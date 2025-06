40% বন্ধ, অ্যামাজন তার মার্জিনকে শূন্যে কেটে দেয়

Let’s be realistic—forever lugging a stick vacuum back and forth across the house is a pain and then there’s the added inconvenience of mopping each and every floor in the house. এবং যদি আপনি কখনও নিজে থেকে কোনও রোবট ভ্যাকুয়াম কিনে থাকেন তবে আপনি কোনও স্ব-পরিচ্ছন্নতার স্টেশনটির স্বাচ্ছন্দ্যের সুবিধা নিতে সক্ষম না হয়ে প্রতিটি ব্যবহারের পরে এটি পরিষ্কার করার হতাশার প্রশংসা করতে পারেন।

সেখানেই প্রতিটি রোবট ভ্যাকুয়াম এবং এমওপি কম্বোয়ের জন্য EUFY X10 সত্যিই শ্রেষ্ঠ, এবং আজ অ্যামাজনে সর্বকালের ছাড়ের দামে, এটি একটি চুক্তি যা এড়ানো শক্ত: ছাড়টি স্মার্ট ক্লিনিং সাইডিকিককে মাত্র 549 ডলারে নিয়ে আসে, প্রাথমিক $ 899 দামের চেয়ে কয়েকশো কেটে ফেলেছে।

শক্তি এবং সুবিধা

EUFY X10 প্রো ওমনি শক্তি, স্মার্ট এবং হ্যান্ডস-ফ্রি সুবিধার সংমিশ্রণ করে। এর ভিত্তি একটি অত্যাশ্চর্য 8,000 পিএ সাকশন ফোর্স যা কার্পেট থেকে স্বাচ্ছন্দ্যে দৃ rested ়ভাবে নিষ্পত্তি ধূলিকণা, ক্রাম্বস এবং পোষা চুলগুলি বের করার প্রতিশ্রুতি দেয়। ভ্যাকুয়ামটি একা জোর করে নয়, যদিও এটি যথেষ্ট বুদ্ধিমান পাশাপাশি পৃষ্ঠের উপর ভিত্তি করে তার পরিষ্কারের পদ্ধতিটি সামঞ্জস্য করতে যথেষ্ট বুদ্ধিমান। উভয় এমওপি একটি অটো-লিফট প্রযুক্তি সরবরাহ করা হয় যখনই তারা ভেজা মেসগুলি রোধ করতে এবং আপনার কার্পেটগুলি শুকনো এবং পরিষ্কার রাখতে কার্পেট সনাক্ত করে তখনই এমওপি মাথাগুলি 12 মিমি দ্বারা উত্তোলন করে। কাজ সমাপ্তির পরে, এমওপি প্যাডগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিঠা জল দিয়ে ফ্লাশ করা হয় এবং তারপরে 45 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড গরম বাতাসের সাথে শুকানো হয় যাতে আপনাকে কখনই দুর্গন্ধযুক্ত বা নোংরা মোপ প্যাডগুলি মোকাবেলা করতে হবে না।

ডকিং স্টেশনটি এমওপি পরিষ্কার এবং শুকানোর যত্ন নেয়, এটি ধুলা বিনটিকে একটি বৃহত 2.5L ডাস্ট ব্যাগে শূন্য করে দেয়, প্রতি দুই মাসের প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন। স্টেশনের 3 এল পরিষ্কার জলের ট্যাঙ্কটি রিফিলিংয়ের আগে দুই থেকে তিনবার 1,500-2,000 বর্গফুট বাড়ির জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত। এটি কম রক্ষণাবেক্ষণ এবং আপনার জন্য আরও বেশি সময় রেগে যায়। দ্য EUFY X10 প্রো ওমনি আসলে হ্যান্ডস অফ ক্লিনিংয়ের জন্য তৈরিএবং আপনি আপনার মেঝেগুলি খুব কমই কোনও কাজের সাথে পরিষ্কার পরিষ্কার করে উপভোগ করতে পারেন।

আরও কী, ইউফি এক্স 10 প্রো ওমনি এস রয়েছেophisticated বাধা এড়ানো যা 100 টিরও বেশি অবজেক্ট সনাক্ত করতে পারে মেঝেতে চার্জিং কেবল এবং জুতা থেকে শুরু করে খেলনা এবং পোষা খাবারগুলি – হালকা স্তরটি যত কমই হোক না কেন। আইপ্যাথ লেজার নেভিগেশন সহ, রোবটটিও সেরা পরিষ্কারের রুটগুলি প্লট করে: এআই.এমএপি 3.0 সিস্টেমটি কোনও গো অঞ্চল এবং ভার্চুয়াল সীমানা সেট করতে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে যাতে আপনি আপনার বাড়িতে পরিষ্কারের অভিজ্ঞতাটি তৈরি করতে পারেন।

আরেকটি চিন্তাশীল এবং দুর্দান্ত বৈশিষ্ট্য হ’ল অটো-ডিট্যাংলিং রোলার ব্রাশ: চুল এবং ফাইবারগুলি যে কোনও ভ্যাকুয়ামের অস্তিত্বের নিষিদ্ধ তবে ইউফি এক্স 10 প্রো ওমনি এই সমস্যাটিকে হেড-অন মোকাবেলা করেছে। রোলার ব্রাশটি পরিবর্তন করে এবং জটযুক্ত চুলগুলি আলগা করতে এবং বাছাই করতে একটি বিশেষ চিরুনি নেমে যায় এবং ব্রাশটিকে পরিষ্কার এবং কার্যকরভাবে চালিয়ে যায়।

যারা ম্যানুয়াল ভ্যাকুয়ামিং এবং মোপপিংয়ের কখনও শেষ না হওয়া কাজকে বিদায় জানাতে প্রস্তুত তাদের পক্ষে এখন অভিনয়ের উপযুক্ত সময়।

