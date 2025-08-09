49 জন 1 টি প্রশস্ত রিসিভারে উল্লেখযোগ্য রোস্টার সিদ্ধান্ত নেয়

এনএফএল প্রশিক্ষণ শিবির রোস্টার স্পটগুলির জন্য লড়াই করা খেলোয়াড়দের জন্য সুযোগ এবং কঠোর বাস্তবতা উভয়ই নিয়ে আসে।
চোটগুলি গভীরতার চার্টগুলি পুনরায় আকার দেওয়ার সময় প্রতিটি স্ন্যাপ গুরুত্বপূর্ণ।
সান ফ্রান্সিসকো 49ers সেই বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছিল যখন একটি প্রশস্ত রিসিভারের মরসুম এটি শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়েছিল।
ইএসপিএন ইনসাইডার অ্যাডাম শেফটার এক্স-তে লিখেছেন, “49 জনরা সিজন-শেষের আহত রিজার্ভ তালিকায় ডাব্লুআর ইক্যুয়ানমিয়াস সেন্ট ব্রাউনকে রেখেছিলেন।”
ডেনভার ব্রোনকোসের সাথে যৌথ অনুশীলনের সময় সেন্ট ব্রাউন একটি পায়ে আঘাত পেয়েছিলেন।
সান ফ্রান্সিসকো রিসিভারগুলিতে বড় পরিবর্তনগুলির মধ্যে একটি রোস্টার স্পটের জন্য প্রতিযোগিতা করার জন্য এই অফসিসনে এক বছরের চুক্তিতে স্বাক্ষর করার পরে এটি তার প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টা শেষ করে।
প্রবীণরা আকার এবং ব্লকিং ক্ষমতা নিয়ে এসেছিল যা প্রধান কোচ কাইল শানাহানের সিস্টেমে ভাল ফিট করে। তার বহুমুখিতা তাকে লক্ষ্য এবং রান ব্লকার উভয় হিসাবে মূল্যবান করে তুলেছিল।
সেই দক্ষতা সেটটি হারাতে 49 জনের গভীরতায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়, বিশেষত ব্র্যান্ডন আইয়ুক, জাওন জেনিংস এবং রিকি পিয়ারসাল তাদের নিজস্ব আঘাতের উদ্বেগগুলি নিয়ে কাজ করে।
সেন্ট ব্রাউন এর আইআর উপাধি কোয়ার্টারব্যাক ট্যানার মোরডেকাইয়ের জন্য একটি রোস্টার স্পট খুলেছিল, যিনি সান ফ্রান্সিসকোকে ব্রোক পুরডি এবং ম্যাক জোন্সের পিছনে গভীরতা দেন।
সেন্ট ব্রাউন ছাড়া, কম বয়সী রিসিভার জ্যাকব কুইন এবং জর্ডান ওয়াটকিন্সের পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে, তবে তারা এমন কোনও অপরাধে বৃহত্তর ভূমিকা পরিচালনা করতে পারে যা নির্ভুলতা এবং দৈহিকতার দাবি করে।
একাধিক আঘাতের পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সাথে সাথে, 49 জনকে অবশ্যই মরসুমের ওপেনারের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে দ্রুত মানিয়ে নিতে হবে।
