5 টি টিপস আপনার বৃদ্ধির শিল্পে প্রবেশের আগে জানতে হবে

উচ্চাভিলাষী উদ্যোক্তাদের জন্য, অন্বেষণ করার জন্য উত্তেজনাপূর্ণ নতুন খাতের সুযোগগুলির একটি ক্রমবর্ধমান তালিকা রয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলি, বিশেষত যারা বিলিয়ন থেকে ট্রিলিয়ন ডলারের মূল্যায়ন সহ, বৃদ্ধি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত, যা বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষেত্র হিসাবে সংজ্ঞায়িত হয় যে অভিজ্ঞতা উচ্চ-গড়ের চেয়ে বেশি বৃদ্ধির হার। এই খাতগুলি নতুন পণ্য এবং পরিষেবাগুলির একটি উচ্চ পরিমাণ হোস্ট করে যা ভোক্তাদের চাহিদা প্রলুব্ধ করে এবং তাদের মধ্যে অনেকগুলি প্রায়শই নতুন বা অগ্রণী শিল্প যা বিগত দশকগুলিতে অস্তিত্বহীন ছিল।
জেনারেটর এআই প্রযুক্তি দ্বারা বর্ধিত পরিষেবা এবং পণ্যগুলির উত্থান থেকে শুরু করে ইন্টারনেট অফ থিংস, সাইবারসিকিউরিটি, রোবোটিক্স এবং এমনকি মহাকাশ প্রযুক্তিগুলির মতো খাতগুলিতে উল্লিখিত আকর্ষণীয় বৃদ্ধির অনুমানগুলি পর্যন্ত, বৃদ্ধি শিল্পগুলিতে আমরা যে ভবিষ্যতে বাস করব তা গঠনের সম্ভাবনা রয়েছে A রিপোর্ট ভবিষ্যতের প্রবৃদ্ধি শিল্পগুলিতে বলেছে যে প্রায় ১৮ টি সেক্টরকে রূপান্তরকারী বলে মনে করা হয়, বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিকে পুনরায় আকার দেওয়ার সম্ভাবনা সহ, ২০৪০ সালের মধ্যে ২৯ ট্রিলিয়ন ডলার থেকে ৪৮ ট্রিলিয়ন ডলারের মধ্যে আয় করে।
দীর্ঘায়ু শিল্পটি নিন, যা আমি পরিচালনা করি সেভেনও ক্যাপিটালউদাহরণস্বরূপ, যা অর্থপূর্ণভাবে সাহসী অবস্থান নিয়েছে মানব স্বাস্থ্য সময় প্রসারিত করুন সামগ্রিক এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে। এই উদীয়মান খাত, যা মূল্যবান বলে অনুমান করা হয়েছে ট্রিলিয়ন ২০৩০ সালের মধ্যে, ২০২৫ সালে শিরোনামগুলি দখল করে চলেছে This
দূরদর্শী উদ্যোক্তারা প্রায়শই এই অঙ্গনে প্রাথমিক সূচনা হতে আগ্রহী, একটি কৌশলগত অবস্থান যার ফলে আগত বছরগুলিতে উল্লেখযোগ্য বাজারে শেয়ার ক্যাপচার এবং ফলস্বরূপ উপার্জন হতে পারে। একজন উদ্যোক্তা এবং বিনিয়োগকারী হিসাবে যিনি সম্প্রতি নিজেই একটি উচ্চ-বৃদ্ধির শিল্পে প্রবেশ করেছিলেন, আমি পাঁচটি দরকারী টিপস ভাগ করে নিতে চাই যা উদ্যোক্তাদের এগিয়ে যাওয়ার আগে তাদের সম্পর্কে জানতে হবে।
1। আপনার শিল্প জানুন
একটি প্রবৃদ্ধি শিল্পে প্রবেশকারী উদ্যোক্তাদের সেক্টর এবং লক্ষ্য অঞ্চলগুলির ইনস এবং আউটগুলি জানা উচিত, নিয়ামক প্রাকৃতিক দৃশ্যের চলাচল থেকে শুরু করে নৈতিকতা এবং সামাজিক প্রভাবগুলির আশেপাশের আলোচনার প্রবণতা পর্যন্ত, বিশেষত যেখানে নতুন প্রযুক্তি জড়িত রয়েছে।
বিসিজি এবং ম্যাককিন্সির পছন্দ অনুসারে উত্পাদিত বৃদ্ধির শিল্প চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগগুলি সম্পর্কে প্রতিবেদনগুলির সাথে আপ টু ডেট রাখা, উদ্যোক্তার দৈনিক কাজের তালিকার একটি উচ্চ-অগ্রাধিকার আইটেম হওয়া উচিত।
আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অনলাইন ফোরাম, সম্মেলন এবং গোলটেবিল সভাগুলির মাধ্যমে শিল্পের মধ্যে থাকা অন্যান্য খেলোয়াড়দের সাথে নেটওয়ার্কিং আপনার খাতটি জানার মূল বিষয়।
আপনাকে বৃদ্ধির শিল্পের সম্ভাবনা আরও ভালভাবে বুঝতে সহায়তা করার জন্য, একাধিক সময়সীমার মধ্যে অতীত এবং বর্তমান প্রবণতা বিশ্লেষণ করুন। বড় ছবি দেখুন। নিশ্চিত করুন যে অত্যন্ত মূল্যবান স্টক এবং আকাশ-উচ্চ মূল্যায়ন একটি স্বল্প-মেয়াদী মাইক্রোটরেন্ডের ফলাফল হওয়ার পরিবর্তে আরও বিস্তৃত ট্র্যাজেক্টোরির অংশ।
2। আপনার সংস্থা ভবিষ্যত-প্রমাণ
যখন উদ্যোক্তারা প্রথমবারের মতো কোনও বৃদ্ধির শিল্পে প্রবেশ করে তখন সর্বদা ঝুঁকি থাকে, তাই এর জন্য প্রস্তুত করার জন্য আপনাকে এমন একটি স্থিতিস্থাপক জাহাজ তৈরি করতে হবে যা বাজারের ওঠানামা এবং কালো রাজহাঁস ইভেন্টগুলির আকারে যে কোনও ঝড়কে প্রতিরোধ করতে পারে।
এটি করা কয়েকটি কারণ গুরুত্বপূর্ণ। আপনাকে নমনীয় ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ তৈরি করতে হবে যা বিস্তৃত ল্যান্ডস্কেপের পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে এবং পরিবর্তন করতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি আগে কেবল কোনও অফিসে কাজ করার জন্য সেট হয়ে থাকেন তবে আবার চিন্তা করুন এবং একটি ডিজিটাল ইন্টারফেসের জন্য প্রস্তুত করুন যা সমস্ত ক্রিয়াকলাপ চালাতে পারে এবং আপনার দলকে সুচারুভাবে সহযোগিতা রাখতে পারে।
একটি বৃদ্ধি শিল্পে প্রবেশের জন্য সাধারণত উদ্যোক্তাদের নতুন প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। বোর্ড জুড়ে অবিচ্ছিন্ন শেখার এবং আপস্কিলিংয়ে বিনিয়োগ করুন যাতে আপনি প্রতিযোগীদের মধ্যে দাঁড়াতে এবং ভবিষ্যতে প্রবণতা পরিবর্তিত হলে উদ্ভাবন চালিয়ে যেতে ভাল অবস্থানে থাকতে পারেন।
3। এ-টিম তৈরি করুন
একটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক খাতে সাফল্যের মূল চাবিকাঠি, বিশেষত একটি যা উদীয়মান একটি, কাজের জন্য সঠিক প্রতিভা সন্ধান করছে। শিল্পের মধ্যে ভবিষ্যত প্রতিযোগীদের প্রকারটি চিহ্নিত করা সহ এটির জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা এবং বিশ্লেষণ প্রয়োজন।
এটি অবশ্যই একটি দু: খজনক কাজ হতে পারে, কারণ ব্র্যান্ডের উপস্থিতি প্রথম স্থানে শীর্ষ প্রতিভা আকর্ষণ করার জন্য প্রয়োজন। এখানেই ব্যবসায়ের পক্ষে উদ্ভাবনী প্ল্যাটফর্মগুলিতে তার অনন্য ব্যবসায়িক সংস্কৃতি প্রচার করা গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত তরুণ প্রজন্মের দ্বারা ব্যবহৃত, যার জন্য বিপণনের বাজেটের খুব কম প্রয়োজন।
যেহেতু নতুন শিল্পগুলি ভাড়া নেওয়া আরও চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, তাই ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক দক্ষতা এবং পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা থেকে যে কোনও স্থানান্তরযোগ্য দক্ষতা উভয়কেই ফোকাস করুন যা একটি নতুন বৃদ্ধির বাজারে মূল্যবান বলে প্রমাণিত হতে পারে।
একবার আপনি সঠিক প্রতিভা আকৃষ্ট করার পরে, একটি প্রগতিশীল ব্যবসায়িক সংস্কৃতি গড়ে তুলুন এবং আপনার সংস্থার উপর নির্ভর করতে এবং থাকার জন্য তাদের উত্সাহিত করার জন্য আকর্ষণীয় পার্কস এবং নমনীয়তা সরবরাহ করুন। ম্যানেজমেন্ট এবং কর্মচারীদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত একটি সহযোগী পদ্ধতিও টার্নওভারকে শূন্যের চেয়ে কম রেখে সংস্থা এবং ব্র্যান্ডের প্রতি আনুগত্যের অনুভূতি বাড়িয়ে তুলবে।
4 .. ব্যক্তিগতকৃত পরিষেবাদিগুলিতে ফোকাস করুন
গ্রোথ ইন্ডাস্ট্রিজগুলি এত প্রযুক্তিগত-কেন্দ্রিক যে কখনও কখনও সংস্থাগুলি তাদের গ্রাহকদের কাছে নৈর্ব্যক্তিক বলে মনে হতে পারে। এই ভুল করবেন না। এমন একটি বিশ্বে যেখানে অটোমেশন এমনকি গ্রাহক পরিষেবা হেল্পলাইনগুলিও সরিয়ে দিচ্ছে, একটি পরিষেবা-ভিত্তিক সংস্থা তৈরি করা আপনার ব্যবসায়কে ভিড় থেকে দাঁড়াতে সহায়তা করবে।
আপনার ব্যবসায়কে এমনভাবে সমর্থন করার জন্য এআই প্রযুক্তিগুলির শক্তি ব্যবহার করুন যা এটি আরও ব্যক্তিগতকৃত গ্রাহকের মিথস্ক্রিয়া এবং পরিষেবাদি তৈরিতে ফোকাস করতে সক্ষম করে। প্রযুক্তি এবং মানব স্পর্শের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য সন্ধান করা আপনার গ্রাহক বেসকে আকর্ষণ করতে এবং ব্র্যান্ডের আনুগত্য তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হবে।
5। এটি একটি জাতি – গতি ধরে রাখুন
কোনও বৃদ্ধির শিল্পে প্রবেশের সময় আপনি যা করতে পারবেন না তা হ’ল আপনার গৌরবকে বিশ্রাম দেওয়া। এগুলির মতো শিল্পগুলিতে উদ্ভাবনের গতি অপ্রতিরোধ্য হতে পারে, তাই উদাহরণস্বরূপ, ভিডিও গেম শিল্পের মতো একটি খাতে, যা কখনও কখনও প্রতিদিন ঘটতে পারে এমন পরিবর্তনগুলির সাথে তাদের বাড়ির কাজগুলি করার জন্য এবং পরিবর্তনগুলির সাথে গতি বজায় রাখতে প্রস্তুত হওয়া দরকার। “এটি এমন হবে যদি মার্টিন স্কোরসিকে প্রতিবার যখন কোনও নতুন সিনেমা তৈরি করতে গিয়েছিল তখন কীভাবে ক্যামেরা ব্যবহার করতে হয় তা শিখতে হয়,” বৈদ্যুতিন আর্টস চিফ স্ট্র্যাটেজি অফিসার মিহির বৈদ্য একটি বৃদ্ধি শিল্পের মধ্যে পরিবর্তন প্রযুক্তির হার বর্ণনা করেছে।
