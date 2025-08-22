5 টি উপায় মার্সিডিজ এফ 1 ডেটা এবং রেস ডে পারফরম্যান্সকে নিখুঁত করার সর্বশেষ প্রযুক্তি

আরও গভীরতর জেডডনেট টেক কভারেজ পান: আমাদের পছন্দসই গুগল উত্স হিসাবে যুক্ত করুন ক্রোম এবং ক্রোমিয়াম ব্রাউজারগুলিতে।
মার্সিডিজ-এএমজি পেট্রোনাস এফ 1 টিমের আইটি অপারেশনস এবং সার্ভিস ম্যানেজমেন্টের প্রধান স্টিভ রিলে জেডডনেটকে যুক্তরাজ্যের ব্র্যাকলেতে তাঁর রেসিং দলের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ক্যাম্পাসের একটি সফর দিয়েছেন এবং ডিজিটাল এবং ডেটা ক্রীড়াটিতে যে প্রভাব ফেলেছে তা প্রতিফলিত করেছে।
“প্রযুক্তি আগের চেয়ে ফর্মুলা একের ক্ষেত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ,” তিনি বলেছিলেন। “বহু বছর আগে এফ 1 দলে যে কোনও ধরণের উত্পাদন কার্যকারিতা অগত্যা আইটি পরিষেবাগুলির উপর তারা আজকের মতো যথেষ্ট নির্ভরশীল হবে না।”
প্রায় এক দশক ধরে রেসিং দলের হয়ে কাজ করার পরে, রিলির একটি স্পষ্ট ভ্যানটেজ পয়েন্ট রয়েছে যা থেকে প্রযুক্তির গুরুত্ব মূল্যায়ন করার জন্য। তিনি জেডডনেটকে বলেছিলেন যে দলটি অন ট্র্যাক এবং অফ-ট্র্যাক পারফরম্যান্সের উন্নতি চাইলে আইটি সংস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
তিনি বলেন, “আমরা সেই প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু কারণ আমরা ব্যবসায়ের সমস্ত ক্ষেত্র জুড়ে কাজ করে এমন কয়েকটি বিভাগের মধ্যে একটি।”
এখানে পাঁচটি উপায় রয়েছে মার্সিডিজ এফ 1 সর্বোচ্চ স্তরের পারফরম্যান্স নিশ্চিত করতে প্রযুক্তি ব্যবহার করে।
1। মৌলিক অধিকার প্রাপ্তি
রিলে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে কীভাবে তাঁর আইটি ফাংশনটি রেস টু রেস উইকএন্ডে দলকে সমর্থন করে। প্রক্রিয়াটি রেসের আগে সোমবার ট্র্যাক থেকে শুরু হয়, যখন কোনও সেটআপ ক্রু র্যাকগুলি, সংযোগকারী কেবলগুলি এবং টুইট সিস্টেমগুলি অবস্থান শুরু করে।
“আমরা আমাদের সাথে বিশ্বজুড়ে একটি মোবাইল ডেটা সেন্টার নিয়ে যাই,” তিনি বলেছিলেন। “সুতরাং, তারা এটি সেট আপ করে চলেছে, নেটওয়ার্কগুলি আপ এবং চলমান রয়েছে তা নিশ্চিত করে, আমাদের স্টোরেজ, আমাদের গণনা, আমাদের ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক, সমস্ত উপস্থিত এবং সঠিক।”
রিলে স্বীকৃতি দিয়েছেন যে বিশ্বজুড়ে আইটি সিস্টেমগুলি স্থানান্তরিত করা এবং রেসিংয়ের জন্য সমস্ত কিছু প্রস্তুত হওয়া নিশ্চিত করা কঠোর পরিশ্রমের সাথে জড়িত। সাফল্যের মূল চাবিকাঠি প্রস্তুতি।
“এটি যৌক্তিকভাবে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই প্রচেষ্টাটি ঘটানো ভয়ঙ্কর, তবে ভাগ্যক্রমে, আমাদের আইটি অবকাঠামো সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা প্রচুর নির্ভরযোগ্য প্রক্রিয়া পেয়েছি,” তিনি বলেছিলেন।
“আমরা একটি চেকলিস্ট-ধরণের পদ্ধতির পেয়েছি, যার অর্থ আমরা আমাদের অবকাঠামো সেট আপ করতে এবং ইভেন্টগুলির মাধ্যমে এটি সমর্থন করতে সক্ষম হয়েছি এবং তারপরে এটি প্রতিটি দৌড়ের শেষে প্যাক আপ করে এটিকে ব্র্যাকলেতে ফিরিয়ে আনতে বা সরাসরি পরবর্তী ইভেন্টে প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছি।”
2। ব্রেক-ফিক্সের চেয়ে আরও বেশি কিছু করা
রিলে স্বীকৃতি দিয়েছেন যে তাঁর দলের প্রচুর অপারেশনাল কাজ দক্ষতার দিকে মনোনিবেশ করে। তবে, এফ 1 দলগুলি অবশ্যই তাদের আইটি সিস্টেম এবং পরিষেবাদির উপর নির্ভর করতে সক্ষম হতে হবে, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের জন্যও জায়গা রয়েছে।
তিনি বলেন, “আমি বরং লোকেরা কেবল লাইট চালিয়ে যাওয়ার চেয়ে আমরা যে মান-সংযোজন প্রকারের প্রকল্পগুলিতে সমর্থন করি সেগুলিতে কাজ করব,” তিনি বলেছিলেন।
“আমাদের জন্য যা কাজ করে তা হ’ল পুরো আইটি ওয়ার্কফ্লোটি যথাসম্ভব দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা Then তারপরে আমরা ব্রেক-ফিক্স এবং আরও বেশি সময় ফলাফল দেওয়ার জন্য কম সময় ব্যয় করতে পারি।”
রিলে বলেছিলেন যে তার বিভাগ নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে দলের স্টোরেজ প্ল্যাটফর্ম এবং নেটওয়ার্কগুলিকে সম্মান জানাতে গত 12 মাস ব্যয় করেছে। শক্তিশালী ভিত্তিগুলি চালাকির জন্য আরও জায়গা তৈরি করে।
“এখন আমরা ভবিষ্যতের মুখোমুখি কথোপকথনে অনেক বেশি জড়িত কারণ আমরা প্রচুর বেসিকগুলি সঠিকভাবে পেতে পারি। এই সাফল্য আপনাকে টেবিলে একটি আসন দেয়,” তিনি বলেছিলেন।
“একজন আইটি ব্যক্তি হিসাবে, আপনাকে এমন একটি প্রকল্পে অবদান রাখতে হবে তা সন্ধান করে যেখানে শেষ লক্ষ্যটি দীর্ঘ-নির্ধারিত হয় এবং বিনিয়োগগুলি ইতিমধ্যে তৈরি করা হয় তা সত্যই নয় যেখানে আপনি মূল্য যুক্ত করতে পারেন We আমরা কথোপকথনে থাকতে চাই এবং আমাদের দক্ষতা যুক্ত করতে চাই এবং কীভাবে আমরা পারফরম্যান্স সরবরাহের জন্য পরিচালনা করি সেই প্রসঙ্গে কীভাবে জানুন।”
3। মুকুট রত্ন সন্ধান করা
রিলির অপারেশনাল ফাংশনটি এই আইটি ফাউন্ডেশনগুলি টিম জুড়ে লোকদের পারফরম্যান্স-পরিবর্তনকারী অন্তর্দৃষ্টিগুলি খুঁজে পেতে সহায়তা করতে ব্যবহার করতে পারে-এবং এটি সোজা কাজ থেকে অনেক দূরে।
“আমাদের কাছে এত বেশি ডেটা রয়েছে যে আমাদের কাছে দ্রুত মূল্যবান স্টাফগুলি খুঁজে পেতে সক্ষম হওয়া একটি বাস্তব দক্ষতা,” তিনি বলেছিলেন।
মুকুট রত্নগুলি সন্ধানের মূল চাবিকাঠি, রিলি বলেছিলেন, আপনি আপনার ডেটা জানেন তা নিশ্চিত করছে।
“আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা ডেটাগুলির নির্দিষ্ট উপাদানগুলি পর্যালোচনা করছে, তবে আমরা আইটি দৃষ্টিকোণ থেকেও আমাদের অবকাঠামো থেকে বেশ কিছুটা টেলিমেট্রি অ্যাক্সেস পেয়েছি,” তিনি বলেছিলেন।
“সর্বাধিক মূল্যবান ডেটা পয়েন্টগুলি সন্ধান করা যথাযথ সতর্কতা, পর্যবেক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণযোগ্যতা প্ল্যাটফর্মগুলি জায়গায় ফিরে আসে, যা আমাদের পক্ষে আগ্রহী যে ধরণের জিনিসগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।”
রিলে বিভিন্ন প্রযুক্তি অংশীদারদের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে এবং সর্বদা আইটি অপারেশনগুলি উন্নত করার জন্য নতুন উপায় সন্ধান করে।
উদাহরণস্বরূপ, তিনি বিশ্বাস করেন যে টিমভিউয়ারের ডিজিটাল কর্মচারী অভিজ্ঞতা প্ল্যাটফর্মটি আইটি ফাংশনটিকে সক্রিয়ভাবে সমস্যাগুলি সন্ধান এবং সমাধান করতে সহায়তা করতে পারে।
“এটি আমাদের আইটি অবকাঠামোর একটি উপাদান যা আমাদের কাছে অগত্যা সেই স্তরের উপকরণ নেই,” তিনি বলেছিলেন।
“আমাদের কাছে থাকা প্রতিটি শেষ পয়েন্টে প্রচুর পরিমাণে ডেটা ধরা পড়েছে এবং সেখানে কী ঘটছে তা ঠিক কী ঘটছে তা দেখার জন্য সেই প্রযুক্তিটি ব্যবহার করা আকর্ষণীয় হবে” “
4 … ডিজিটাল যমজ আলিঙ্গন
রিলে বলেছিলেন যে পারফরম্যান্স-মোটরগাড়িগুলির একটি ক্ষেত্র যেখানে ডেটা এবং উদীয়মান প্রযুক্তি ইতিমধ্যে লভ্যাংশ প্রদান করে তা রেসিং সিমুলেশন।
মার্সিডিজ এফ 1 এর ড্রাইভার-ইন-লুপ সিমুলেটর ব্র্যাকলির একটি নিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল পরিবেশে একটি বাস্তব গাড়ির আচরণের প্রতিরূপ তৈরি করে।
“আমরা বহু বছর ধরে একটি সিমুলেটর চালাচ্ছি। এটি সিমুলেটারের ষষ্ঠ পুনরাবৃত্তি, এবং আমরা এখন কয়েক বছর ধরে এটি চালাচ্ছি,” তিনি বলেছিলেন।
রিলে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে কীভাবে দলের ড্রাইভার, জর্জ রাসেল এবং কিমি আন্তোনেলি, রেস সার্কিটের আশেপাশে ড্রাইভিং অনুশীলনের জন্য সিমুলেটরটি ব্যবহার করে এবং দলটি সম্ভাব্য গাড়ি কনফিগারেশনগুলি অন্বেষণ করতে পারে।
ড্রাইভার এবং সিমুলেটর টিম রিয়েল-টাইম ইস্যুগুলির জন্য সমাধানগুলি পরীক্ষা করতে ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে।
“সিমুলেটর এবং ট্র্যাকের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী,” তিনি বলেছিলেন। “গাণিতিক মডেলটি যতটা কাছাকাছি আমরা গাড়িতে উঠতে পারি, তাই আমরা ট্র্যাকটিতে ব্যবহার করার আগে সিমুলেটারে নতুন অংশগুলি একটি সেটআপ পরিবর্তন করতে এবং পরীক্ষা করতে পারি।”
এফ 1 এর বৈশ্বিক প্রকৃতির অর্থ রেস দলটি প্রায়শই বিদেশে থাকে। টিমভিউয়ারের রিমোট কানেক্টিভিটি প্ল্যাটফর্ম, টেনসর, কর্মীরা লগ ইন করতে পারে, ফলাফল নিরীক্ষণ করতে এবং যে কোনও অবস্থান থেকে ব্র্যাকলেতে সিমুলেটর ডিভাইসগুলিতে পরিবর্তন করতে পারে তা নিশ্চিত করে।
“গাড়ির প্রচুর নকশা গাণিতিক মডেলিং এবং পদার্থবিজ্ঞানে সংঘটিত হয় এবং এই সংযোগের অর্থ আমরা ট্র্যাকটিতে যা আছে তা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আমরা গাড়িটির একটি ডিজিটাল যমজ তৈরি করতে পারি।”
5 .. সাবধানে এআই অন্বেষণ
রিলে বলেছিলেন যে এআই-সক্ষম পরিষেবাগুলির রোলআউটের সাথে তার দল যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে তা অন্যান্য ব্যবসায়ী নেতাদের কাছে পরিচিত হবে।
“আপনি কোন দিকে যান? আমরা সকলেই এআই ব্যবহার করছি, তা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে চ্যাটজিপ্ট বা মাইক্রোসফ্ট কপিলোট বা অন্য কোনও মডেল হোক না কেন। সুতরাং, আমরা একটি সংস্থা হিসাবে কী করব? আমরা কীভাবে সেই প্রযুক্তিটিকে কোনও এন্টারপ্রাইজ দৃষ্টিকোণ থেকে সুরক্ষিত করব, এবং নিরাপদে এনে দেব?”
হাই-প্রোফাইল এফ 1 টিমের মন্ত্রটি এআই অন্বেষণকারী মন্ত্রটি দুঃখিতের চেয়ে নিরাপদ। যদিও জেনারেটরি এবং এজেন্ট এআই পরিষেবাগুলি একটি প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা সরবরাহ করতে পারে, রেসিং ডেটার সংবেদনশীল প্রকৃতির অর্থ এআই -তে অনুসন্ধানগুলি অবশ্যই সাবধানতার সাথে অনুসরণ করা উচিত।
“এআই আমাদের জন্য একটি আকর্ষণীয় চ্যালেঞ্জ। আমরা কীভাবে আমাদের পদ্ধতির কেন্দ্রীভূত করব এবং কীভাবে আমরা এই বিষয়টির চারপাশে ভাগ করে নেওয়া জ্ঞানের সম্মিলিত সুবিধাগুলি কীভাবে উপার্জন করব?” তিনি ড।
এফ 1 এর প্রতিযোগিতামূলক প্রকৃতি এআই-চালিত, পারফরম্যান্স-বর্ধনকারী ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে বিশদ ভাগ করে নেওয়ার জন্য রিলিকে রেটিকেন্ট করে তোলে। তবে, তিনি এমন অঞ্চলগুলি দেখতে পেলেন যেখানে কোপাইলটের মতো প্রযুক্তিগুলি এই সংস্থায় ভূমিকা নিতে পারে।
“আমরা কিছু ডেটা বিজ্ঞানী এমএল এবং এআই-টাইপ ক্ষমতা নিয়ে কাজ করেছি এবং তারা কী করছেন তা এটি চিত্তাকর্ষক,” তিনি বলেছিলেন।
“তবে আমি মনে করি এআইয়ের সুবিধাগুলি যেমন আমরা তাদের দেখতে পাচ্ছি, আমাদের সংস্থা জুড়ে অনেক বিস্তৃত লোকের জন্য হবে, কেবল সেই লোকেরা যারা বিশেষত ডেটা দেখছেন তাদের নয়” “