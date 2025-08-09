5 আইওএস 26 টি বৈশিষ্ট্য যা আমার আইফোনকে সার্থকভাবে আপডেট করে তোলে (এবং কীভাবে সেগুলি চেষ্টা করতে হয়)

অ্যাপল সেপ্টেম্বরে সম্ভাব্য আত্মপ্রকাশের জন্য আইওএস 26 প্রিপিংয়ে ব্যস্ত ছিল। ততক্ষণে, আইফোনের আসন্ন নতুন ওএস কোনও বিকাশকারী বিটা (বর্তমানে সংস্করণ 5 পর্যন্ত) এবং প্রাথমিক পাবলিক বিটা মাধ্যমে চেষ্টা করার জন্য যে কেউ অ্যাক্সেসযোগ্য। যদিও আইওএস 26 এখনও এটি চূড়ান্ত হওয়ার আগে কমপক্ষে এক মাসের টুইট রয়েছে, বিটা স্বাদগুলি ইতিমধ্যে কী প্রত্যাশা করবে তা উঁকি দেয়।
আপনি এখন আপনার আইফোনে আইওএস 26 বিটা ডাউনলোড করতে পারেন। এটি কীভাবে ইনস্টল করবেন তা এখানে – এবং কোন মডেলগুলি এটি সমর্থন করে।
আমি 24 জুলাই প্রকাশের পর থেকে পাবলিক বিটাটি চালাচ্ছি। আইওএস 26 এর নতুন এবং উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে এগুলি এখন পর্যন্ত আমার পাঁচটি প্রিয়।
1। তরল গ্লাস
ইন্টারফেসে একটি নতুন ট্রান্সলুসেন্ট ডিজাইন যুক্ত করে, তরল গ্লাস এমন ধারণা দেয় যে আপনি কাচের মাধ্যমে আপনার স্ক্রিন উপাদানগুলির দিকে তাকিয়ে আছেন। এই নতুন নান্দনিক সক্ষম করার সাথে, আইকনগুলি আরও ত্রি-মাত্রিক এবং স্তরযুক্ত প্রদর্শিত হয়, যখন মেনুগুলি আধা স্বচ্ছ। আমি তরল গ্লাস সম্পর্কে কিছু নেতিবাচক মন্তব্য পড়েছি, তবে আমি নতুন ডিজাইনটি পছন্দ করি।
আমি অনুভব করি যে ইন্টারফেসটি আমাকে আকর্ষণ করে এবং শৈল্পিক তবে ব্যবহারিক উপায়ে আমার সাথে জড়িত। আইওএস 26 এর সাথে আমার পরীক্ষার আইফোন এবং আইওএস 18 এর সাথে আমার বর্তমান ফোনের সাথে তুলনা করা, আমি তরল কাচের সাথে পার্থক্যগুলি স্পষ্টভাবে দেখতে এবং প্রশংসা করতে পারি।
2। ক্যামেরা অ্যাপ
আইওএস 26 এর জন্য, অ্যাপল আপনাকে আরও দ্রুত এবং সহজেই নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ এবং সেটিংস অ্যাক্সেস করতে সহায়তা করতে ক্যামেরা অ্যাপটি টুইট করেছে। ডিফল্টরূপে, অ্যাপ্লিকেশনটি আপনাকে দুটি সবচেয়ে সাধারণ মোড – ফটো এবং ভিডিও দেখায়। অন্যান্য মোডগুলিতে যেমন প্রতিকৃতি, প্যানো, স্লো-মো এবং টাইম-ল্যাপসকে সেগ করতে, আপনার আঙুলটি বাম বা ডানদিকে সোয়াইপ করুন বা এক মোড থেকে অন্য মোডে যাওয়ার জন্য নিয়ন্ত্রণে টিপুন।
আরও ভাল, মূল সেটিংস এখন আরও সহজেই অ্যাক্সেসযোগ্য এবং কনফিগারযোগ্য। ফ্ল্যাশ, এক্সপোজার, ফিল্টার এবং টাইমার হিসাবে সেটিংস প্রদর্শন করতে আপনি এখনও নীচে থেকে বরাবরের মতো সোয়াইপ করতে পারেন, বা মোডের নাম সহ কেবল বোতামটি আলতো চাপতে পারেন। আপ সমস্ত সেটিংসের জন্য আইকন সহ একটি তরল গ্লাস মেনু পপ করে। এটি সামঞ্জস্য করতে একটি নির্দিষ্ট আইকন আলতো চাপুন। আপনার বর্তমান মোডের উপর নির্ভর করে, আপনার দেখার এবং সামঞ্জস্য করার জন্য নিয়ন্ত্রণগুলিও শীর্ষে উপস্থিত হয়।
3। ফটো অ্যাপ
আইওএস 18 এর সাথে, অ্যাপল একই স্ক্রিনে আপনার লাইব্রেরি এবং সংগ্রহ উভয়ই প্রদর্শন করতে ফটো অ্যাপে লেআউটটি পরিবর্তন করেছে। যদিও এটি সুবিধাজনক মনে হতে পারে তবে এটি অনেক আইফোন ব্যবহারকারীকে বিরক্ত করে যাদের এখন দুটি ভিউয়ের মধ্যে স্যুইচ করতে সোয়াইপ করতে হবে। আইওএস 26 এর সাথে, অ্যাপল সেই ত্রুটিটি সংশোধন করেছে।
নতুন ওএসে ফটো অ্যাপটি খুলুন এবং আপনি নীচে দুটি আইকন দেখতে পাবেন – একটি আপনার লাইব্রেরির জন্য এবং অন্যটি আপনার সংগ্রহের জন্য। ডিফল্টরূপে, অ্যাপটি লাইব্রেরি ভিউতে খোলে যাতে আপনি সহজেই আপনার সমস্ত ফটোগুলির মাধ্যমে স্ক্রোল করতে পারেন বা বছর বা মাসে এগুলি দেখতে পারেন।
সংগ্রহের আইকনটি আলতো চাপুন এবং তারপরে আপনি স্মৃতি, অ্যালবাম, লোক এবং অন্যান্য মানদণ্ড দ্বারা সংগঠিত আপনার ফটোগুলি দেখতে পাবেন। আপনি আপনার প্রিয়গুলি স্ক্রিনের শীর্ষে রাখতে বিভিন্ন সংগ্রহগুলি পুনরায় অর্ডার করতে পারেন।
4 আপনার কলগুলি স্ক্রিন করুন
স্ক্যাম এবং স্প্যাম কলগুলি আরও ভালভাবে লড়াই করতে আপনাকে সহায়তা করতে, আইওএস 26 ফোন অ্যাপ্লিকেশনটিতে একটি সহায়ক নতুন বিকল্প যুক্ত করেছে। আপনি এখন নির্দিষ্ট তথ্যের জন্য কলকারীকে জিজ্ঞাসা করে একটি অজানা নম্বর থেকে একটি কল স্ক্রিন করতে পারেন। আপনি কলটি তুলবেন কিনা তা বেছে নেওয়ার আগে, অন্য প্রান্তে থাকা ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তারা কেন ফোন করছে। এই তথ্যটি কীভাবে কলটি পরিচালনা করবেন তা সিদ্ধান্ত নিতে আপনাকে সহায়তা করার জন্য স্ক্রিনে জ্বলজ্বল করে।
এটি সক্ষম করতে, সেটিংসে যান, অ্যাপ্লিকেশনগুলি নির্বাচন করুন এবং তারপরে ফোন অ্যাপটিতে আলতো চাপুন। স্ক্রিন অজানা কলারদের জন্য বিভাগে সোয়াইপ করুন এবং “কল করার কারণ জিজ্ঞাসা করুন” এর জন্য বিকল্পটি আলতো চাপুন। পরের বার আপনি যখন কোনও অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে কল পাবেন, সেই ব্যক্তিকে কেন তারা কল করছে তা ব্যাখ্যা করার জন্য অনুরোধ করা হবে। তারপরে আপনি কলটির উত্তর বা উপেক্ষা করতে পারেন।
5 আপনার ডিফল্ট অ্যাপ্লিকেশন সেট করুন
অ্যাপল আপনার ডিফল্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলি পরিবর্তন করা সহজ করে না। অতীতে, আপনাকে প্রতিটি অ্যাপ্লিকেশনটিতে ড্রিল করতে হয়েছিল যা আপনি পরিবর্তন করতে বা সেট করতে চেয়েছিলেন। এখন আইওএস 26 এর সাথে আপনি আপনার সমস্ত ডিফল্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলি এক জায়গায় চয়ন করতে পারেন। এর জন্য, সেটিংসে যান, অ্যাপ্লিকেশনগুলি নির্বাচন করুন এবং তারপরে ডিফল্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলি আলতো চাপুন। এখান থেকে, আপনি ইমেল, মেসেজিং, কলিং, কল ফিল্টারিং, ব্রাউজার, অনুবাদক, পাসওয়ার্ড, যোগাযোগহীন অর্থ প্রদান এবং কীবোর্ডের জন্য ডিফল্টগুলি সংশোধন করতে সক্ষম।