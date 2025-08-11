50 ডলারের কম বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য সেরা গ্যাজেটগুলি

অবশ্যই, আপনি নতুন সেমিস্টারের জন্য ক্যাম্পাসে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার সাথে সাথে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি প্যাক করার কথা মনে রেখেছেন। তবে ছোট জিনিসগুলি আপনাকে কলেজে পেতে পারে। এটি আবিষ্কার করা অস্বাভাবিক কিছু নয়, আপনার নতুন ক্লাস শিডিয়ুলের কয়েক দিন আপনি অতিরিক্ত চার্জার, একটি পোর্টেবল ব্যাটারি প্যাক বা ইয়ারবডের একটি বিটার জুটির মতো ছোট জিনিস প্যাক করতে ভুলে গেছেন। এই উদ্বেগজনক জিনিসগুলি কলেজে থাকাকালীন আপনি কীভাবে কাজ করেন এবং খেলেন তাতে একটি বড় পার্থক্য আনতে পারে, তাই নিজেকে একটি অনুগ্রহ করুন এবং এই সেমিস্টারটিকে এখনও আপনার সেরা হিসাবে তৈরি করার জন্য আপনার প্রয়োজনীয় সমস্ত ছোট জিনিস সম্পর্কে চিন্তা করুন। আপনাকে ক্যাচ-আপ খেলতে বাধা দেওয়ার জন্য, আমরা স্কুলের জন্য সেরা গ্যাজেটগুলি 50 ডলারের নিচে সংকলন করেছি যাতে আপনি এমনকি ক্যাম্পাসে পা রাখার আগে আপনি আপনার তালিকা থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণগুলি অতিক্রম করতে পারেন।
এই নিবন্ধটি মূলত এনগ্যাজেটে উপস্থিত হয়েছিল
