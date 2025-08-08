4 সপ্তাহের ‘বিগ ব্রাদার’ মরসুম 27 থেকে কে উচ্ছেদ করা হয়েছিল?

স্পোলার সতর্কতা: এই পোস্টে বিগ ব্রাদার সিজন 27, পর্ব 14 এর বিশদ রয়েছে, যা বৃহস্পতিবার, August আগস্ট প্রচারিত হয়েছে।
উপর মোচড় বড় ভাই সিজন 27 গেমটি তাদের গেমটি বন্ধ করে দেয় এবং 4 সপ্তাহ এটি প্রমাণ করে।
রাইলি জেফরিস ভেবেছিলেন সিবিএস প্রতিযোগিতায় তিনি যখন পরিবারের প্রধান জিতেছিলেন তখন তিনি একটি সহজ সপ্তাহ কাটাবেন।
যাইহোক, সহকর্মী হাউসমেট মিকি লি এইচএইচএইচ জিজ্ঞাসাবাদ প্রকাশ করেছিলেন এবং রাইলিকে তার এইচওএইচ দায়িত্ব থেকে বিরত ছিলেন।
রাইলি বিশ্বাস করেছিলেন যে এটিই অ্যাশলে হোলিস যিনি তাকে হতাশ করেছিলেন, তবে তিনি ভুল ছিলেন এবং মিকি 4 সপ্তাহে এইচওএইচ হয়েছিলেন।
মিকি আবারও কেয়ানু সোটোকে লক্ষ্য করে কেলি জর্জেনসেন এবং রাইলির পাশাপাশি উচ্ছেদের জন্য মনোনীত করেছিলেন।
যাইহোক, কেয়ানু পর পর এক তৃতীয় সপ্তাহের জন্য ভেটো শক্তি জিতেছিল, মিকিকে তার জায়গায় অন্য কাউকে রাখতে বাধ্য করেছিল।
সম্পর্কিত: 26 মরসুমের মাধ্যমে ‘বিগ ব্রাদার’ বিজয়ীদের একটি সম্পূর্ণ তালিকা
কেয়ানু নিজেকে ব্লক থেকে নামানোর পরে মিকি জিমি হেইগার্টিকে উচ্ছেদের জন্য মনোনীত করেছিলেন।
যারা সুরক্ষা জিতেছে বিবি 4 সপ্তাহে বাস্টার প্রতিযোগিতা ব্লক?
কেলি, রাইলি এবং জিমি বিবি ব্লক বাস্টার প্রতিযোগিতায় প্রবেশের জন্য গৃহকর্মী ছিলেন এবং সপ্তাহের জন্য সুরক্ষায় আরও একটি শট করেছিলেন এবং ব্লকটি পালাতে পারেন। প্রতিযোগিতা অনুসরণ করে, রাইলি জিতেছে এবং উচ্ছেদ থেকে নিরাপদ থাকবে।
কিভাবে বড় ভাই সিজন 27 হাউসগুয়েস্টস 4 সপ্তাহে ভোট?
কেলিকে উচ্ছেদ করতে ভোট: রাহেল, অ্যাশলে
জিমিকে উচ্ছেদ করতে ভোট: মরগান, রাইলি, কেয়ানু, ক্যাথরিন, ভিন্স, উইল, আভা, জাচ, লরা
সম্পর্কিত: ‘বিগ ব্রাদার’ সিজন 27 সপ্তাহ 3 উচ্ছেদ: লরেন ডোমিংয়ের এইচওএইচ -এর শেষে পনকে ভোট দেওয়া হয়েছে
যাকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল বড় ভাই সিজন 27 সপ্তাহে 4?
9 থেকে 2 ভোটের মাধ্যমে, জিমি চতুর্থ গৃহকর্মী থেকে উচ্ছেদ হয়েছিল বড় ভাই চতুর্থ সপ্তাহে 27 মরসুমে অ্যামি বিংহাম, জা ফ্রেডেরিচ এবং অ্যাড্রিয়ান রোচায় যোগদান করে, যারা এর আগে ভোট দেওয়া হয়েছিল।
ভোটদান প্রক্রিয়া চলাকালীন, অ্যাশলির ঘর থেকে কাকে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে একটি কঠিন সময় ছিল এবং এটি একটি বিশৃঙ্খল মুহুর্তে পরিণত হয়েছিল। রাহেল তাকে কেলিকে উচ্ছেদ করার জন্য ভোট দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছিলেন, কিন্তু বেরোনোর সময় তিনি উইলের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, যিনি তাকে বলেছিলেন যে তিনি জিমিকে ভোট দিচ্ছেন। কেলি তার ভোট পরিবর্তন করতে ডায়েরি ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন তবে হোস্ট জুলি দর্শকদের মনে করিয়ে দিয়েছিল যে তার প্রথম ভোট ইতিমধ্যে লক হয়ে গেছে।