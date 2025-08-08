You are Here
News

32 টি রাজ্য, 832 সম্প্রদায় বন্যার দ্বারা হুমকী – এফজি ইস্যু করে তাজা সতর্কতা (সম্পূর্ণ তালিকা)

ফেডারেল সরকার হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে ১৯৮৮ সালের স্থানীয় সরকার অঞ্চলে দেশের ৩২ টি রাজ্য জুড়ে মোট ৮৩২ জন সম্প্রদায় আগামী দিনে বন্যার দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।

নাইজেরিয়া হাইড্রোলজিকাল সার্ভিসেস এজেন্সি (এনআইএইচএসএ) জারি করেছে বন্যার সতর্কতা বৃহস্পতিবার এর মহাপরিচালক দ্বারা এক বিবৃতিতে, উমর ইব্রাহিম

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলগুলি নদীর স্তর বৃদ্ধি এবং সারা দেশে অবিরাম বৃষ্টিপাতের কারণে August আগস্ট থেকে ২১ শে আগস্টের মধ্যে খুব উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে।

রেফারেন্স নং: 32-25-003-06 সহ সতর্কতাটি সতর্ক করে দিয়েছিল যে 100 টিরও বেশি সম্প্রদায় এবং বড় পরিবহন রুট পূর্বাভাসের সময়কালে মারাত্মক বাধা অনুভব করতে পারে।

নাইজা নিউজ রেগ পোর্টস যে আক্রান্ত রাজ্যগুলির মধ্যে আদমওয়া, আকাওয়া ইবম, আনাবরা, কিবি, গিবিলা, নদী, কাবারা, লাগোস, ডেল্টা, কাবারা, লাগোস, ডেল্টা, এফসিটি, গাইবার, নদী, কাবারা, লাগোস, এবং নার্দওয়া, গিবাই, নদী, নদী, লোগা, লোগা, লোগা, লোগা, লোগা, লোগা, লোগা,

অন্যরা হলেন নাইজার, ওগুন, ওন্ডো, মালভূমি, নদী, সোকোটো, তারাবা, ইয়োবে এবং জামফারা।

“বড় পরিবহন রুটের সম্ভাব্য ব্যাহত হওয়ার প্রত্যাশিত,” এনআইএইচএসএ জানিয়েছে, তার রঙিন কোডেড বন্যার ঝুঁকির মানচিত্রের ডেটা উদ্ধৃত করে।

সংস্থাটি পরামর্শ দিয়েছিল যে ঝুঁকিতে থাকা সম্প্রদায়ের সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনাগুলি সক্রিয় করা উচিত এবং জরুরি ব্যবস্থাপনার স্টেকহোল্ডারদেরও তাদের প্রতিক্রিয়া প্রোটোকলগুলি সক্রিয় করা উচিত।

এনআইএইচএসএ বাসিন্দাদের এবং স্টেকহোল্ডারদের তার সাপ্তাহিক রাজ্য-স্তরের এবং সম্প্রদায়-নির্দিষ্ট পূর্বাভাস অনুসরণ করতে এবং এনআইএইচএসএ বন্যার ড্যাশবোর্ড এবং অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অবহিত থাকতে উত্সাহিত করেছিল।

© 2025 নাইজা নিউজ, পোল্যান্স মিডিয়া ইনক এর একটি বিভাগ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন (ইমেল সুরক্ষিত)

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।