5 টাকা ক্ষতি এড়াতে ব্যবহারিক পরামর্শ

এই পূর্ব দর্শন অনুসারে চুলাটি তার অর্থনীতিগুলি কীভাবে সঠিকভাবে পরিচালনা করবেন তা জানুন
একটি পরামর্শ অবিলম্বে ফাঁস ঠিক করা; বাথরুম এবং আর্থিক সংস্থার মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে
ফেং শুই, চীনা দর্শন পরিবেশের সুরেলা করার দিকে মনোনিবেশ করে, আর্থিক ক্ষতি এড়াতে পদক্ষেপগুলি সম্পর্কিত করে। যেহেতু এই দর্শনটি প্রতিষ্ঠিত করে যে সমস্ত স্পেস শক্তি প্রবাহ গ্রহণ করে, তাই আপনার বাড়িতে এই সুপারিশগুলি প্রয়োগ করা গুরুত্বপূর্ণ। আপনার সংস্থানগুলি রক্ষা করতে এবং সমস্ত বাসিন্দাদের পেশাদার পাথ খুলতে কী করতে হবে তা শিখুন:
1 – বাথরুমে লিকস নোটিশ
আপনি কি বাথরুমের সিঙ্ক ট্যাপটি বন্ধ করেন এবং তবুও এটি ফোঁটা ফোঁটা রাখে? বা, টয়লেট স্রাব ট্রিগার করার পরে, আপনি কি সংযোগকারী টিউব এবং অভ্যন্তরীণ নদীর গভীরতানির্ণয়ের মধ্যে একটি ড্রিপ লক্ষ্য করেন? ফেং শুই সমর্থকরা সর্বসম্মত: বাথরুমে ফাঁস আর্থিক ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। এবং কেন এটি ঘটে? এই চীনা দর্শনের জন্য, বাথরুমটি হ’ল জল -সংযুক্ত ঘর, এমন একটি উপাদান যা আবেগকে সরিয়ে দেয় এবং বস্তুগত সংস্থান পরিচালনার উপায়। সুতরাং, ফাঁসের ক্ষেত্রে, এই সংস্থানগুলির সাথে যুক্ত কম্পনগুলি দ্রুত প্রবাহিত হতে পারে, পরিবারের বাজেটকে খারাপ করে তুলতে পারে। সুতরাং, পরামর্শটি বেশ সহজ: তাত্ক্ষণিকভাবে ট্যাপস, ঝরনা এবং ক্ষতিগ্রস্থ জাহাজগুলি ঠিক করুন।
2 – নতুন অভ্যাস অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করুন
যখনই বাথরুমটি অপব্যবহারে থাকে, তখন এই বন্ধ বায়ুমণ্ডলের দরজা এবং নিম্ন -টয়েড টয়লেট id াকনা রাখা গুরুত্বপূর্ণ। “যখন স্রাবটি ট্রিগার করা হয়, তখন জলকে টেনে নামানো বাহিনী শক্তির একটি শক্তিশালী ঘূর্ণি তৈরি করে,” পরামর্শদাতা ন্যান্সি সান্টোপিয়েট্রো তার নিজের বইয়ে ব্যাখ্যা করেছেন, ফেং শুই – স্পেসের সম্প্রীতি (নতুন যুগ) Id াকনাটি নামানো এবং দরজাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে, অর্থের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করে এই ঘূর্ণির শক্তিটি ধারণ করা সম্ভব। যদি আপনার বাড়ির বাথরুমের কোনও দরজা না থাকে তবে এটি অন্য স্থানগুলি থেকে আলাদা করতে কেবল একটি অ্যাকাউন্টের পর্দা ইনস্টল করুন। এইভাবে, শক্তিগুলি ধীর হয়ে যাবে। অন্য টিপ: বাথরুমে উজ্জ্বল সুর থাকা উচিত এবং সুগন্ধযুক্ত মোমবাতি এবং ফুলের মতো ইন্দ্রিয়গুলিতে মনোমুগ্ধকর এবং উদ্দীপক আনুষাঙ্গিক গ্রহণ করা উচিত।
3 – আবাসনের প্রবেশদ্বারটি পুনরায় চালু করুন
আপনার বাড়ির প্রবেশদ্বারটি কি খুব সংকীর্ণ? এটি কোনও ভাল ফেং শুই কনফিগার করে না, কারণ বাড়ির এই অংশটিকে বালতিটির “মুখ” বলা হয়। অর্থাৎ, প্রবেশের মাধ্যমে কম্পনগুলি পরিবেশে প্রবাহিত হয় – এমন কম্পনগুলি সহ যা বাসিন্দাদের জন্য সমৃদ্ধ করার সুযোগকে উত্সাহিত করে। কি করব? শক্তি প্রবাহকে প্রসারিত করতে একটি পরিষ্কার ছায়া দিয়ে ইনপুটটি আঁকুন। এবং এই জায়গার আলোকে শক্তিশালী করুন। আরেকটি সমাধান হ’ল প্রথম প্রাচীরের একটি বড় আয়না ঝুলানো যা মূল দরজাটি খোলার সময় দেখা যায়। আয়নাটি হলের আকার পরিবর্তন করবে, অ্যাস্ট্রালকে উপকৃত করবে।
4 – টাউনহাউসের ক্ষেত্রে, নিচতলাকে আলোকিত করুন
অনেক ফেং শুই পরামর্শদাতাদের জন্য, টাউনহাউসে বসবাসকারী লোকেরা অর্থ সহ উত্থিত -পতনের মুখোমুখি হতে পারে। কারণ এটি হ’ল গুরুত্বপূর্ণ শক্তি এই ধরণের সম্পত্তিতে একটি অনিয়মিত উপায়ে চলে যাবে, যার ফলে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়। এই সমস্যাটি সংশোধন করার জন্য দুটি সমাধান রয়েছে: প্রথমত, নিচতলার আলোকে শক্তিশালী করুন, যাতে এটি উপরের তলটির চেয়ে উজ্জ্বল হয়। দ্বিতীয় ক্রিয়াটি হ’ল সিঁড়ি দিয়ে একটি লীলা পাতাগুলি ইনস্টল করা। উদ্ভিদটি তলাগুলির মধ্যে তাদের সঠিক পুনরায় বিতরণ প্রচার করে শক্তিগুলিকে সুরেলা করবে।
5 – চুলা ব্যবহারের দিকে মনোযোগ দিন
এই প্রাচ্য দর্শন অনুসারে, রান্নাঘরটি হ’ল বাড়ির ঘর যেখানে অর্থ -প্রতিকূল শক্তি উত্পন্ন হয়। “ফেং শুই বলেছেন যে এর চুলা, খাদ্য এবং সম্পদের মধ্যে একটি অন্তরঙ্গ সংযোগ রয়েছে,” পরামর্শটি শিখিয়ে দেয় সেলিনা সামার্স, লেখক সেলিনা সামার্স ফেং শুই না প্রিটিটিকা (বইয়ের মহাবিশ্ব)। অতএব, খাবারটি প্রস্তুত করার সময় চুলাটি ভাল অবস্থায় রাখা এবং বার্নারগুলির ব্যবহার (চুলার “মুখের” ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ। একটি বার্নারকে বিশেষাধিকার দেওয়া পরিবারের অর্থের প্রবাহকে বাধা দিতে পারে, ব্যবসায় এবং বাসিন্দাদের পেশাদার উত্থানকে বিলম্ব করে। গুরুত্বপূর্ণ: রান্নাঘরটি পরিষ্কার, পরিষ্কার এবং স্বাগত হওয়া উচিত। আরও কী, ফুলের কারণ বা স্বাস্থ্যকর খাবারের সাথে দেয়ালগুলি সজ্জিত করা একটি ভাল ফেং শুই উপস্থাপন করে।