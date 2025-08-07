5 সম্ভাব্য ডিসি ইউনিভার্স মুভি জেমস গন পরবর্তী পরিচালনা করতে পারে

“সুপারম্যান” হিট, সমালোচক এবং শ্রোতাদের উভয়ই। অবশেষে আমাদের কাছে একটি দুর্দান্ত সুপারম্যান মুভি রয়েছে যা পুরোপুরি বুঝতে পারে যে কালকে মানুষকে বিশেষ করে তোলে, তবে এর চেয়েও বড় কথা, “সুপারম্যান” এর সাফল্য ডিসি স্টুডিওস এবং ডিসি ইউনিভার্সের ভবিষ্যতের জন্য স্বস্তির এক বিশাল দীর্ঘশ্বাস। এটি কার্যকরভাবে একটি “সুপারম্যান” চলচ্চিত্রের শেষ সুযোগ ছিল এবং যদি এটি ব্যর্থ হয় তবে সম্ভবত পুরো সিনেমাটিক মহাবিশ্ব “অন্ধকার মহাবিশ্ব” এর পথে চলে যেত।
এখন, কেবল ডিসি ইউনিভার্সের তাত্ক্ষণিক ভবিষ্যতই নিরাপদ নয়, ওয়ার্নার ব্রোস। মনে হচ্ছে সুপারসকে আরও দ্রুত ট্র্যাক করছে। আমরা জানি “সুপারগার্ল” 2026 সালে প্রকাশিত হচ্ছে, তবে এখন জেমস গন সবেমাত্র আরও একটি সুপার প্রকল্পের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন – যার ফলে তিনি সরাসরি দায়িত্ব নিচ্ছেন।
ওয়ার্নার ব্রোসের সিইও ডেভিড জাস্লাভের জন্য আয়ের আহ্বানের সময় নিশ্চিত (মাধ্যমে বিভিন্ন) যে জেমস গন লিখছেন এবং “সুপার-পরিবারের পরবর্তী কিস্তি” পরিচালনা করবেন। এখন, এর অর্থ কী হতে পারে? “সুপার-ফ্যামিলি” এর রেফারেন্সটি আমাদের বিকল্পগুলিকে সংকুচিত করে, তবে আসুন গুনের পরবর্তী বিগ ডিসি প্রকল্পটি কী হতে পারে সে সম্পর্কে কিছু ভাল পুরানো ধাঁচের জল্পনা নিয়ে জড়িত।
সুপারম্যান এবং সুপারগার্ল
সর্বাধিক সুস্পষ্ট মুভি গুন কাজ করছেন, যা অবশ্যই “সুপার-পরিবার” লেবেল ফিট করে, এটি একটি সিনেমা যা সুপারম্যান এবং সুপারগার্লকে কেন্দ্র করে। সর্বোপরি, মিলি অ্যালককের কারা জোর-এলকে “সুপারম্যান” এর শেষে একটি ক্যামিও রয়েছে কেবল পরবর্তী ডিসি চলচ্চিত্রের জন্য কেবল একটি দুর্দান্ত টিজ নয়, বরং তার এবং তার চাচাতো ভাই কাল-এল এর মধ্যে গতিশীল প্রতিষ্ঠার এক আনন্দদায়ক উপায়।
দুটি চরিত্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা একটি টিম-আপ মুভি, বিশেষত ব্রেনিয়াকের সাথে সম্পর্কিত একটি (যিনি মূলত “সুপারম্যান” এর প্রধান খলনায়ক হতে চলেছিলেন) অনেক অর্থবোধ করে। এটি তাত্ক্ষণিকভাবে সুপারম্যানের (ডেভিড কোরেনসওয়েট) এই সংস্করণটি পূর্ববর্তী লাইভ-অ্যাকশন সিনেমাটিক সংস্করণগুলি বাদ দিয়ে সেট করবে, কারণ তিনি আসলে ক্রিপটোনিয়ান পরিবারকে যত্নশীল করেছেন যা তিনি যত্নশীল-এক চাচাত ভাই যিনি তাঁর ক্ষমতা, সংস্কৃতি এবং তার সমস্যাগুলি বোঝেন।
বুদ্ধিমান পদক্ষেপটি হ’ল সুপারম্যান এবং সুপারগার্ল তারকা তাদের নিজস্ব টিম-আপ মুভিতে এবং তাদের উভয় সিনেমার ফলোআপ হিসাবে ব্রেনিয়াকের সাথে লড়াই করা। হেল, কেবল ক্যান্ডোরকে (কমিকস থেকে বোতল শহর) আনুন এবং কারা এবং ক্লার্কের তাদের সংস্কৃতি, তাদের বাবা -মা এবং তাদের গ্রহের প্রতি সম্পূর্ণরূপে মোকাবেলা করুন। তাঁর জন্মের পিতামাতার সত্যিকারের শুভেচ্ছার কথা প্রকাশের পরে তাঁর পূর্বসূরীর একটি অংশকে বাঁচানোর সম্ভাবনার বিষয়ে সুপারম্যান কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবেন? এটি একটি সিনেমা লেখার জন্য মূল্যবান একটি উত্তর।
সুপারবয়
সুপারবয় সবচেয়ে জটিল তবে শীতল ডিসি চরিত্রগুলির মধ্যে একটি। একটি তরুণ ক্লার্ক কেন্টের জন্য একটি সাধারণ মনিকার হিসাবে শুরু করে, চরিত্রটি শেষ পর্যন্ত তার নিজস্ব জিনিস হয়ে উঠল, সুপারম্যানের এক তরুণ ক্লোন অবশেষে কনার কেন্ট (এবং ক্রিপটোনিয়ান ভাষায় কন-এল) নামটি দিয়েছিল। এটি চরিত্রের এই দ্বিতীয় সংস্করণ যা জেমস গন দ্বারা রচিত এবং পরিচালিত একটি ডিসি ইউনিভার্স মুভি (এবং হওয়া উচিত!) এর দিকে মনোনিবেশ করতে পারে।
এটি যে সম্ভাবনাটি ঘটতে পারে তা হ’ল সুপারবয়কে আল্ট্রাম্যানের পরাজয়ের পরে লেক্স লুথারের কাছ থেকে একটি ব্যর্থ-নিরাপদ করা, অন্য একটি ক্লোন যা সুপারম্যানের মতো সুপার হিসাবে নিজেকে একটি অংশ তৈরি করার উদ্ভট প্রয়াসে লেক্সের কিছু ডিএনএকেও দেওয়া হয়েছিল। এটি স্ব-আবিষ্কারের আকর্ষণীয় গল্পটি তৈরি করবে কারণ কনার তার উত্সের দ্বৈততার সাথে লড়াই করে: লেক্স থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দুষ্ট অংশ, এবং তাঁর সুপারম্যান-নেসের আশার বীকনটি নিয়ে আসে। এটি চরিত্রটিকে “টাইটানস” এবং “ইয়ং জাস্টিস” উভয়ের অন্যতম সেরা অংশ হিসাবে গড়ে তুলেছে, তবে কেন তিন-তিনজনের জন্য যাবেন না? এমনকি তারা সুপারবয়-প্রাইম কাহিনী তৈরি করতে শুরু করতে পারে যা “অসীম সংকট” এর দিকে নিয়ে যায়। এছাড়াও, চামড়ার জ্যাকেট এবং চশমা সহ সুপারবয়ের চেহারা “সুপারম্যান” থেকে পাঙ্ক-রক থিমটি ফিট করে।
সুপারহিরোদের সৈন্যদল
“দ্য লিজিওন অফ সুপারহিরো” এর স্পটলাইটে এর মুহূর্তটি ছিল না (যদিও তারা 2006 সালে একটি কার্টুন পেয়েছিল), তবে সম্ভবত জেমস গুনই এটি পরিবর্তন করার জন্যই হবেন। 1958 সালে নির্মিত, এটি 30 শতকে বসবাসকারী একটি সুপারহিরো দল, সময়-ভ্রমণকারী যারা সময়মতো ফিরে যান এবং প্রায়শই কিশোর সুপারম্যানের সাথে দলবদ্ধ হন। কারণ এই যে সৈন্যদলটি বিশেষভাবে একটি তরুণ সুপারবয় দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল।
যদিও না হুবহু সুপার-পারিবারিক অংশের অংশ, তারা সুপারম্যানের সাথে জটিলভাবে সংযুক্ত রয়েছে এবং তারা একটি দলকে দেওয়া, জেমস গানের পক্ষে দলের গল্প লেখার দক্ষতা প্রদর্শন করার সুযোগ হতে পারে। এমনকি যদি চরিত্রগুলি ভবিষ্যতের হয়, “সুপারম্যান” -তে প্রবর্তিত ডিসি ইউনিভার্সটি এমন একটির মতো অনুভব করে যা সহজেই এই ধরণের চমত্কার গল্পটিকে সমর্থন করতে পারে, বন্য প্রযুক্তির সাথে এমন একটি বিশ্বকে কেন্দ্র করে যা আপনি 30 শতকে নায়কদের ভালভাবে তৈরি এবং অনুপ্রাণিত করার কল্পনা করতে পারেন।
দুর্ভাগ্যক্রমে, এটির সাথে একটি সামান্য সমস্যা রয়েছে। গুন ইতিমধ্যে কথা বলেছেন রোলিং স্টোন এই বছরের শুরুর দিকে এবং বলেছিলেন যে, তিনি যখন ডিসি ইউনিভার্সে সৈন্যদল আনার বিষয়ে ভেবেছিলেন, তিনি “সময়-ভ্রমণ ব্যক্তি নন” এবং তিনি এই ধরণের গল্পের মধ্যে নেই। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই নতুন সিনেমাটি লিখছেন, মনে হয় যে তিনি খুব আগ্রহী নন এমন কোনও বিষয়ে তিনি গ্রহণ করবেন না বলে মনে হয় But তবে আবার, তিনি সর্বদা তার মন পরিবর্তন করতে পারেন!
সুপারম্যান 2
অবশ্যই, “সুপারম্যান 2” একটি বরং সুস্পষ্ট উত্তর – গন সাম্প্রতিক অতীতে বারবার বলেছিলেন যে তিনি সুপারম্যানের বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি সিনেমায় কাজ করছেন, তবে সিক্যুয়াল হিসাবে বিবেচিত হতে পারে এমন একটিও নয়। তিনি এটি পুনরায় নিশ্চিত করেছেন সামাজিক মিডিয়া জাস্লাভের ঘোষণার পরে, “সুপারম্যানের একটি প্রধান ভূমিকা আছে” তবে এটি “সুপারম্যান ২” নয়
তবে এটি এখনও আমাদের অনুমান করার জন্য কিছু উইগল রুম ছেড়ে দেয়। সর্বোপরি, আপনি তাত্ত্বিকভাবে এই যুক্তিটি করতে পারেন যে “সুপারম্যান” মুভিটি আমরা ইতিমধ্যে ভারীভাবে একটি প্রধান ভূমিকাতে সুপারম্যানকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করেছি, তবে তা নয় শুধুমাত্র একটি সুপারম্যান মুভি। সর্বোপরি, ছবিটিতে একটি বড় চরিত্রে জাস্টিস গ্যাংয়ের বৈশিষ্ট্যও রয়েছে, বিশেষত মিস্টার ভয়ঙ্কর। একটি “সুপারম্যান 2” এখনও ঘটতে পারে তবে অন্যান্য চরিত্রগুলি থেকে আরও বেশি কিছু রয়েছে। প্রযুক্তিগতভাবে, “ব্যাটম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান: ওয়ার্ল্ডস ফিনেস্ট” এর অনুরূপ কিছু এখনও “সুপারম্যান” সিনেমা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে এমনকি যদি এটির শিরোনামে ব্যাটম্যানও থাকে। এই পারে মুভিটি সুপারম্যান মুভি হবে না এমন একটি দৃ concrete
ক্রিপ্টো: সিনেমা
ক্রিপ্টো অনস্বীকার্যভাবে “সুপারম্যান” এর সেরা এবং সবচেয়ে অবাক করা অংশ ছিল, একটি বিশৃঙ্খল, আরাধ্য ডগগো যা তিনি ছিলেন এমন প্রতিটি দৃশ্য চুরি করেছিলেন James যদি কেউ একটি পূর্ণ ক্রিপ্টো মুভি তৈরি করতে সক্ষম হয় (লাইভ-অ্যাকশনে, যেমন আমাদের ইতিমধ্যে ক্রিপ্টো সম্পর্কে একটি অ্যানিমেটেড সিনেমা ছিল) তবে এটি গুন।
একটি ক্রিপ্টো মুভি হরর মুভি “গুড বয়” এর সুপারহিরো সমতুল্য হতে পারে, একটি কুকুরের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে তবে এখনও সুপারম্যানের মতো পরিচিত নায়কদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত। আরও কী, এটি এমনকি আরাধ্য সুপার প্রাণীদের পুরো হোস্ট সহ একটি “সুপার-পেসেটস” সিনেমাও হতে পারে। মার্ভেল সাহস করবে না, তাই ডিসি -র কোনও প্রয়োজনীয় শ্রোতাদের জন্য দাবী করার জন্য এটিই সুযোগ পূরণের সুযোগ হতে পারে। (এটির মূল্য কী, গুন একবার প্রকাশ করেছিল তিনি সুপারম্যানের দিকে মনোনিবেশ করার আগে তিনি মূলত ক্রিপ্টো কেন্দ্রিক সিনেমায় কাজ করছিলেন।)
যাই হোক না কেন, নায়ক বা পার্শ্ব চরিত্র হিসাবে হোক না কেন, সুপারম্যানের বৈশিষ্ট্যযুক্ত পরবর্তী সিনেমায় আমরা ক্রিপ্টোকে আরও দেখতে পাই না এমন কোনও উপায় নেই, যা আমাদের সকলের জন্য একটি জয়।