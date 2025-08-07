You are Here
52 % তাদের নিজস্ব বাড়ি চায়
News

52 % তাদের নিজস্ব বাড়ি চায়

দ্য হাউজিংনি কোথাও অনুসন্ধান করুন 2025 প্রকাশ করে যে তরুণ ইউরোপীয়দের 52 % যা আজ অন্যদের সাথে ঘর ভাগ করে দেয় রুমমেট একটি চাই সমস্ত আপেল স্বর জন্য। একটি চিত্র যা ভাড়া বাজারকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে, যা চড়াই উতরাই ব্যয়, সাংস্কৃতিক বিবর্তন এবং নতুন সহ-গাড়ি মডেল দ্বারা চালিত।

বয়স স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষাকে কতটা ওজন করে

বয়স যেমন অগ্রসর হয়, আমরা থেকে সরে যাই সহাবস্থান সহনশীলতা একচেটিয়া জায়গাগুলির জন্য আকাঙ্ক্ষা। মধ্যে 18-20 বছর কেবল 46 % রুমমেটগুলির মধ্যে একটি অ্যাপার্টমেন্টের স্বপ্নগুলি নিজের কাছে সমস্ত কিছু; শেয়ার উঠেছে 52 % 21-24 বছরের মধ্যে এবং পৌঁছায় 57 % 25-29 বছরে। শিখরটি আমি নিয়ে আসে 30-34 বছর (61 %)যখন আরও স্থিতিশীল বেতন কার্যকর হয়, স্মার্ট ওয়ার্কিং এবং কয়েকটি গোপনীয়তার প্রয়োজন। সংক্ষেপে, প্রতিটি তিন বছরের সময়কাল স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে কিছুটা যুক্ত করেএকটি চিহ্ন যে ক্যারিয়ার এবং আয় ভাগ করা ঘর থেকে স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টে পরিবর্তনের প্রধান ইঞ্জিন হিসাবে রয়ে গেছে

সাংস্কৃতিক পার্থক্য (এবং দাম) এর মধ্যে উত্তর বনাম দক্ষিণ ইউরোপ

গ্রাম% যারা একা থাকতে পছন্দ করেনগড় মূল্য সজ্জিত অ্যাপার্টমেন্ট*
নেদারল্যান্ডস60 %2.685 € (আমস্টারডাম)
জার্মানি56 %2,050 € (বার্লিন)
ইটালিয়া47 %1.800 € (মিলানো)
স্পেন46 %€ 1,600 (বার্সেলোনা)

*উত্স: হাউজিংনি কোথাও আন্তর্জাতিক ভাড়া সূচক Q2 2025

উত্তরের দেশগুলিতে রেকর্ড ফি সত্ত্বেও সর্বোচ্চ মজুরি স্বাধীনতা ঠেলে দেয়, ইটালিয়াস্পেন কনভাইভিয়াল সংস্কৃতি এবং এখনও “অন্তর্ভুক্ত” ব্যয়গুলি ভাড়ার জন্য ঘরটিকে বাঁচিয়ে রাখে।

ইতালি কেস: সহাবস্থান নির্বাচিত (প্রায়) বাধ্য

ইতালিতে সহাবস্থান প্রায়শই এক সাংস্কৃতিক পছন্দের চেয়ে অর্থনৈতিক প্রয়োজন। ক্যানন যে স্পর্শ সঙ্গে মিলানে € 1,800 এবং নিম্ন ইনপুট মজুরি, 49 % তরুণরা আবাসন ভাগ করে নেয়, কেবল তখনই 16,5 % একা বেঁচে থাকে; আরও একটি 22 % তিনি তার বাবা -মায়ের সাথে একটি বাড়ি খুঁজতে অপেক্ষা করে থাকেন। সংক্ষিপ্ত পর্যটকদের ভাড়ার ওজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শহরগুলিতে অফার হ্রাস করে, সহ-জীবনযাপনের দিকে এগিয়ে যায় বা পরিবারে ফিরে আসে। অবধি বেতন এবং উত্সাহ তারা শূন্যস্থান পূরণ করবে না, ভাগ করে নেওয়া ইতালীয় অনূর্ধ্ব -35-এর দশকের জন্য সবচেয়ে ব্যাপক সমঝোতা থাকবে।

সহ-গাড়ি এবং হাইব্রিড সলিউশনগুলির মধ্যে ভাড়া বাজার

আন্তোনিও ইন্টিনিসিইও হাউজিংনি তিনি বলেছেন: “অফার নমনীয় বিকল্পকক্ষগুলি থেকে সহ-দীর্ঘ পর্যন্ত মিনি-অ্যাপার্টমেন্ট পর্যন্ত, মৌলিক অনুসরণ করতে বয়সের সাথে যে পরিবর্তন প্রয়োজন»

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি, অস্থায়ী হোম-শেয়ারিং এবং “সমস্ত অন্তর্ভুক্ত” সূত্রগুলি অফারে বিপ্লব করছে: আরও পরিষেবা, সরলীকৃত চুক্তি এবং স্বচ্ছ ফি।

একটি দর্জি -তৈরি বাজারের দিকে

মূল তথ্য – রুমমেটদের অর্ধেকেরও বেশি তাদের বাড়ি পছন্দ করবে – মালিক, এজেন্সি এবং নীতি নির্ধারকদের চাপিয়ে দেয় স্পেস, দাম এবং প্রণোদনা পুনর্বিবেচনা। কেবলমাত্র একটি মডুলার এবং টেকসই অফার ইউরোপীয় ভাড়াটেদের নতুন প্রজন্মকে সন্তুষ্ট করবে।

ডায়েরিওয়েব.আইটির সংবাদ পড়া চালিয়ে যান এবং আমাদের ফেসবুক পৃষ্ঠা অনুসরণ করুন

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।