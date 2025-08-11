5 ব্লাটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশনগুলি আপনার স্যামসাং ফোনটি ASAP থেকে মুছতে হবে

স্যামসাং ফোনগুলি একটি ইউআইয়ের জন্য সুপরিচিত, অন্যতম কার্যকরী এবং স্বজ্ঞাত অ্যান্ড্রয়েড ইন্টারফেস। যদিও এটি অত্যন্ত কাস্টমাইজযোগ্য, এই ফোনগুলি প্রায়শই প্রিন্সস্টল ব্লাটওয়্যার সহ আসে। কিছু অন্তর্নির্মিত স্যামসাং অ্যাপ্লিকেশন যেমন পরিধানযোগ্য এবং ওয়ালেট, স্যামসাং ইকোসিস্টেমের মধ্যে দরকারী। তবে, কমপক্ষে পাঁচটি প্রথম পক্ষের অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে যা এমনকি স্যামসাং ব্যবহারকারীরা খুব কমই স্পর্শ করে।
প্রিন্সস্টলযুক্ত ব্লাটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশনগুলি ডিভাইস, দাম এবং লাইনআপ দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে তবে অনেকগুলি গ্যালাক্সি ফোনে অনেকগুলি সাধারণ। যদিও আপনি এগুলি সমস্ত আনইনস্টল করতে সক্ষম নাও হতে পারেন তবে এগুলি অক্ষম করা সহজ এবং আপনার যদি কখনও তাদের প্রয়োজন হয় তবে পুনরায় সক্ষম করা যেতে পারে।
এছাড়াও: স্যামসুং গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড এবং ফ্লিপ 7 ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন $ 120 অফার করে – কীভাবে বিনামূল্যে খালাস করবেন
যদিও এই অ্যাপ্লিকেশনগুলি অগত্যা অকেজো বা মাইন্ডলেস ব্লাটওয়্যার নয়, প্রতিটি ব্যবহারকারীর প্রয়োজন পৃথক। আপনি যদি সেগুলি ব্যবহার না করে থাকেন তবে মেমরি সংরক্ষণ করতে এবং পটভূমির ব্যাটারির ব্যবহার হ্রাস করতে এই জাতীয় স্যামসাং অ্যাপ্লিকেশনগুলি আনইনস্টল বা অক্ষম করা ভাল ধারণা।
1। গ্লোবাল লক্ষ্য
স্যামসুংয়ের গ্লোবাল গোল অ্যাপ্লিকেশন টেকসই প্রচার করে। ব্যবহারকারীরা বিজ্ঞাপনগুলি দেখে বা জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) এ অনুদান দিয়ে অ্যাপের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
“স্যামসাং গ্লোবাল লক্ষ্যগুলি 2030 সালের মধ্যে আমাদের গ্রহ এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টা,” সংস্থাটি বলেছে। এটি একটি মহৎ ধারণা, তবে আমি মনে করি না যে প্রতিটি স্যামসাং ব্যবহারকারী কোনও অ্যাপের মাধ্যমে অনুদান দিতে চায় এবং প্রত্যেকে তাদের ডিভাইসে এটি চায় না।
2। স্যামসুং ফ্রি
স্যামসুং ফ্রি সিনেমা, টিভি শো, লাইভ টিভি, সর্বশেষ সংবাদ এবং আরও অনেক কিছু দেখার জন্য একটি উপায় সরবরাহ করে। যদি এটি স্যামসাং টিভি প্লাসের মতো মনে হয় তবে তা। প্রকৃতপক্ষে, এই অ্যাপ্লিকেশনটিতে টিভি প্লাসে ওয়াচ করার জন্য একটি বোতাম রয়েছে, যা আপনাকে একই জিনিস দেখার জন্য অন্য অ্যাপ্লিকেশনটিতে নিয়ে যায়। টিভি প্লাস ক্ষমতা ছাড়াও, আপনি রিড অ্যান্ড প্লে নামে দুটি অতিরিক্ত ট্যাব পাবেন যা আপনাকে সর্বশেষতম সংবাদ নিবন্ধগুলি পড়তে এবং গেমস খেলতে দেয়।
এছাড়াও: একটি স্যামসাং ফোনের মালিক? এই 7 টি সেটিংস পরিবর্তন করা ব্যাটারির জীবনকে মারাত্মকভাবে উন্নত করবে
স্যামসুং ফ্রি অ্যাপটি গ্যালাক্সি স্টোর, স্যামসাং টিভি প্লাস এবং আরও অনেকের মিশ্রণ, তবে এটির প্রয়োজন নেই। এটি অকেজো ব্লাটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে একটি যা আমি আপনার ফোনটি সেট আপ করার সাথে সাথে আনইনস্টল করার পরামর্শ দিই।
3। স্যামসাং টিভি প্লাস
এটি স্যামসাংয়ের মালিকানাধীন একটি বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন-সমর্থিত স্ট্রিমিং টিভি পরিষেবা। আপনি যদি কোনও স্ট্রিমিং পরিষেবাতে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তবে এটি কার্যকর হতে পারে। আপনি যদি ভাগ্যবান হন তবে আপনি এমন কিছু সিনেমাও খুঁজে পেতে পারেন যা বিনামূল্যে অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওতে পেওয়ালের পিছনে রয়েছে। এটি 24 টি দেশ জুড়ে 1,200 টিরও বেশি চ্যানেল সরবরাহ করে।
এটি বলেছিল, স্যামসুং টিভি প্লাস অ্যাপল টিভি বা প্রাইম ভিডিওর মতো নয়। দক্ষিণ কোরিয়ার সংস্থাটি মূল টিভি শো বা সিনেমা তৈরি করে না। আপনি যদি আপনার ফোনে টিভি না দেখেন এবং ইতিমধ্যে নেটফ্লিক্স, এইচবিও ম্যাক্স এবং এর মতো সাবস্ক্রাইব হয়ে থাকেন তবে স্যামসাং টিভি প্লাস আনইনস্টল করা ভাল ধারণা হতে পারে।
4। স্যামসুং শপ
স্যামসাং শপ অ্যাপটি স্যামসাং ডিভাইসের জন্য একটি শপিং অ্যাপ ভাল। এটি আরও ব্যক্তিগতকৃত সামগ্রী সরবরাহ করার লক্ষ্যে যেমন পণ্য সুপারিশ এবং নিবন্ধিত পণ্যগুলির জন্য বিশেষ অফার। আইফোনে অ্যাপল স্টোর অ্যাপের মতো, আপনি স্যামসাং পণ্যগুলিতে নতুন ডিল এবং সুবিধাগুলি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।
এছাড়াও: আমি তাত্ক্ষণিক পারফরম্যান্স বুস্টের জন্য 10 স্যামসাং ফোন সেটিংস পরিবর্তন করেছি
যাইহোক, এই অফারগুলি প্রায়শই অযাচিত বিজ্ঞপ্তি বিশৃঙ্খলে পরিণত হতে পারে এবং একটি ইউআইয়ের অভিজ্ঞতাকে বাধা দেয়। বর্তমান ডিলগুলি সম্পর্কে আরও জানতে আপনি সর্বদা স্যামসাং ওয়েবসাইটে যেতে পারেন, সুতরাং এটি আপনার গ্যালাক্সি ফোনটি ডিক্লুটার এবং অন-ডিভাইস স্টোরেজটি সংরক্ষণ করা বোধগম্য।
5। স্যামসাং বাচ্চারা
এই অ্যাপ্লিকেশনটি বাচ্চাদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং তাদের চিন্তাভাবনা দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করার লক্ষ্য। স্যামসুং বলেছে যে এটি সামান্য মানুষের জন্য একটি নিরাপদ জায়গা এবং তাদের স্বাস্থ্যকর ডিজিটাল অভ্যাস তৈরি করতে সক্ষম করে। আপনার যদি সন্তান থাকে তবে স্যামসুং বাচ্চারা চেষ্টা করার মতো হতে পারে।
তবে, সমস্ত গ্যালাক্সি ফোন ব্যবহারকারীদের বাচ্চা নেই। তাদের জন্য, এটি একটি স্টোরেজ হোগিং অ্যাপ্লিকেশন যা আপনি যদি অনুমতি বোতামে ট্যাপ করেন তবে অযৌক্তিক বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করে।
এছাড়াও: ভেরিজন আপনাকে এখনই একটি বিনামূল্যে স্যামসাং জেড ফ্লিপ 7 ফোন দেবে – চুক্তিটি কীভাবে কাজ করে
বেশিরভাগ স্যামসাং গ্যালাক্সি ফোনগুলি প্রাক -ইনস্টল মাইক্রোসফ্ট এবং ফেসবুক এবং স্ন্যাপচ্যাটের মতো সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ্লিকেশনগুলির সাথে আসে। গেমিং হাবের মতো অন্যান্য স্যামসাং অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে, যা গেমারদের পক্ষে কার্যকর হতে পারে তবে উত্পাদনশীলতা-কেন্দ্রিক ব্যবহারকারীদের জন্য এতটা নয়।
প্রতিটি প্রিন্সস্টলযুক্ত অ্যাপ্লিকেশন কিছু ব্যবহারকারীর জন্য সহায়ক এবং অন্যের জন্য একটি মেমরি হগ হতে পারে। আপনি একবার আপনার ফোন সেট আপ করার পরে আপনার ইনস্টল করা অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্য দিয়ে যাওয়ার দৃ strongly ়ভাবে সুপারিশ করছি, যাতে আপনি ব্লাটওয়্যার আনইনস্টল করতে পারেন যা আপনার ব্যবহারের জন্য আবেদন করে না।