5 ট্রেডিং সিক্রেটস যার অর্থ 30 বছর প্রথম অবসর গ্রহণের অর্থ হতে পারে

আপনার ল্যাপটপটি সকাল 30 মিনিটের জন্য খোলার, একটি নিখুঁত ট্রেডিং সেটআপ স্পট করে এবং সৈকতে যাওয়ার আগে দ্রুত 10,000 ডলার উপার্জন করুন। এটি কোনও দিনের ব্যবসায়ীদের জীবন, এবং এটি আপনারও হতে পারে, যদি আপনি কয়েকটি প্রাথমিক কৌশল শিখেন এবং নিজেকে অনুশীলনের জন্য কিছুটা সময় দেন।
কৌশলটি অনুমান বা ভাগ্য নয়; এটি কীভাবে সংবাদটি দেখতে হবে, কোথায় উচ্চ-সম্ভাবনার সেটআপগুলি স্পট করতে হবে এবং আপনার ক্ষতি হ্রাস করার ঝুঁকি হ্রাস করবে তা জেনে চলেছে। অনেক জায়গা আছে কীভাবে দিন বাণিজ্য করবেন তা শিখুনতবে ১,7০০ এরও বেশি শিক্ষার্থী পাঁচটি শক্ত কৌশল নিয়ে আমাদের অনলাইন বান্ডিলকে বিশ্বাস করেছে। এখনই, আপনি 29.99 ডলারে আজীবন অ্যাক্সেস পেতে পারেন (এমএসআরপি $ 200)।
আপনি যা শিখবেন তা এখানে:
- 1। মোমবাতি ট্রেডিং এবং বিশ্লেষণ মাস্টারক্লাস: মোমবাতি চার্টগুলি বাজারের ভাষা। ডোজি, বিপরীতমুখী এবং ধারাবাহিকতার ধরণগুলিকে চিহ্নিত করতে শিখুন যা বড় পদক্ষেপগুলিতে (বা বিপরীত প্রবণতা) হওয়ার আগে ইঙ্গিত করে।
- 2। দিন ব্যবসায়ের জন্য চার্ট নিদর্শন & বিনিয়োগ: ষাঁড়ের পতাকা, মাথা এবং কাঁধ এবং এবিসিডি সেটআপগুলি আকারের চেয়ে বেশি; এগুলি সংকেত আপনি স্টক থেকে ক্রিপ্টো এবং ফিউচার পর্যন্ত যে কোনও বাজারে বাণিজ্য করতে পারেন।
- 3। টেপ পড়ার সাথে দিনের ট্রেডিং: লেভেল 2 ডেটা এবং সময় ও বিক্রয় কীভাবে আপনাকে দেখাতে পারে যে বড় খেলোয়াড়রা কোথায় কিনে বেচা করছে যাতে আপনি তরঙ্গটি চালাতে পারেন, এটির সাথে লড়াই করতে পারবেন না।
- 4। ফিবোনাচি 101: “লুকানো স্তরগুলি” উন্মোচন করুন যেখানে দাম প্রায়শই বিপরীত বা ত্বরান্বিত হয়, আপনাকে সুনির্দিষ্ট এন্ট্রি এবং প্রস্থান করার পরিকল্পনা করতে সহায়তা করে।
- 5। ভলিউম ট্রেডিং 101: ভলিউম একটি পদক্ষেপের শক্তি প্রকাশ করে। ব্রেকআউটগুলি, ক্লান্তি পয়েন্টগুলি এবং যখন গতি ম্লান হয়ে যায় তখন স্পট করতে শিখুন।
লাইনে আসল অর্থ রাখার আগে আপনি কাগজ-বাণিজ্য সিমুলেটর ব্যবহার করে এই সমস্ত দক্ষতা ঝুঁকিমুক্ত অনুশীলন করতে পারেন। আত্মবিশ্বাস তৈরি করুন, আপনার কৌশলটি পরিমার্জন করুন এবং প্রস্তুত লাইভ মার্কেটগুলিতে পদক্ষেপ নিন।
শিক্ষার্থীদের কী বলতে হবে
কোর্সগুলি পছন্দ করে এমন একজন যাচাই করা ক্রেতার কাছ থেকে এই পর্যালোচনাটি দেখুন:
“আমি এই পণ্যটি কিনেছি আমি কী (আমি) কী খুঁজছিলাম তা না জেনে, তবে এটি আমার ঠিক যা প্রয়োজন তা আমি কীভাবে বাণিজ্য করতে শিখতে চাই তবে সেখানে সমস্ত কিছু ব্যয়বহুল। ইউটিউব খুব বেশি এবং ওভাররেটেড। এই কোর্সটি দামের জন্য খুব ভাল মূল্য। পাঠগুলি খুব ছোট তবে খুব শক্তিশালী। কুইজগুলি খুব সহায়ক এবং প্রশিক্ষক খুব ভাল ব্যাখ্যা করেছেন।”
এগুলিতে আজীবন অ্যাক্সেস পান স্টক ট্রেডিং কোর্স 29.99 ডলার (এমএসআরপি $ 200) এর জন্য।
চূড়ান্ত মোমবাতি ট্রেডিং এবং বিশ্লেষণ মাস্টারক্লাস বান্ডিল
স্ট্যাকসোসিয়াল দাম পরিবর্তন সাপেক্ষে।
আপনি যা শিখবেন তা এখানে:
