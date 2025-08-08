5 টি উপায় ব্যবসায়ী নেতারা কর্মক্ষেত্রের সংস্কৃতি রূপান্তর করতে পারেন – এবং এটি শুনে শুরু হয়

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
দুর্দান্ত পরিচালকরা কেবল একটি ভাল খেলা কথা বলেন না; তারা ফলাফলও সরবরাহ করে – এবং দুর্দান্ত ফলাফলগুলি প্রায়শই কার্যকরভাবে লোকদের শোনার দক্ষতার সাথে আবদ্ধ থাকে।
হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউ পরামর্শ দেয় যে নেতারা ভাল শোনেন এমন সংস্থাগুলি তৈরি করুন যেখানে লোকেরা শোনা, মূল্যবান এবং নিযুক্ত বোধ করে। এইচবিআর আরও জানিয়েছে যে উচ্চমানের শ্রোতার অভিজ্ঞতা অর্জনকারী কর্মচারীদের উচ্চ স্তরের কাজের সন্তুষ্টি রয়েছে।
লোকেরা তাদের কার্যকরভাবে শুনছেন এমন মনে হয় তা নিশ্চিত করতে আপনি এখানে পাঁচটি কৌশল ব্যবহার করতে পারেন।
1। সক্রিয় শ্রবণ অনুশীলন
যুক্তরাজ্যের জাতীয় ম্যাপিং সার্ভিস অর্ডানেন্স জরিপের ব্যবস্থাপনা পরামর্শদাতা টিম চিল্টন বলেছিলেন যে তিনি চ্যাটি তবে প্রতিদিন সক্রিয় শ্রবণ অনুশীলন করেন।
তিনি জেডডনেটকে বলেছিলেন যে কীভাবে প্রোডাক্ট ম্যানেজার এবং ব্যবসায় বিশ্লেষক হিসাবে তাঁর আগের কিছু কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা নেতৃত্বের প্রতি তার বর্তমান পদ্ধতির আকার দিয়েছে।
“আপনি লোকদের সাথে কথা বলুন, তবে পুরো বিষয়টি হ’ল আপনি তাদের কথাও বলতে দিয়েছেন, যাতে আপনি তাদের প্রয়োজনীয়তাগুলি কী তা খুঁজে পেতে পারেন এবং তারপরে আপনি সেই উদ্দেশ্যগুলি আবার খেলেন,” তিনি বলেছিলেন।
“সক্রিয় শোনার পুরো ধারণাটি হ’ল আপনি শোনেন, আপনি শিখেন এবং তারপরে আপনি বলেন, ‘এখানে আমার বোঝাপড়া। এটি কি সঠিক?”
চিল্টন বহু বছর ধরে সেই কৌশলটি ব্যবহার করেছেন। কৌশলটি লোকদের অনুভব করতে সহায়তা করে যে তারা তাদের শোনানো হয়েছে কারণ তারা তাদের পরামর্শগুলি আবার শোনেন।
“এটি তাদের পরিমার্জন এবং মন্তব্য করার সুযোগ দেয় এবং আপনি সেভাবে একটি সম্পর্ক তৈরি করেন, কারণ এটি একটি ইন্টারেক্টিভ কথোপকথন,” তিনি বলেছিলেন।
চিল্টন বলেছিলেন যে সক্রিয়ভাবে শোনার মূল চাবিকাঠিটি আপনি যাদের সাথে যোগাযোগ করেন তাদের সাথে সময় ব্যয় করা।
“আপনি আপনার পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইডগুলি নিয়ে যাওয়ার আগে বলেছিলেন, ‘এটি আপনার প্রয়োজন,’ আপনি তাদের বিশ্বে কী চলছে তা জানতে আপনি একটি বিশাল রাউন্ড কফির কাজ করেন,” তিনি বলেছিলেন।
“এবং সেই প্রাথমিক পর্বটি অবশ্যই সমস্ত বন্দুক জ্বলতে যাওয়ার চেয়ে কিছুটা ধীর হতে হবে। সুতরাং, সাফল্যটি সক্রিয় শ্রবণ এবং সেই প্রাথমিক সম্পর্ক-বিল্ডিংয়ের পর্যায়ে আপনার সময় নেওয়ার বিষয়ে।”
2। নম্রতার সাথে কাজ করুন
অটো ব্রেকডাউন বিশেষজ্ঞ এএ -তে গ্রুপ সিআইও অ্যান্টনি হাউসডেরফার বলেছেন, কার্যকর নেতারা স্বীকৃতি দিয়েছেন যে অন্যান্য ব্যক্তিরা প্রতিষ্ঠিত কাজের উপায়কে চ্যালেঞ্জ জানাবেন। এই মতামত শুনে একটি মুক্ত পরিচালনার পদ্ধতির সাথে আসে।
“আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে আপনি শোনার ক্ষেত্রে নম্র, তবে তারপরে সিদ্ধান্ত নিতে, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং কাজ করতে সক্ষম হন,” তিনি বলেছিলেন। “কার্যকর শ্রবণটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার সাথে নম্রতার সাথে পরিচালনার বিষয়ে, এবং এটিই আমরা সম্প্রতি খুব মনোনিবেশ করেছি।”
হাউসডেরফার জেডডনেটকে জানিয়েছেন যে কীভাবে সেই প্রক্রিয়াটি তার আইটি সংস্থায় কাজ করে।
“আমি সব কিছুর উত্তর জানি না,” তিনি বলেছিলেন। “আসলে, আমি অনেক কিছুর উত্তর জানি না, তবে আমার দল তা করে এবং সেগুলি শুনে আমরা সম্ভবত সেরা ফলাফলটি পাব। তারপরে আমরা অভিনয় করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”
হাউসডেরফার বলেছেন, কার্যকর নেতারা নম্রতার সাথে কাজ করেন। তারা স্বীকৃতি দেয় যে দুর্দান্ত ধারণাগুলি যে কোনও জায়গা থেকে বুদবুদ করতে পারে এবং তাদের দলগুলিতে অন্তর্ভুক্তিকে উত্সাহিত করতে পারে।
তিনি বলেন, “সম্ভবত যে জিনিসগুলি আপনি দেখতে না পারেন, অন্যান্য লোকেরা দেখতে পাবেন। অন্যান্য লোকেরা যে ধারণাগুলি করেছে তা সম্ভাব্যভাবে বহু-বিলিয়ন পাউন্ড ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।
“সুতরাং, আপনি নতুন ধারণাগুলির জন্য উন্মুক্ত থাকতে হবে এবং সেই বৃদ্ধির মানসিকতা থাকতে পারে কারণ অন্যথায় আপনি জিনিসগুলি মিস করবেন” ”
3 .. ব্যস্ত ফোরাম এড়িয়ে চলুন
হিউলেট প্যাকার্ড এন্টারপ্রাইজ (এইচপিই) এর সিআইও রোম কোসলা বলেছেন, লোকদের কথা শোনার সর্বোত্তম উপায় হ’ল তাদের দৃষ্টিভঙ্গি শুনে সময় ব্যয় করা।
“আমি অনেকটা এক-অন করি এবং আমার লক্ষ্য যথাসম্ভব যথাসম্ভব করার জন্য প্রতিটি সুযোগ নেওয়া,” তিনি বলেছিলেন।
“অনেকগুলি ফোরাম, যেখানে অনেক লোকের সাথে অনেকগুলি সভা রয়েছে, কথোপকথনটি কমিয়ে দেয়” ”
যদিও কোসলা জেডডনেটকে বলেছিলেন যে তিনি এক-এক-এক কথোপকথনের শক্তি স্বীকৃতি দিয়েছেন, তিনি বুঝতে পেরেছেন যে প্রতিটি ব্যক্তির সাথে বিশেষত এইচপিইর মতো একটি বড় ব্যবসায়ে ঘন্টা ব্যয় করা অসম্ভব। সুতরাং, অগ্রাধিকার বিষয়।
“আমরা একটি ভার্চুয়াল, বৈশ্বিক সংস্থা। আমরা যতটা পারি, আমাদের প্রবীণ নেতারা তাদের দলগুলিতে সিনিয়র ম্যানেজারদের সাথে একের পর এক ব্যয় করতে চান,” এই সভাগুলি কীভাবে কাজ করে তা রূপরেখার আগে তিনি বলেছিলেন।
“আমি প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একবার আমার সরাসরি প্রতিবেদনের সাথে দেখা করি। আমি আমার বসের সাথে দেখা করি, যিনি সিওও, সাপ্তাহিক। এবং এটি দ্রুত, এটি ঘুষি। তবে আমরা কখনই অনুমান করি না যে আমরা কোথায় যাচ্ছি এবং আমরা কী করছি।”
4 .. আপনার স্টাইলটি মানিয়ে নিন
প্রযুক্তি ও প্রতিভা সমাধান সরবরাহকারী ন্যাশ স্কোয়ারের সিইও বেভ হোয়াইট বলেছেন, ওপেন কান সফল নির্বাহীদের জন্য একটি মূল বৈশিষ্ট্য।
“কথা বলার সময় এবং শোনার সময় রয়েছে – ভাল নেতারা কোনটি তা স্বীকৃতি দেয়,” তিনি বলেছিলেন।
“আপনি যত বেশি শোনেন, তত বেশি আপনি বুঝতে পারবেন যে লোকেরা কীভাবে সত্যই চিন্তাভাবনা করে এবং অনুভূতি বোধ করে – এবং যে কোনও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অনেক মহান ব্যক্তির সাথে আপনি নতুন তথ্য বাছাই করতে, কিছু নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে আপনার উপলব্ধি আরও গভীর করার এবং আপনার প্রয়োজনীয় কী অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে নিশ্চিত হন” ”
হোয়াইট জেডডনেটকে বলেছিলেন যে লোকেরা মনে রাখবেন যে লোকেরা কেবল তখনই শুনতে পাবে যদি তারা আপনাকে বিশ্বাস করে এবং আত্মবিশ্বাসী বোধ করে।
“এ কারণেই ব্যবসাটি কোথায় এবং কোথায় এটি চলছে সে সম্পর্কে লোকদের সাথে উন্মুক্ত, সৎ এবং স্বচ্ছ হওয়া জরুরী। যদি কিছু পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় তবে স্পষ্ট হতে হবে এবং কেন তা ব্যাখ্যা করুন। তারপরে তাদের কী বলতে হবে তা শুনুন,” তিনি বলেছিলেন।
“মানুষের আত্মবিশ্বাসকে উত্সাহিত করার একটি অংশ যাতে তারা আপনার কাছে উন্মুক্ত হয় তা বিশ্বাস থেকে আসে you আপনি যদি তাদের বিশ্বাস করেন এবং তারা অনুভব করতে পারেন যে আপনি করেন তবে তারা স্বচ্ছ এবং সৎ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।”
হোয়াইট আরও বলেছিলেন যে কার্যকর শ্রোতা আধুনিক কর্মক্ষেত্রের বহুমাত্রিক প্রকৃতি স্বীকৃতি দেয় এবং দর্শকদের উপর নির্ভর করে তাদের স্টাইলটি মানিয়ে দেয়।
অবশেষে, তিনি আপনার নেতৃত্বের স্টাইল পর্যন্ত একটি আয়না রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন।
“নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন: আমি কি যোগাযোগযোগ্য, আমি কি মানুষকে ক্ষমতায়িত করছি, তারা কি আমার সাথে সততার সাথে কথা বলতে সক্ষম বোধ করে?” তিনি বললেন।
“আপনি যদি মনে করেন যে কোনও সমস্যা আছে, এমন পরিবর্তনগুলি করার চেষ্টা করুন যা লোকদের খোলার জন্য উত্সাহিত করে এবং আপনাকে সেই অমূল্য চিন্তাভাবনা এবং অন্তর্দৃষ্টিগুলি শোনার জন্য দেয়” ”
5 .. গ্রাহকদের কাছে পৌঁছান
অর্ডানেন্স জরিপ (ওএস) এর সিটিও মণীশ জেথওয়া বলেছেন, কার্যকর শোনার অর্থ হ’ল আপনার কর্মীরা অন্যান্য ব্যক্তিদের, বিশেষত গ্রাহকদের মতামত শুনতে নিশ্চিত করাও।
“এটি এমন একটি অঞ্চল যেখানে আমরা যাত্রা করছি,” তিনি বলেছিলেন। “আমরা সবেমাত্র ওএসের অভ্যন্তরে একটি নতুন পণ্য ফাংশন তৈরি করেছি। আমরা সেই পদ্ধতিকে একটি প্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়াতে পরিমার্জন করছি যা আপনি যে কোনও পণ্য-নেতৃত্বাধীন সংস্থায় স্বীকৃতি পাবেন এবং সেই পদ্ধতির বিছানাপত্র রয়েছে।”
জেথওয়া জেডডনেটকে বলেছিল যে এই শ্রবণ-কেন্দ্রিক পদ্ধতির অর্থ গ্রাহকের প্রতিক্রিয়া পরিমাপ করা, তারা কী মূল্যবান বলে মনে করে তা বোঝা এবং ব্যবসায়ের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি ব্যবহার করে এমন একটি প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করে।
তিনি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন যে কর্মী এবং গ্রাহকদের মধ্যে সংযোগ তৈরি করা একটি চ্যালেঞ্জ হতে পারে, বিশেষত ওএসের মতো সংস্থাগুলিতে, যা তৃতীয় পক্ষের অংশীদারদের মাধ্যমে তাদের পণ্য এবং পরিষেবা সরবরাহ করে।
“সাধারণত, আমরা ব্যবহারকারী গোষ্ঠী এবং গ্রাহকদের সাথে সরাসরি কথোপকথনের মতো জিনিসগুলির উপর নির্ভর করেছি However তবে, আমরা ওএসের মধ্যে একটি অংশীদার-প্রথম মডেলও গ্রহণ করেছি, যার অর্থ আপনি অতিরিক্ত ডিগ্রি দ্বারা গ্রাহক থেকে পৃথক হয়ে গেছেন,” তিনি বলেছিলেন।
জেথওয়া বলেছিলেন যে তার কর্মীদের অবশ্যই ক্লায়েন্টের প্রয়োজনীয়তাগুলি বোঝার জন্য অংশীদারদের সাথে একটি বন্ড বিকাশ করতে হবে – এবং সেখানেই নতুন পণ্য ফাংশনের সাথে সম্পর্কিত প্রক্রিয়াগুলি সহায়ক হবে।
তিনি বলেন, “অংশীদাররা কীভাবে মূল্য পাচ্ছে এবং শেষ গ্রাহককে বোঝার জন্য আপনাকে সংযুক্ত হওয়া দরকার এবং সেই পণ্যের সক্ষমতা এখনও আমাদের সংস্থার মধ্যে বিকশিত হচ্ছে,” তিনি বলেছিলেন।
“আমরা পুরোপুরি মনে রাখি যে এটি এমন একটি অঞ্চল যা আমরা বিকাশ করছি, তবে এখন আমাদের কাছে স্পষ্ট পণ্যের দায়িত্ব সহ একটি পণ্য দল রয়েছে, এটি লক্ষ্য করার অন্যতম মূল ক্ষেত্র।”
