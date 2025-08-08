4 বছর বয়সী ছেলে মার্গেট হাসপাতালের বাইরে বাসে আঘাতের পরে মারা যায়

বিবিসি নিউজ, দক্ষিণ পূর্ব
পুলিশ জানিয়েছে, একটি চার বছর বয়সী ছেলে কেন্টের একটি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে একটি বাসে ধাক্কা খেয়ে মারা যায়।
বৃহস্পতিবার বিএসটি প্রায় 16:00 এ মার্গেটের কুইন মাদার হাসপাতালের বাইরে রানী এলিজাবেথের বাইরে দুর্ঘটনার খবর অনুসরণ করে পুলিশকে ডাকা হয়েছিল।
ছেলেটির নাম স্থানীয়ভাবে জহির জানু হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে।
তাকে হাসপাতালের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তবে কিছুক্ষণ পরে তাকে মৃতের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছিল। তার আত্মীয়ের পরবর্তী অবহিত করা হয়েছে।
কেন্ট পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার আগে ছেলেটি হাসপাতালটি পায়ে ছেড়ে চলে গেছে।
‘ফ্রিক দুর্ঘটনা’
প্রত্যক্ষদর্শী গিলিয়ান মারফি, হাসপাতালের এক রোগী যিনি এই ঘটনাটি উদ্ঘাটিত দেখেছিলেন, তিনি বিবিসিকে বলেছিলেন যে ছেলেটির মা সেই সময় অন্য একটি সন্তানের সাথে ছিলেন এবং দৃশ্যটি যখন ঘটেছিল তখন গাড়ি নিয়ে ব্যস্ত ছিল।
পূর্ব কেন্ট হাসপাতাল এনএইচএস ট্রাস্টের প্রধান নির্বাহী ট্রেসি ফ্লেচার বলেছেন: “আমরা গতকালের মর্মান্তিক ঘটনা দেখে খুব দুঃখিত এবং পরিবারের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা প্রেরণ করেছি।”
পুলিশ এএন্ডই বিভাগের প্রবেশদ্বারের কাছে একটি সাদা একক ডেকার গাড়ি বাস করছিল, পুলিশ যোগ করেছে।
বাস কোম্পানির একজন মুখপাত্র স্টেজকোচ বলেছেন: “এটি একটি চলমান তদন্ত এবং আমরা বর্তমানে পুলিশের সাথে সহযোগিতা করছি।”
যে কেউ এই দুর্ঘটনার সাক্ষী হয়েছে, বা যার সিসিটিভি এবং ঘটনার ড্যাশক্যাম ফুটেজ রয়েছে, তাকে এই বাহিনীর সাথে যোগাযোগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।