5 অবশ্যই দক্ষতা থাকতে হবে প্রতিটি উদ্যোক্তাকে সফল হতে হবে

উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি তাদের নিজস্ব।
অতিমাত্রায় উদ্যোক্তাদের পরিবারে বেড়ে ওঠা একটি বিলাসিতা ছিল। এটি কারণ এটি আমাকে একটি সফল রেসিপিতে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি প্রত্যক্ষ করার সুযোগটি বহন করেছিল, এমন একটি অভিজ্ঞতা যা আমার সাথে একজন উদ্যোক্তা হিসাবে আমার নিজের 10 বছরের যাত্রায় রয়েছেন।
এগুলি একজন সফল উদ্যোক্তার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য।
1। উচ্চাকাঙ্ক্ষা
উচ্চাকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনার হয় এটি আছে, না আপনি না। এমন কিছু ধরণের লোক রয়েছে যা আপনি দেখা করেন যারা অন্যদের চেয়ে কিছুটা বেশি চালিত। তারা সামনের দিকে চিন্তাভাবনা করছে এবং উচ্চাভিলাষী হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তাদের কাছে আসে।
কোর্সের একজন শিক্ষক হিসাবে, আমি উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্বীকৃতি দিতে বেশ ভাল হতে পেরেছি। যদি শিক্ষার্থীরা ক্লাসের ঠিক পরে আমার কাছে আসে এবং কেবল নিযুক্ত করা এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা শুরু করে, তবে আমি জানি তারা মনোযোগ দিচ্ছে। তারা ক্ষুধার্ত ছিল এবং তারা এটি চেয়েছিল। তারা সত্যই শিখতে চেয়েছিল, এমন লোকদের বিপরীতে যারা স্ল্যাক করছে এবং কোনও পাঠ করছে না। যদি কেউ তিন বা চার মাসের মধ্যে থাকে এবং কোর্সটি শেষ হতে কেবল তিন সপ্তাহ সময় নেওয়া উচিত, তবে আমি জানি এই ব্যক্তি সম্ভবত এটি তৈরি করতে যাচ্ছেন না। তবে যদি তারা দুই সপ্তাহের মধ্যে কোর্সটি শেষ করে, তবে এটি একটি শক্তিশালী সূচক যা তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং তারা শৃঙ্খলাবদ্ধ।
2। শৃঙ্খলা
শৃঙ্খলা উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পর্ক। এটি অধ্যবসায় এবং কৌতুকের সাথেও জড়িত, যা আমি পরে লিখি। শৃঙ্খলা মানে একটি রুটিন থাকা এবং এটির সাথে লেগে থাকা। আমার জন্য, এটি সকাল 7 টায় জেগে উঠছে, দ্রুত কাপ কফি, সম্ভবত একটি হালকা নাস্তা এবং তাত্ক্ষণিকভাবে কাজে ডাইভিং করা। আমার ল্যাপটপটি আমার সাথে সর্বত্র যায়। আমি দিনে দিনে শৃঙ্খলাবদ্ধ, সপ্তাহে সাত দিন। অবশেষে, এটি একটি অভ্যাসে পরিণত হয়। এই মুহুর্তে, আপনার কেবল শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকার এবং আপনার লক্ষ্যটি মাথায় রাখার জন্য আপনার কাছে একটি দৃ strong ় যথেষ্ট মানসিকতা রয়েছে।
শৃঙ্খলা গ্ল্যামারাস নয়, তবে এটি প্রতিটি সফল ব্যক্তির পিছনে ইঞ্জিন। অনুপ্রেরণা ম্লান হয়ে গেলে এটি আপনাকে কাজ করে। শুরুতে অনেক লোক অনুপ্রাণিত হয় তবে প্রাথমিক উত্তেজনা বন্ধ হওয়ার পরে খুব কম লোকই তাদের আউটপুট বজায় রাখতে পারে। শৃঙ্খলা মানে ইমেলের উত্তর দেওয়া, নম্বরগুলি ট্র্যাক করা বা শর্টকাট ছাড়াই দিনের পর দিন ব্যাকএন্ড ইস্যুগুলি ঠিক করার মতো আনসেক্সি কাজগুলি করা। হ্যাঁ, এটি একঘেয়ে কাজ। অবশ্যই, এর অর্থ খাঁজে সময়। এটি কীভাবে বাধাগুলি কাটিয়ে উঠতে হবে তা শেখার বিষয়ে। সময়ের সাথে সাথে, সেই ধারাবাহিকতার সাথে, আপনি নিজের উপর আস্থা তৈরি করেন। আপনি শুরু প্রত্যাশা আপনার প্রচেষ্টা থেকে ফলাফল কারণ আপনার অভ্যাসগুলি আপনার লক্ষ্যগুলির সাথে একত্রিত।
3। গ্রিট
গ্রিটও গুরুত্বপূর্ণ। জিনিসগুলি শক্ত হলেও আপনাকে এটিকে আটকে রাখতে সক্ষম হতে হবে। এটি একটি নতুন দক্ষতা শেখার মতো, যা চ্যালেঞ্জিং। আপনি এখনও এটি আউটসোর্স করতে পারবেন না। এটি এমন একটি গুণ যা তরুণ প্রজন্মের অনেকেরই এখনই অভাব রয়েছে। তারা সর্বশেষ প্রবণতা যা কিছু যেমন বিভিন্ন জিনিস চেষ্টা করবে। তারা কয়েক দিনের জন্য এটির সাথে লেগে থাকবে, তবে তারা কোনও সাফল্য পেয়েছে বলে মনে হয় না কারণ তারা এই সমস্ত অবাস্তব ইনস্টাগ্রাম রিল বা টিকটোকসকে তাত্ক্ষণিক সন্তুষ্টি ধন্যবাদ আশা করে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনি যা দেখেন তা হ’ল হাইলাইটস – সাফল্য। এটি লোকেরা তাদের সেরা দিক দেখায়। আপনি সংগ্রাম দেখতে পাচ্ছেন না। আপনি বাধা দেখতে পাচ্ছেন না। এখানে এতটা বিভ্রান্তি রয়েছে যে এটির মাধ্যমে আপনার গ্রিট থাকতে হবে। এটি এক বছর সময় নিতে পারে, বা ব্যবসায় সফল হতে পাঁচ বছর সময় লাগতে পারে। ঠিক আছে। আপনি হাল ছেড়ে দিতে পারবেন না।
4। পরামর্শ নিন
পরামর্শের প্রতি গ্রহণযোগ্য হওয়া অন্যটি। এটি বলেছিল, কাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া উচিত সে সম্পর্কে আপনার বুদ্ধিমানের প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যক্রমে, আপনার নিকটতম লোকেরা, সম্ভবত বন্ধু বা পরিবার, আপনাকে খারাপ পরামর্শ দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমি 21 বা 22 বছর বয়সী তখন আমি একটি অ্যামাজন স্টোরের সাথে আমার প্রথম সাফল্যটি অনুভব করেছি। আমি সত্যিই উত্তেজিত ছিল। আমি আমার চাচাত ভাইদের সাথে পূর্ব দিকে ভ্রমণে ছিলাম। আমি এক মাসে মুনাফায় $ 6,000 উপার্জন করছিলাম এবং সবকিছু দুর্দান্ত চলছে। আমি স্থির করেছিলাম আমি দোকানটি স্কেল করতে যাচ্ছি। তারপরে আমার এক কাজিনই বলেছিলেন, “আপনার স্কুলে থাকতে হবে এবং প্রচলিত পথটি নেওয়া উচিত।”
এটা আমার আত্মাকে কিছুটা ভেঙে দিয়েছে। যদিও এটি যত্ন এবং ভালবাসার জায়গা থেকে ছিল, তিনি কোনও সফল উদ্যোক্তাদের জানতেন না। সুতরাং, আমি এটিকে লবণের দানা দিয়ে নিয়েছি কারণ এটি বলার জন্য তার নিজস্ব কারণ থাকতে পারে। আপনার নিকটতম লোকেরা অবচেতনভাবে সেই অবস্থানটি গ্রহণ করতে পারে কারণ তারা জীবনে যা চায় তা অর্জন করতে পারেনি। তারপরে আবার, আপনার আগে বা যেখানে আপনি হতে চান সেখানে আপনার পথে হাঁটতে থাকা লোকদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত মূল্যবান হতে পারে। এটি বিশেষত সত্য যদি তাদের মতো আপনার মতো নৈতিকতা থাকে বা তারা একই শিল্পে থাকে এবং তারা এটি পিষে নিচ্ছে।
আসলে, আমি বলব যে কোচেবল হওয়া একটি বিরল পরাশক্তি। সর্বাধিক সফল উদ্যোক্তারা এমন ব্যক্তিরা নন যারা তাদের মতো এটি সমস্ত কিছু আবিষ্কার করেছেন। তারা এমন লোক যারা সর্বদা এমন লোকদের কাছ থেকে শিখছে যারা ইতিমধ্যে পথে চলেছেন। কোচিবিলিটি, আমার মতে, আপনি যা শুনছেন তা শোনার এবং প্রয়োগ করা উভয়ের সম্পর্কে। আপনি যদি সংশোধন করতে খুব গর্বিত বা বিকশিত হওয়ার জন্য খুব জেদী হয়ে থাকেন তবে আপনি শেষ পর্যন্ত একটি সিলিংটি আঘাত করবেন। মূলটি হ’ল আরও ভাল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা এবং আপনি ইতিমধ্যে ভাল কাজ করার পরেও আরও বেশি কিছু শিখতে হবে তা জানার জন্য যথেষ্ট নম্র থাকুন।
5 .. আজীবন শিক্ষার্থী হন
আমি শেষ পয়েন্টটি তৈরি করতে চাই তা হ’ল আজীবন শিক্ষার্থী। উদাহরণস্বরূপ, আমি প্রতিদিন সকালে মার্কেটপ্লেস ডাল পড়ি। আমি সমস্ত ইকমার্স নিউজলেটারগুলিতেও সাবস্ক্রাইব করে সেগুলি পড়ি যাতে আমি শিল্পে আপ টু ডেট থাকি। আমাদের শিল্প সত্যিই দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সুতরাং, আমি সপ্তাহে কমপক্ষে একবার বা দু’বার ইউটিউবেও যাই ছোট বিক্রেতারা কী করছেন তা দেখার পাশাপাশি বিভিন্ন মার্কেটপ্লেসে সমস্ত প্রবণতা দেখতে এটি দেখতে, এটি অ্যামাজন, ওয়ালমার্ট, ইবে, টিকটোক শপ ইত্যাদি। এটি নিজেকে শিক্ষিত করা চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে কারণ এই শিল্পটি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে।
1। উচ্চাকাঙ্ক্ষা
