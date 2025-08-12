49ers ডাব্লুআর ব্র্যান্ডন আইয়ুকের প্রত্যাশিত রিটার্নের তারিখ প্রকাশিত

আইয়ুক নিয়মিত মরসুম শুরুর আগে কোনও এক পর্যায়ে পিইপি তালিকায় স্থাপন করার সম্ভাবনা রয়েছে, যা ২ 27 বছর বয়সী এই প্রশস্ততা ২০২৫ মৌসুমের কমপক্ষে প্রথম চারটি খেলায় বাইরে থাকার গ্যারান্টি দেবে।
আঘাতগুলি, বিশেষত প্রাপ্তির গভীরতার চার্টে, এই অফসিসনে 49 জনের পক্ষে পাইলড হয়েছে। জাওন জেনিংস (সিএএফএফ), ডিমার্কাস রবিনসন (সম্ভবত একটি স্থগিতাদেশের মুখোমুখি), জর্ডান ওয়াটকিন্স (হাই-কোঙ্কল স্প্রেন) এবং জ্যাকব কুইং (হ্যামস্ট্রিং) এর সাথে রিকি পিয়ারসাল হলেন একমাত্র উল্লেখযোগ্য রিসিভার যিনি সপ্তাহ 1 শুরু করার জন্য প্রাইমড দেখছেন। আইয়ুকের কেবল ব্রোক এবং অপরাধের জন্য আরও সমস্যা যুক্ত করা হয়েছে।
শানাহানের টাইমলাইনটি যদি সঠিক হয় তবে আইয়ুক ট্যাম্পা বে বুকানিরদের বিপক্ষে মৌসুমে আত্মপ্রকাশের আগে সিয়াটল সিহাকস, নিউ অরলিন্স সান্টস, অ্যারিজোনা কার্ডিনালস, জ্যাকসনভিলে জাগুয়ার্স এবং লস অ্যাঞ্জেলেস র্যামসের বিপক্ষে গেমস মিস করতে পারে।
যদিও এটি প্রত্যাশিত আইয়ুকের জন্য একটি বর্ধিত সময় মিস করার জন্য এটি অবশ্যই সান ফ্রান্সিসকো -এর পক্ষে আদর্শ নয়, যা অবনমিত হয় প্রশস্ত রিসিভার পজিশনে।