50 সেন্ট আইস কিউবের নতুন সিনেমা উপহাস করে

50 শতাংশ আইস কিউবের খারাপভাবে পর্যালোচনা করা রিমেককে উপহাস করেছে ওয়ার্ল্ডস।
কিউব ক্লাসিক সাই-ফাই গল্পের একটি নতুন সংস্করণে অভিনয় করেছেন যা অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে যা সমালোচক এবং দর্শকদের দ্বারা জবাই করা হয়েছে।
ফিল্মটি বর্তমানে রোটেন টমেটোতে 0% এ বসে আছে, যার অর্থ একক পেশাদার সমালোচক এটিকে ইতিবাচক পর্যালোচনা দেয়নি।
50, সিনেমাটি না দেখেও, গাদা অন দিয়ে যোগ দিয়েছেন।
তিনি ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন: “0 % আপনি কীভাবে 0 শতাংশ রেটিং পাবেন। নাহ কেউ কিউবে পাগল হয়ে গেছে। এখন আমি এটি দেখতে ভয় পেয়েছি।”
মূলত একই নামের এইচজি ওয়েলসের 1898 উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে ক্লাসিক গল্পটি দেখেছিল যে কিউব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির শীর্ষস্থানীয় সাইবার-সুরক্ষা বিশ্লেষক হিসাবে অভিনয় করেছেন, যিনি একটি গণ নজরদারি কর্মসূচির মাধ্যমে জাতীয় সুরক্ষার জন্য সম্ভাব্য হুমকির সন্ধান করতে তাঁর দিনগুলিতে ব্যয় করেন, যতক্ষণ না কোনও অজানা সত্তার আক্রমণ তাকে প্রশ্নে পরিচালিত করে যে সরকার তার কাছ থেকে এবং বিশ্বের বাকী কিছু লুকিয়ে রাখে কিনা।
গল্পটির টুইস্টটি হ’ল ফিল্মের বেশিরভাগ অংশ কম্পিউটার এবং ফোন স্ক্রিনে সেট করা হবে যা ট্রেলারটি দিয়ে দেখানো হবে একটি ডেস্ক আইস কিউব থেকে নেওয়া বেশিরভাগ অ্যাকশনটি বসেছে।
র্যাপ কিংবদন্তি পরিণত অভিনেতা অভিনেতাদের সাথে যোগ দিয়েছেন মরিয়া গৃহিণী তারকা ইভা লংগোরিয়া এবং অ্যাভেঞ্জার্স অভিনেতা ক্লার্ক গ্রেগ।
প্রযোজক প্যাট্রিক আইলো একটি বিবৃতিতে বলেছিলেন: “ধারণাটি জৈব ছিল। আজ যখন বিপর্যয় ঘটে তখন আমরা আমাদের ডিভাইসগুলির মাধ্যমে তাদের অভিজ্ঞতা অর্জন করি That এই অন্তর্দৃষ্টিটি এই নিমজ্জনিত থ্রিলার তৈরি করতে ব্যবহৃত গল্প বলার এবং প্রযুক্তিটিকে রূপ দিয়েছে।”
তিনি আরও যোগ করেছেন: “প্রথমবারের মতো, একটি স্টুডিও-স্কেল সাই-ফাই মহাকাব্য একটি ফর্ম্যাট ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে যা ফোন, কম্পিউটার এবং ট্যাবলেটগুলির লেন্সগুলির মাধ্যমে শ্রোতাদের অ্যাকশনের ভিতরে রাখে। এটি একটি ভিসারাল, প্রথম-ব্যক্তির অভিজ্ঞতা যা এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে একটি ভাষা এবং ফর্ম্যাটে বড় পর্দার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।”
কিউব সম্প্রতি ঘোষণা করেছে যে তিনি একটি নতুনের জন্য ওয়ার্নার ব্রোসের সাথে একটি চুক্তি করেছেন শুক্রবার সিক্যুয়াল
নিউ লাইনের সিওও রিচার্ড ব্রেনার একটি সাক্ষাত্কারে এই সংবাদটি নিশ্চিত করেছেন হলিউড রিপোর্টারবলছেন: “আমরা আরেকটি তৈরি করছি শুক্রবার। আমরা কেবল আইস কিউবের সাথে লিখতে এবং তারকা দেওয়ার জন্য একটি চুক্তি বন্ধ করে দিয়েছি। এটি কল করা হবে গত শুক্রবার। “