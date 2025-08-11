4 কলোরেক্টাল ক্যান্সারের লুকানো সতর্কতা লক্ষণগুলি আপনাকে কখনই উপেক্ষা করা উচিত নয়

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
নতুন আমেরিকানদের মধ্যে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের হার বেড়েছে, নতুন গবেষণায় দেখা গেছে – এবং সর্বদা সুস্পষ্ট লক্ষণগুলি নাও থাকতে পারে।
আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি জানিয়েছে, কোলোরেক্টাল ক্যান্সার (সিআরসি) বিকাশের আজীবন ঝুঁকি পুরুষদের জন্য ২৪ জন এবং মহিলাদের জন্য ২ 26 জনের মধ্যে একজন।
এটি পুরুষদের মধ্যে ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর তৃতীয় শীর্ষস্থানীয় কারণ এবং নারীদের মধ্যে চতুর্থ, তবে যখন পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য সংখ্যাগুলি একত্রিত করা হয় তখন এটি দ্বিতীয় সাধারণ কারণ।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রোগ নির্ণয়ের আগে সিআরসির কোনও লক্ষণ নাও থাকতে পারে, বিশেষত প্রাথমিক পর্যায়ে, নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি এবং লক্ষণগুলি উপেক্ষা করা উচিত নয়, বিশেষজ্ঞরা বলছেন।
1। অন্ত্র পরিবর্তন
কোলোরেক্টাল ক্যান্সার জোট অনুসারে, রোগের কিছু লক্ষণ অন্যান্য কারণগুলির মতো হতে পারে যেমন হেমোরয়েডস, সংক্রমণ বা খিটখিটে অন্ত্র সিন্ড্রোম (আইবিএস)।
তবে ডায়রিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, সংকীর্ণ মল বা আপনার অন্ত্রের মতো অনুভূতি সহ একটি আন্দোলনের পরেও পূর্ণ – অন্ত্রের অভ্যাসের পরিবর্তন সিআরসি -র চিহ্ন হতে পারে।
ডায়েট, সংক্রমণ, ations ষধ এবং অন্যান্য চিকিত্সার সমস্যার কারণে কীভাবে অন্ত্রের চলাচল পরিবর্তন হতে পারে তার ওয়েবসাইটে উল্লেখ করা একটি শীর্ষস্থানীয় রোগী অ্যাডভোকেসি গ্রুপ কলোরেক্টাল ক্যান্সারের সাথে লড়াই করুন।
অন্ত্রের চলাচলের সময়সূচী বা মল উপস্থিতিতে পরিবর্তন সিআরসিকেও সংকেত দিতে পারে।
ফাইট সিআরসি যদি আপনার স্টুলটি ধারাবাহিকভাবে অস্বাভাবিক থাকে তবে ডাক্তারকে কল করার পরামর্শ দেয়, যদি আপনার স্টুলটি পাস করার হঠাৎ করার তাগিদ থাকে তবে এটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, যদি মলটি কালো, মাটির বর্ণের, লাল বা সাদা হয়, বা যদি মলটিতে শ্লেষ্মা বা পুস থাকে।
চর্মসার, পাতলা বা পেন্সিলের মতো মল টিউমারের মতো কোলনে বাধা নির্দেশ করতে পারে তবে অন্যান্য নিরীহ, অস্থায়ী অবস্থার কারণেও হতে পারে।
2। পেটে ব্যথা
পেটে অবিরাম অস্বস্তি হ’ল আরেকটি সিআরসি লক্ষণ, এর সাইটে কলোরেক্টাল ক্যান্সার জোট রিপোর্ট করেছে।
এর মধ্যে ব্যথা, বমি বমি ভাব, ক্র্যাম্পিং, ফোলাভাব বা অস্বাভাবিকভাবে পূর্ণ বোধ, এমনকি বেশি না খাওয়ার পরেও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
গুরুতর, “ছুরি-আমার-স্টোমাচ টাইপ” পেটের ব্যথা জরুরী কক্ষে দেখার জন্য ওয়ারেন্ট, সিআরসি নির্দেশিত লড়াই-তবে এমনকি হালকা ব্যথাও হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়।
3। রেকটাল রক্তপাত
মল, টয়লেট বা টয়লেট পেপার দিয়ে মুছতে রক্তে রক্তে রক্তের ক্যান্সারের একটি প্রধান লক্ষণ হতে পারে।
ফাইট সিআরসি জোর দিয়েছিলেন যে যে কোনও পরিমাণ রেকটাল রক্তপাত স্বাভাবিক নয় এবং যথাযথ নির্ণয়ের জন্য চিকিত্সকের নজরে আনা উচিত।
স্টুলের রক্ত যেহেতু একটি সাধারণ লক্ষণ, তাই সিআরসি লড়াইয়ের নির্দেশ দিয়েছিল যেখানে রক্ত কোথায় পাওয়া যায়, এটি কতবার ঘটে এবং অন্ত্রের গতিবিধি বেদনাদায়ক কিনা তা মনোযোগ দেওয়ার নির্দেশ দেয়।
4 .. দুর্বলতা এবং ওজন হ্রাস
কলোরেক্টাল ক্যান্সার জোট অনুসারে কখনও কখনও অব্যক্ত ওজন হ্রাস ক্যান্সারের কারণে ঘটতে পারে এবং ডাক্তারের নজরে আনা উচিত।
ওজন হ্রাস হ’ল ক্যান্সার কোষগুলির “শরীরের শক্তি সেবন করার” ফলাফল যা তারা গুণিত হয়, ফাইট সিআরসি ব্যাখ্যা করেছিলেন, কারণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ক্যান্সারের কোষগুলির বিরুদ্ধে লড়াই এবং ধ্বংস করতে আরও শক্তি ব্যয় করে।
এটি ক্লান্তি, দুর্বলতা বা শ্বাসের স্বল্পতা অনুভব করতে পারে।
এই লক্ষণগুলি রক্তাল্পতার চিহ্নও হতে পারে, যা শরীরের অভ্যন্তরে কোথাও রক্তপাত থেকে বিকাশ হতে পারে, যেমন ক্যান্সারজনিত টিউমার থেকে।
ওজন হ্রাস কোলন বা অন্ত্রের ট্র্যাক্টকে ব্লক করে একটি টিউমার দ্বারাও হতে পারে, যা সঠিক পুষ্টির শোষণকে বাধা দেয়।