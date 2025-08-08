35 বছরের বেশি বয়সী প্রতিটি উদ্যোক্তাকে এক দক্ষতা মাস্টার করতে হবে

উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি তাদের নিজস্ব।
একজন উদ্যোক্তা হিসাবে যিনি পরবর্তী জীবনে আমার যাত্রা শুরু করেছিলেন (আমার চল্লিশের দশকে), আমি স্পষ্টভাবে দেখেছি যে কীভাবে আমার স্পষ্টতা এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলার ক্ষমতা সমস্ত কিছু পরিবর্তন করতে পারে। যদিও অনেক দক্ষতা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, একটি 2025 সালে বাকী অংশের উপরে উঠে যায়: জনসাধারণের বক্তব্য।
জনসাধারণের বক্তৃতা কেবল টেড কথা বলা বা বড় পর্যায়ে দাঁড়ানো সম্পর্কে নয়। এটি আপনার দল, আপনার বিনিয়োগকারী, আপনার গ্রাহক এবং আপনার সম্প্রদায় – গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছে আপনার দৃষ্টি, মূল্য এবং অফার সম্পর্কে স্পষ্টভাবে এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে যোগাযোগ করে।
এই নিবন্ধে, আমি আপনাকে শক্তিশালী পাবলিক স্পিকার হওয়ার সুবিধাগুলি দেখাব। আমি আপনার কথা বলার দক্ষতা উন্নত করার জন্য আপনাকে টিপস দেব। আপনি যদি ব্যবসায় বাড়তে চান – যে কোনও পর্যায়ে – এটি এমন দক্ষতা যা আপনার প্রভাবকে বহুগুণ করে।
জনসাধারণের সাথে কথা বলার দক্ষতা নেতৃত্বের দক্ষতার সাথে আবদ্ধ
35 বছর বয়সে এবং তার বাইরেও, বেশিরভাগ উদ্যোক্তাদের ইতিমধ্যে অভিজ্ঞতা রয়েছে। আপনার সম্ভবত আপনার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে বড় জয় রয়েছে, আপনি মূল্যবান পাঠ শিখেছেন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আপনার কিছু বলার আছে।
তবে আপনি যদি এটি এমনভাবে বলতে না পারেন যা বিশ্বাসকে অনুপ্রাণিত করে, অন্যকে অনুপ্রাণিত করে এবং মূলধনকে আকর্ষণ করে, আপনার বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাবে।
ক 2017 অধ্যয়ন মিনেসোটার সেন্ট থমাস বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত, জনসাধারণের বক্তৃতা দক্ষতা সরাসরি নেতৃত্বের দক্ষতা, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং পেশাদার সেটিংসে প্রভাবের সাথে জড়িত।
শক্তিশালী পাবলিক স্পিকারকে তাদের শ্রোতাদের দ্বারা উল্লেখযোগ্যভাবে আরও দক্ষ, পছন্দসই এবং প্ররোচিত হিসাবে চিহ্নিত করা হয় – এমনকি দুর্বল স্পিকারের মতো একই সামগ্রী সরবরাহ করার সময়ও।
অন্য কথায়, আপনি যদি ব্যতিক্রমী মৌখিক যোগাযোগকারী হন তবে আপনাকে কর্তৃপক্ষ হিসাবে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এবং আপনি কীভাবে বলছেন যে আপনার বার্তাটি নির্ধারণ করে যে আপনি সুযোগগুলি আকর্ষণ করেন বা উপেক্ষা করা হন কিনা।
জনসাধারণের বক্তৃতা আপনার জন্য যা করে তা এখানে:
আমি জীবিকার জন্য অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছি। আমার এতে সফল হওয়ার জন্য, আমাকে বিনিয়োগকারীদের কাছে আমার অফারটি যোগাযোগ করা দরকার যাতে আমি তাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারি।
আপনি 2025 সালে একক সবচেয়ে মূল্যবান দক্ষতা অর্জন করার পরে, আপনি সক্ষম হবেন:
আপনার দর্শকদের সাথে বিশ্বাস তৈরি করুন।
- নিজেকে কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করুন।
- আপনার বার্তা পরিষ্কার করুন।
- লোককে পদক্ষেপ নিতে চালিত করুন – কেনা, বিনিয়োগ, অংশীদার বা সমর্থন।
এমনকি এখন এআই এবং জুম মিটিংয়ের যুগে, আপনার ধারণাগুলি, চিন্তাভাবনা এবং অফারগুলি মৌখিকভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা আপনাকে সর্বদা অন্য সবার থেকে আলাদা করে দেবে।
গেটওয়ে দক্ষতা হিসাবে জনসাধারণের সাথে কথা বলা
আমি কেন বলব এটি #1 দক্ষতা?
যেহেতু জনসাধারণের বক্তৃতা একটি গেটওয়ে, একবার আপনি এটি ভাল হয়ে গেলে, সমস্ত কিছু সহজ হয়ে যায়, বিশেষত নেটওয়ার্কিং এবং মূলধন বাড়ানো।
আসুন এটি ভেঙে দিন:
পাবলিক স্পিকিং ফুয়েল আরও ভাল নেটওয়ার্কিং
আপনি যখন স্পষ্ট এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলেন, আপনি স্বাভাবিকভাবেই মানুষকে আকর্ষণ করেন। আপনি স্মরণীয় হয়ে যান। লোকেরা আপনার সাথে যোগাযোগ করতে চায়।
ব্যবসায়িক কার্ডগুলি হস্তান্তর করে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক নির্মিত হয় না – এটি মূল্য ভাগ করে নির্মিত। আপনি যখন ইভেন্টগুলিতে বা সভাগুলিতে কথা বলেন, আপনি ঘরে নিজের মান সম্প্রচার করছেন। আপনি স্কেলে সংযোগ তৈরি করছেন।
ফলাফল? এমন লোকদের ক্রমবর্ধমান নেটওয়ার্ক যারা আপনাকে বিশ্বাস করে এবং আপনার সাথে কাজ করতে চায়।
জনসাধারণের বক্তৃতা মূলধন উত্থাপন সহজ করে তোলে
আমি কয়েক বছর ধরে কয়েক মিলিয়ন ডলার মূলধন সংগ্রহ করেছি। এবং আমি আপনাকে এমন অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যা বিনিয়োগকারীদের মূল্য দেয় মানুষ তারা যতটা ডিল করে। আপনি যদি এমন কেউ না হন যিনি বিশ্বাসকে অনুপ্রাণিত করেন, এমনকি যদি আপনার কোনও হত্যাকারী অফার থাকে তবে তারা সম্ভবত আপনার উপর দিয়ে যাবে।
আপনি যদি কারও সামনে দাঁড়াতে পারেন এবং আপনার সুযোগ, আপনার পরিকল্পনা এবং আপনার ট্র্যাক রেকর্ডটি আত্মবিশ্বাস এবং আবেগের সাথে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন তবে আপনি তাদের আস্থা অর্জনের সম্ভাবনা অনেক বেশি।
জনসাধারণের বক্তৃতা ভয় কাটিয়ে
আপনি বিশ্বাস করতে পারেন না যে আপনি একজন দুর্দান্ত পাবলিক স্পিকার। হয়তো আপনি মনে করেন না যে আপনার ক্যারিশমা আছে যা আপনি মনে করেন যে এটি লাগে। অথবা, 75% জনসংখ্যার মতো, আপনি অন্যের সামনে কর্তৃত্বমূলকভাবে কথা বলার বিষয়ে উদ্বেগ অনুভব করতে পারেন।
এই ভয়কে গ্লোসোফোবিয়া বলা হয়এবং এটি প্রায়শই বিচার হওয়ার ভয় থেকে শুরু করে, ভুল করা বা সামাজিক অনুমোদন হারাতে পারে। সাইকোলজি টুডে অনুসারে, জনসাধারণের বক্তৃতা উদ্বেগ আমাদের মস্তিষ্কের লড়াই-বা-বিমানের প্রতিক্রিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ। ঝুঁকি এড়াতে আমরা উন্মুক্ত, দুর্বল এবং তারযুক্ত বোধ করি।
কিছু গবেষণায়, লোকেরা এটিকে মৃত্যুর চেয়েও বড় ভয় হিসাবে স্থান দিয়েছে। এটি বিশ্বের অন্যতম সাধারণ ভয়।
তবে ভাগ্যক্রমে আপনার জন্য, কার্যকর পাবলিক স্পিকার হওয়ার জন্য আপনাকে “প্রাকৃতিক” হতে হবে না। আপনার শুধু অনুশীলন করা দরকার। আপনার জনসাধারণের বক্তৃতা দক্ষতা উন্নত করার জন্য এখানে কিছু টিপস রয়েছে:
- আত্মবিশ্বাসী হন – আত্মবিশ্বাস আপনাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য এবং পছন্দনীয় করে তোলে।
- উত্তেজনায় চ্যানেল উদ্বেগ – শক্তি হিসাবে স্নায়ু প্রত্যাখ্যান।
- খাঁটি হন-স্বাভাবিকভাবে কথা বলুন, অতিরিক্ত রিচার্স বা মুখস্ত করবেন না।
- ভয়েস মড্যুলেশন ব্যবহার করুন – আকর্ষক থাকার জন্য আপনার সুর এবং গতি পরিবর্তিত করুন।
- এটি সংক্ষিপ্ত এবং হজমযোগ্য রাখুন – 20 মিনিটের পরে মনোযোগ স্প্যানগুলি হ্রাস পায়।
- আপনার দর্শকদের সাথে সংযুক্ত করুন – ঘরটি জানুন, রসবোধ ব্যবহার করুন এবং সম্পর্কিত হতে পারেন।
- গল্পগুলি বলুন – গল্প বলা একটি সংবেদনশীল সংযোগ তৈরি করে এবং বার্তাগুলিকে আটকে রাখে।
- পুনরাবৃত্তি ব্যবহার করুন – কী ধারণাগুলি স্পষ্টভাবে পুনরাবৃত্তি করে শক্তিশালী করুন।
- অভিপ্রায় নিয়ে অনুশীলন করুন – আপনি আত্মবিশ্বাস এবং প্রবাহ তৈরিতে বেঁচে থাকার মতো মহড়া দিন।
আজ প্রথম পদক্ষেপ নিন
যদি আপনি জনসাধারণের সাথে কথা বলা এড়িয়ে গেছেন বা এটির বিকাশের জন্য সময় ব্যয় না করে থাকেন তবে এখনই ঝুঁকতে শুরু করার সময়।
মনে রাখবেন, আপনার চটকদার বা নাট্য বা ক্যারিশমা নিয়ে ঝাঁকুনির দরকার নেই। আপনাকে যা হতে হবে তা হ’ল পরিষ্কার, আত্মবিশ্বাসী এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
আমার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি করার সময়, আমি পরবর্তী তিনটি বিষয়ে ফোকাস করতে চাই। “কীভাবে আরও ভাল পাবলিক স্পিকার হতে হবে” তে মাইল দীর্ঘ তালিকা তৈরি করতে আপনি প্রলুব্ধ হতে পারেন তবে তা করবেন না। অ্যাকশন পদক্ষেপের সংখ্যার কারণে আপনি অভিভূত এবং নিরুৎসাহিত হয়ে যাবেন।
কেবল পরবর্তী তিনটি জিনিসের উপর ফোকাস করুন।
আপনার প্রথম যে কাজটি করা উচিত তা হ’ল নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন: আমি কি এটি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি, তিন থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে?
আপনি আমার মতো রিয়েল এস্টেটের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছেন, নতুন সফ্টওয়্যার ব্যাখ্যা করছেন, বা বিপণন প্রচার বাস্তবায়ন করছেন – আপনি যদি তিন মিনিটের মধ্যে এটি ভেঙে ফেলতে পারেন তবে অন্য সমস্ত কিছুই খোলে।
তারপরে, এর পরে, এই ছোট কয়েকটি পদক্ষেপ বিবেচনা করুন:
- বন্ধুদের সাথে আপনার ব্যবসায়ের গল্প ভাগ করে নেওয়ার অনুশীলন করুন।
- আপনার মিশন ব্যাখ্যা করে সংক্ষিপ্ত ভিডিও রেকর্ড করুন।
- স্থানীয় মিটআপ বা ওয়েবিনারগুলিতে কথা বলতে স্বেচ্ছাসেবক।
আপনি যত বেশি কথা বলবেন, তত বেশি বাড়বেন।
চূড়ান্ত চিন্তা
আপনার যদি 35 বছরের বেশি হয় তবে আপনার কাছে ইতিমধ্যে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং গল্পগুলি বলার আছে। ভয় আপনাকে চুপ করে রাখতে দেবেন না। আপনার যা বলতে হবে তা বিশ্বকে শুনতে হবে।
কারণ আপনি যখন স্পষ্টতার সাথে কথা বলছেন তখন আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বেড়ে ওঠেন।
এবং আপনি যখন আত্মবিশ্বাসের সাথে বেড়ে ওঠেন, লোকেরা অনুসরণ করে।