49ers জিএম জন লিঞ্চের ব্র্যান্ডন আইয়ুক সম্পর্কে বড় সন্দেহ রয়েছে

সান ফ্রান্সিসকো 49ers এর ক্ষেত্রে সপ্তাহের 1 অঙ্কন আরও কাছাকাছি সময়ে রিসিভারের অবস্থান অনিশ্চিত রয়েছে। উভয় তারকা প্রশস্ত রিসিভার ব্র্যান্ডন আইয়ুক এবং জাওন জেনিংস ইনজুরির মাধ্যমে একপাশে রেখে দেওয়া হয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে ফিরে আসার জন্য কোনও দৃ difficine ় সময়রেখা নেই।
আইয়ুক এসিএল এবং এমসিএল অশ্রু পুনর্বাসন অব্যাহত রেখেছে যা তার 2024 প্রচারের অবসান ঘটিয়েছিল। পুরো অফসেশন জুড়ে, সান ফ্রান্সিসকো -র জন্য একটি প্রধান প্রশ্ন হ’ল মরসুম শুরুর জন্য সময়মতো পূর্ণ স্বাস্থ্যে ফিরে আসার দক্ষতা। আইয়ুক তফসিলের আগে এগিয়ে গেছে, তবে গত মাস পর্যন্ত, একটি স্টিন্ট সক্রিয়/পিইপি তালিকা সম্ভবত তার ক্ষেত্রে মনে হয়েছিল। এই জাতীয় দৃশ্যটি প্রচার শুরু করার জন্য কমপক্ষে চার-গেমের অনুপস্থিতি নিশ্চিত করবে।
কেএনবিআর রেডিওতে বৃহস্পতিবার উপস্থিতির সময় (এইচ/টি) সান জোসে বুধের খবরের ক্যাম ইনম্যান), 49 জনের জেনারেল ম্যানেজার জন লিঞ্চ বলেছেন যে তিনি সন্দেহ করেন যে আইয়ুক দলের নিয়মিত মরসুমের ওপেনারে খেলতে সক্ষম হবেন। তিনি নিশ্চিত করেছেন যে স্থানে এখনও কোনও সময়সূচি নেই, যদিও এর অর্থ এটি এখনও দেখা যায় যে এটি একটি পিপ স্টিন্টকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হবে। আইয়ুকের চার বছর বাকি রয়েছে প্রতি বছরের $ 30 মিলিয়ন এক্সটেনশনে তিনি সর্বশেষ অফসনে স্বাক্ষর করেছিলেন।
“কেবলমাত্র এমন পদক্ষেপ রয়েছে যা আপনাকে আঘাত করতে হবে। আমি বলতে থাকব যে ব্র্যান্ডন তার পুনর্বাসনে খুব ভাল করছে। আমাদের কি সঠিক তারিখ আছে? না। আমি মনে করি না এটি সপ্তাহের প্রথম হবে, তবে আশা করি, আমি অবাক হয়েছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে তাকে তার কাজ করার চেষ্টা করার চেষ্টা করা।
এদিকে, 49 জন জেনিংসের ক্রিয়াকলাপে ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। একটি বাছুরের আঘাত তাকে একটি আপগ্রেড চুক্তির জন্য অনুরোধের পটভূমির বিরুদ্ধে সরিয়ে দিয়েছে। জেনিংস আছে আনুষ্ঠানিকভাবে বাণিজ্য করতে বলা হয়নিপ্রধান কোচ কাইল শানাহান, কিন্তু গত মাসের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে তিনি উইল দৃশ্যাবলী পরিবর্তন করুন একটি এক্সটেনশনের মাধ্যমে একটি উত্থানের অভাবে কাজ করা হচ্ছে। এই ফ্রন্টে আসন্ন কিছু না থাকায় জেনিংস পুনরুদ্ধার করতে থাকে।
লিঞ্চ ২৮ বছর বয়সী এই যুবক সম্পর্কে বলেছিলেন, “জাওন আমাদের স্বাস্থ্য ও পারফরম্যান্স কর্মীদের সাথে কাজ করছে, মাঠে ফিরে আসার চেষ্টা করছে।” 49ers ওয়েবজোন এর ডেভিড বনিলা মাধ্যমে। “জাওন অফসিসনে তার বাছুরটি পেয়েছিল, এটি স্ট্রেইড করেছে এবং বাছুরগুলি এক ধরণের দীর্ঘায়িত হতে পারে, দুর্ভাগ্যক্রমে।
জেনিংস 2024 সালে একটি ক্যারিয়ারের বছর উপভোগ করেছিলেন কারণ 49 জন রিসিভার গভীরতার চার্টে অন্য কোথাও আঘাতের সাথে মোকাবিলা করেছিলেন। ডাইবো স্যামুয়েলকে বাণিজ্য করার সিদ্ধান্তটি জেনিংসকে আরও একটি মরসুমে বড় আক্রমণাত্মক ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছিল। এক বছর প্রাক্তন সপ্তম রাউন্ডার চুক্তিতে রয়ে গেছে এবং 2025 এর জন্য তাঁর 4 মিলিয়ন ডলার owed ণী। একটি শক্তিশালী মরসুম পরবর্তী বসন্তের জন্য জেনিংসের বাজারকে সহায়তা করবে, তবে শর্ত থাকে যে এই পয়েন্টের আগে কোনও এক্সটেনশন কার্যকর করা হয় না।
2024 প্রথম রাউন্ডার রিকি পিয়ারসাল সান ফ্রান্সিসকো’র উত্তীর্ণ আক্রমণে মূল ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিবেশন করার জন্য লাইনে রয়েছেন তবে এই মৌসুমে তিনি সুস্থ থাকতে পারেন। দলেও প্রবীণ ডিমার্কাস রবিনসন এবং সাম্প্রতিক স্বাক্ষর মিশ্রণে রবি নির্বাচিত। আইয়ুক এবং জেনিংস গত বছরের পারফরম্যান্স থেকে প্রত্যাবর্তন করার 49 জনের প্রচেষ্টায় প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হবে, তবে তাদের মধ্যে যখন উভয়ই সুস্থ থাকবেন তখন এখনও এটি অস্পষ্ট।