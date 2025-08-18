34 টি সম্পত্তি “পুনর্বাসন” অপারেশনের অংশ হিসাবে 12 মেক্সিকান পৌরসভাগুলিতে নিশ্চিত করে

লেখা
তিনটি সরকারী আদেশের কর্তৃপক্ষ অবৈধভাবে দখলকৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য বেশ কয়েক মাস ধরে বাস্তবায়িত “পুনর্বাসন” অপারেশনের অংশ হিসাবে মেক্সিকো রাজ্যের 12 টি পৌরসভায় 34 টি সম্পত্তি অর্জন করেছে।
মেক্সিকো রাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেল (এফজিজেএম) রিপোর্ট করেছেন যে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার সচিবালয় এবং পৌরসভা পুলিশের সচিবালয়ের ন্যাশনাল গার্ড (জিএন) এর জাতীয় সচিব (ডিফেন্স) এর জাতীয় সচিব (প্রতিরক্ষা) এর উপাদানগুলি এই অভিযানে অংশ নিয়েছিল।
ক্যাটিওগুলি আতিজাপান দে জারাগোজা, ক্যালিমায়া, কলকো, চ্যাপুল্টেপেক, চিকোলোপান, চিমালহুয়াকান, কোয়াকালকো, হুহুয়েটোকা, নেজাহুয়ালকায়োটল, স্যান ফিলিপ ডেলসো, টোলুকা এবং ভ্যালি চেলকোতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
আতিজাপান ডি জারাগোজায় এজেন্টরা দু’জন মহিলাকে সুস্পষ্টভাবে গ্রেপ্তার করেছিল, যারা এর আইনী দখলকে স্বীকৃতি না দিয়ে একটি বাড়িতে বাস করেছিল। সম্পত্তিটি সংশ্লিষ্ট বিচারিক পদ্ধতির অংশ হিসাবে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল।
এপ্রিল থেকে, যখন সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের কৌশল শুরু হয়েছিল, কর্তৃপক্ষ সত্তার বিভিন্ন অংশে 692 টি সম্পত্তি অর্জন করেছে। এই মোটের মধ্যে 310 জন জন মন্ত্রকের সামনে সম্পত্তি অনুমোদনের পরে তাদের বৈধ মালিকদের কাছে ইতিমধ্যে ফিরে এসেছিল।
রাজ্য কর্তৃপক্ষ জোর দিয়েছিল যে এই পদক্ষেপগুলি মেক্সিকান পরিবারগুলিতে প্রশান্তি ফিরিয়ে দিতে এবং পুনরুদ্ধার করা রিয়েল এস্টেটের বৈধ মালিকদের আইনী নিশ্চিততার গ্যারান্টি দেয়।