4 পিটিআই নেতারা 10, 10 বছরের কারাদণ্ড, শাহ মেহমুদ বারির সাজা
4 পিটিআই নেতারা 10, 10 বছরের কারাদণ্ড, শাহ মেহমুদ বারির সাজা

এই ট্র্যাজেডির দুটি মামলা শোনা গেল, শাহ মেহমুদ কুরেশি উভয় মামলার খালাস পেয়েছিলেন, মাহমুদ আল -রশিদ, ওমর সরফাজ চিমাকে দশ বছরের কারাদণ্ডে দন্ডিত করা হয়েছিল।

লাহোর -সন্ত্রাসবিরোধী আদালতের বিচারক কোট লক্ষপাত কারাগারে রায় দিয়েছেন।

লাহোর আদালত ইয়াসমিন রশিদ, ইজাজ চৌধুরী, মাহমুদুল্লাহ রশিদ এবং ওমর স্যার ফারাজ চীমা সহ ৯ ই মে মামলায় ১০,১০ বছরের কারাদণ্ডে চারটি পাকিস্তান তেহরিক -ই -ইনসাফ (পিটিআই) নেতাদের সাজা দিয়েছে।

পিটিআইয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট শাহ মেহমুদ কুরেশি উভয় মামলা থেকে খালাস পেয়েছিলেন, আলিয়া হামজা মালিক এবং সানাম জাভেদকে ৫, ৫ বছরের কারাদণ্ডে সাজা দেওয়া হয়েছিল।

এটি স্মরণ করা যেতে পারে যে অ্যান্টি -টেরোরিজম কোর্ট আজ 9 আগস্ট শোনা গেছে, উভয় মামলায় রায় সংরক্ষণ করেছে।

জিন্নাহ হাউজের নিকটে যানবাহন জ্বালানোর ক্ষেত্রে, 65৫ জন সরকারী সাক্ষী সম্পন্ন হয়েছে, 65৫ জন সাক্ষী এই মামলায় সাক্ষ্য রেকর্ড করেছেন, ১ 17 জন আসামির বিচার করা হয়েছিল, 7 জনকে বিজ্ঞাপন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল, একজন অভিযুক্ত মারা গেছেন।

9 ই মে বার্নিং থানা শাদম্যানের ক্ষেত্রে, পুলিশ এই মামলায় ৪১ জন আসামির বিরুদ্ধে চালানকে উপস্থাপন করেছিল, এই মামলায় ২৫ জন আসামিকে বিচার করা হয়েছিল, ১৫ জন বিজ্ঞাপন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল, একজন মারা গেছেন, মোট ৪৫ জন সাক্ষী এই মামলায় সাক্ষ্য রেকর্ড করেছেন।



