

হেলথ সেন্টারের প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত কমিশন অনুষ্ঠানটি এবং তারপরে অনুশীলনকারী স্কুল, উজুয়াকোলিতে একটি সম্প্রদায়ের ব্যস্ততা, সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ, রাজনৈতিক স্টেকহোল্ডার এবং বাসিন্দাদের আকর্ষণ করেছিল, যারা এই অঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য নতুন ভোর হিসাবে বর্ণনা করেছেন এমন অনেকের সাক্ষী হয়ে প্রচুর সংখ্যায় পরিণত হয়েছিল।

গভর্নর বলেছিলেন, “এই প্রকল্পটি কেবল একটি বিল্ডিং নয়; এটি স্বাস্থ্য ইক্যুইটির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতির প্রতিনিধিত্ব করে এবং কোনও সম্প্রদায়কে পিছনে ফেলে না তা নিশ্চিত করার জন্য এটি প্রতিনিধিত্ব করে,” গভর্নর বলেছিলেন।

“এটি তৃণমূলে স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকে শক্তিশালী করার জন্য আরও বিস্তৃত ধাক্কা দেওয়ার অংশ হিসাবে আমরা আবিয়া রাজ্য জুড়ে কমিশন করছি এমন পাঁচটি নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটি।”

এখন পর্যন্ত এই যাত্রার প্রতিফলন করে অট্টি উল্লেখ করেছিলেন যে তাঁর প্রশাসনের গত 24 মাস জনসাধারণের আত্মবিশ্বাস, দায়িত্বশীল প্রশাসন এবং নেতৃত্বের নীতিগুলিতে ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

“গত দুই বছরে আমাদের সবচেয়ে বড় গর্বটি কেবল আমরা তৈরি করেছি বা আমরা যে নীতিমালা প্রয়োগ করেছি তা নয়, তবে লোকেরা আবার সরকারে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে,” তিনি বলেছিলেন।

তিনি জোর দিয়েছিলেন যে রাস্তা পুনর্গঠন, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং নিয়মিত বেতন এবং পেনশনের মতো প্রকল্পগুলি স্পষ্টতই, এগুলি স্বচ্ছতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং জবাবদিহিতার উপর নোঙ্গরযুক্ত গভীর প্রশাসনের দর্শনের পণ্য।

During the event, Governor Otti also welcomed new political entrants into the Labour Party, including Hon. অ্যাবিয়া স্টেট হাউস অফ অ্যাসেমব্লিতে বেন্ডে উত্তরের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য নমনদী ইবেকওয়ে, যিনি পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (পিডিপি) থেকে ত্রুটিযুক্ত ছিলেন এবং ডাঃ কে। ইজালা অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেস (এপিসি) থেকে।

“আমাদের যোগদানের তাদের সিদ্ধান্ত এই প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মক্ষমতা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান বিশ্বাসের প্রমাণ হিসাবে প্রমাণিত,” ওটি বলেছেন, সমস্ত স্টেকহোল্ডারকে রাজনৈতিক অনুষঙ্গ নির্বিশেষে উন্নয়নের স্বার্থে একত্রিত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি রাজ্যজুড়ে চলমান প্রকল্পগুলিরও রূপরেখাও দিয়েছেন, 67 676.6 কিলোমিটার উমুহিয়া-উজুয়াকোলি-আব্রিবা-ওহাফিয়া রোড সহ, এখন খ্রিস্টান জো ইরুকওয়ের নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে, যা তিনি কৃষি সম্প্রদায়ের সাথে অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলির সাথে সংযুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

“এই রাস্তাটি কেবল একটি পথ নয় – এটি বৃদ্ধির একটি করিডোর, কৃষক এবং ব্যবসায়ীদের জন্য একটি লাইফলাইন এবং স্থানীয় জিডিপি এবং অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি চালানোর জন্য কৌশলগত সম্পদ,” তিনি বলেছিলেন।

প্রযুক্তিগত বিকাশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে অট্টি প্রকাশ করেছেন যে রাজ্যটি এবিয়া স্টেট ইলেকট্রিটি রেগুলেটরি এজেন্সি (এসিরা) এর নেতৃত্বে উদ্যোগের মাধ্যমে বিশেষত উমুহিয়া-রিং রোড করিডোরের আশেপাশে বিদ্যুৎ স্বনির্ভরতা অনুসরণ করছে।

“যদি তারা এই অপরাধীদের আমাদের সকলের সাথে সম্পর্কিত তা ধ্বংস করতে দেয় তবে আমরা সম্প্রদায়গুলিকে জবাবদিহি করব। রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠন করার সময় অজ্ঞতার দাবি করা আর গ্রহণযোগ্য নয়।”

এই ইভেন্টটি নাগরিক জবাবদিহিতা, নেতৃত্বের উন্নয়ন এবং নাগরিক ব্যস্ততার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটি নির্দলীয় তৃণমূলের সংহতি প্ল্যাটফর্মের উজুয়াকোলি অধ্যায়ের উদ্বোধনকেও চিহ্নিত করেছে।

“আমরা কোনও নতুন প্রকল্পকে পতাকাঙ্কিত করছি বা একটি সম্পূর্ণ একটি কমিশন করছি, আপনি আশ্বাস দিতে পারেন যে এই প্রশাসন আবিয়ার প্রতিটি কোণে স্পর্শ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উন্নয়ন অবশ্যই ন্যায্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং লোক-কেন্দ্রিক হতে হবে,” অট্টি উপসংহারে বলেছিলেন।

উজুয়াকোলি ইভেন্টটি একটি বৃহত্তর রাজ্যব্যাপী কমিশনিং সফরের অংশ ছিল যেখানে অট্টি-নেতৃত্বাধীন প্রশাসন একাধিক স্থানীয় সরকার অঞ্চল জুড়ে 18 টি রাস্তা এবং পাঁচটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র সমন্বিত 23 টি প্রকল্প উন্মোচন করেছে।