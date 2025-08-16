4 টি নতুন চলচ্চিত্রের জন্য লাইসেন্সিং – ট্যাবনাক

চলচ্চিত্র লাইসেন্সিং কাউন্সিল সাম্প্রতিক একটি সভায় চারটি সিনেমাটিক চলচ্চিত্র তৈরি করতে সম্মত হয়েছে, তাবনাক জানিয়েছে।
“শাহ বাশিরি” এর চিত্রনাট্যগুলি সাইড সোহেলি পরিচালিত ও পরিচালিত এবং হেসাম সামারিজাদেহ এবং সা Saeed দ সোহেলি লিখেছেন, “ডেট মাউস” প্রযোজনা করেছেন, সাসান সালভার দ্বারা পরিচালিত এবং লিখেছেন, “লাইভ” মোহাম্মদ হাবিবির দ্বারা “লাইভ”, ক্যাজেম ড্যানেশির দ্বারা পরিচালিত, নির্দেশিত, নির্দেশিত, নির্দেশিত, নির্দেশিত, নির্দেশিত, নির্দেশিত, নির্দেশিত, নির্দেশিত, নির্দেশিত, নির্দেশিত, নির্দেশিত, নির্দেশিত, নির্দেশিত, নির্দেশিত, নির্দেশিত, নির্দেশ করেছেন, ফারজি বার্জেগার এবং লায়লা আইভরি পরিচালিত ও রচিত, এএসএ, মোহাম্মদ পৌরাদ প্রযোজিত, বাহিদ মোসায়ান পরিচালিত ও লিখিত, সিনেমা ফিল্ম লাইসেন্সিং কাউন্সিলের অনুমোদন পেয়েছিলেন।