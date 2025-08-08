36 কুকুর মেটেপেকের অপব্যবহারের শর্তে উদ্ধার করে

লেখা
মেটেপেক -এ, পৌরসভা কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য প্রাণীর অপব্যবহার সম্পর্কে আশেপাশের অভিযোগ এবং সামাজিক নেটওয়ার্ক প্রকাশনা পাওয়ার পরে ফুয়েন্তেস ডি সান গ্যাব্রিয়েল মহকুমার একটি বাড়িতে একটি পরিদর্শন করেছিল। পর্যালোচনা চলাকালীন, 36 টি কুকুরকে অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে পাওয়া গেছে যা তাদের ভাল ঝুঁকিতে ফেলেছে।
পরিবেশ ও জনসাধারণের সুরক্ষার অধিদপ্তরের কর্মীরা, পরিবারের সাথে পরিবারের অবিচ্ছেদ্য বিকাশের জন্য এবং মানবাধিকার ওম্বডসম্যানের ব্যবস্থার সাথে পরিস্থিতি যাচাই করার জন্য নির্দেশিত আবাসে গিয়েছিলেন। এই স্থানটির জন্য দায়ী ব্যক্তির আত্মীয়দের উপস্থিতি নিয়ে পরিদর্শন করা হয়েছিল।
প্রায় 10 বর্গমিটারের একটি শয়নকক্ষে, 36 টি কুকুর উপচে পড়া অবস্থায় অবস্থিত ছিল। প্রাণীগুলি শরীরের দুর্বল অবস্থা, স্বাস্থ্যবিধি অভাব, মল জমে থাকা, পোকামাকড়ের উপস্থিতি এবং খারাপ গন্ধ যা পুরো ঘরটিকে প্রভাবিত করে তা দেখিয়েছিল। এছাড়াও, কুকুরগুলি তাদের বিনোদনের জন্য পর্যাপ্ত পরিবেশের অভাব ছিল, যা চাপ তৈরি করে এবং তাদের আচরণকে প্রভাবিত করে।
মেক্সিকো রাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেলের উপাদানগুলিও সত্য যাচাই করার জন্য অধ্যবসায় অংশ নিয়েছিল। ফলস্বরূপ, একটি প্রশাসনিক পদ্ধতি শুরু হয়েছিল যা সমস্ত প্রাণীর সতর্কতামূলক আশ্বাসের অনুমতি দেয়।
কুকুরগুলি প্রাণী সুরক্ষা ভিত্তিতে স্থানান্তরিত হবে যেখানে তারা তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য যত্ন নেবে। পরবর্তীকালে, এর দায়িত্বশীল গ্রহণ প্রচার করা হবে।
অন্যদিকে, দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে তাদের স্বাস্থ্যের অবস্থার সমাধানের জন্য তাদের আত্মীয়রা তাদের চিকিত্সা ও মনস্তাত্ত্বিক যত্ন গ্রহণের জন্য স্থানান্তরিত করেছিলেন।