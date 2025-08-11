45 বছর পরে সুপ্রিম কোর্টের নতুন বিধি ঘোষণা করেছে, 6 আগস্ট থেকে প্রযোজ্য

ইসলামাবাদ:
45 বছর পরে, সুপ্রিম কোর্ট “সুপ্রিম কোর্ট বিধি 2025” শীর্ষক নতুন বিধি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের ১৯৮০ সালের বিধি বাতিল করা হয়েছে।
প্রধান বিচারপতি ইয়াহিয়া আফ্রিদি বিচার বিভাগীয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, কর্মক্ষমতা এবং সামগ্রিক প্রভাব বাড়ানোর জন্য বিচারপতি শহীদ ওয়াহিদের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছিলেন।
কমিটির সদস্যদের মধ্যে বিচারপতি ইরফান সাদাত খান, বিচারপতি না em িম আখতার আফগান এবং বিচারপতি আকিল আহমেদ আব্বাসি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কমিটি বিচারকদের পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্ট অফিস, বার কাউন্সিল এবং সমিতিগুলির কাছ থেকে পরামর্শ চেয়েছিল। এখন নতুন নিয়মগুলি 6 আগস্ট থেকে প্রযোজ্য হবে।
এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে বাতিল হওয়া বিধিগুলির অধীনে, আবেদন, আবেদন, আবেদন, রেফারেন্স, পর্যালোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে মুলতুবি থাকা যে কোনও কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং এমনভাবে মোকাবেলা করা হবে যেন এই রোলগুলি করা হয়নি।
যদি এই বিধিগুলির কোনও ধারা বাস্তবায়নে কোনও অসুবিধা হয় তবে প্রধান বিচারপতি তাঁর দ্বারা গঠিত কমিটির সুপারিশগুলি অর্ডার করতে পারেন যা এই বিধিগুলির বিধানগুলির বিরোধিতা করে না। নতুন বিধি অনুসারে, ফৌজদারি আপিল দায়েরের সময়কাল, ফৌজদারি আবেদনের সিদ্ধান্ত, সরাসরি নাগরিক আবেদনগুলি 30 দিন থেকে 60 দিন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।
রেজিস্ট্রারের অফিসের আপত্তিগুলির বিরুদ্ধে আপিলগুলি 14 দিনের মধ্যে দায়ের করা হবে। তবে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পর্যালোচনা পর্যালোচনা 30 দিনের মধ্যে দায়ের করা হবে।
আবেদনকারী, আবেদনটি দায়ের করার পরে, তাত্ক্ষণিকভাবে পর্যালোচনা করার জন্য অন্য পক্ষকে নোটিশ দেবে এবং রেজিস্ট্রিতে নোটিশের একটি অনুলিপি যাচাই করবে। পর্যালোচনার জন্য প্রতিটি অনুরোধের সাথে অভিযোগ করা হয়েছে এমন সিদ্ধান্ত বা আদেশের একটি প্রত্যয়িত অনুলিপি সহ হওয়া উচিত।
যখন সর্বশেষ প্রমাণগুলি আবিষ্কারের ভিত্তিতে আবেদনটি এগিয়ে যাবে, ডকুমেন্টগুলির প্রত্যয়িত অনুলিপিগুলি যদি নির্ভর করে তবে আবেদনের সাথে যুক্ত হবে এবং এমন একটি হলফনামা থাকবে যা এমন পরিস্থিতিতে বলবে যেখানে নতুন প্রমাণগুলি আবিষ্কার করা হয়েছে।
অ্যাডভোকেট বা দল, স্বাক্ষরকারী, অবশ্যই পর্যালোচনা আবেদনের ভিত্তি যে পয়েন্টগুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে হবে। শংসাপত্রটি একটি যুক্তিসঙ্গত মতামত হবে। আদালত যদি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায় যে রেকর্ডের বিষয়ে অ্যাডভোকেট বা অ্যাডভোকেট কর্তৃক দায়ের করা পর্যালোচনা আবেদনটি বিরক্তিকর বা দায়িত্বজ্ঞানহীন ছিল, তবে এটি শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্যক্রমে নিজেকে দোষ দেবে এবং ২,০০০ টাকারও কম দামের জন্য দোষ দেবে।
যদি পক্ষ দ্বারা আবেদনটি দায়ের করা হয়, তবে এটি পক্ষ থেকে আবেদনটি পর্যালোচনা করবে এবং অনুরোধটি গুরুতর হলে 25,000 টাকারও কম ব্যয়ের জন্য নিজেকে দায়বদ্ধ রাখবে।
যতদূর পর্যালোচনা অনুরোধ একই বেঞ্চের আগে করা হয়, বা লেখক অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ করেন, একই বেঞ্চের এক বা একাধিক বিচারক যারা একটি পর্যালোচনা শাসিত বা পর্যালোচনা করার আদেশ দিয়েছেন তার সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চের দ্বারা এই জাতীয় অনুরোধ শুনবেন। জেল পিটিশন দায়ের করলে আদালতের কোনও ফি থাকবে না।