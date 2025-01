$535M হরর ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে বিভাজিত 9-বছর-পুরানো মুভি এখন স্ট্রিমিং-এ প্রবণতা রয়েছে এবং এটি হতবাক পরবর্তী সিক্যুয়েল এখনও আউট হয়নি

থেকে সর্বশেষ এন্ট্রি The Purge ফ্র্যাঞ্চাইজি এখন ম্যাক্সে স্ট্রিম করছে, এবং $535 মিলিয়ন হরর ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে বিভক্ত নয় বছর বয়সী সিনেমাটি এখনও একটি সিক্যুয়েল দ্বারা অনুসরণ করা হয়নি। The Purge হিংসাত্মক এবং রাজনৈতিক মুভি সিরিজ একটি অনন্য ধারণা গ্রহণ করে এবং প্রতিটি এন্ট্রিতে এটির সাথে নতুন জিনিস খুঁজে বের করার সাথে সর্বকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় হরর ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির মধ্যে একটি। যেখানে অনেক সিনেমা আছে The Purge ফ্র্যাঞ্চাইজি, প্রথমটি নিঃসন্দেহে সবচেয়ে জনপ্রিয়, যে কারণে এটি আশ্চর্যজনক যে এই বিতর্কিত The Purge সিক্যুয়েল এখন ট্রেন্ডিং।

The Purge এমন এক পৃথিবীতে সেট করা হয়েছে যেখানে বছরে একবার, সব অপরাধ 24 ঘন্টা বৈধ. এর মানে হল যে ব্যক্তিরা সব ধরনের খুন, লুটপাট এবং অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপের সাথে একটি ভয়াবহ রাতের মধ্যে বেঁচে থাকতে বাধ্য হয়। মূল 2013 চলচ্চিত্রের বিস্ময়কর সাফল্যের পর, The Purge এটি একটি বিশাল ফ্র্যাঞ্চাইজিতে প্রসারিত হয়েছে, এটি তিনটি সিক্যুয়েল, একটি প্রিক্যুয়েল মুভি এবং এমনকি একটি টিভি শো পেয়েছে। একটি ষষ্ঠ চলচ্চিত্রের কথা বলা হলেও, এটি একটি যথাযথ হওয়ার নয় বছর হয়ে গেছে The Purge সিক্যুয়েল মুক্তি পেয়েছিল, এবং এটি সম্ভবত এই এন্ট্রির বিভাজক প্রকৃতির জন্য ধন্যবাদ।

দ্য পারজ: নির্বাচনের বছরটি প্রকাশের 9 বছর পরে সর্বাধিক প্রবণতা করছে – এর সিক্যুয়েলটি কী



ফ্র্যাঙ্ক গ্রিলোর চরিত্রে ফোকাস করার জন্য এটি শেষ চলচ্চিত্র



এই নিবন্ধটি লেখার হিসাবে, দ্য পার্জ: নির্বাচনের বছর ম্যাক্স-এ প্রবণতা #3, যা মুক্তির নয় বছর পর আশ্চর্যজনক। মধ্যে চতুর্থ এন্ট্রি The Purge ফ্র্যাঞ্চাইজি আবার ফ্রাঙ্ক গ্রিলোর লিও বার্নসকে অনুসরণ করেযিনি এখন চার্লি রোনের নিরাপত্তার প্রধান, একজন মার্কিন সিনেটর যিনি 2040 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। যদিও পূর্বে পার্জ রাত্রিকালে রাজনীতিবিদদের অনাক্রম্যতা দেওয়া হয়েছিল, দ্য পার্জ: নির্বাচনের বছর রোয়ান এবং অন্য সব রাজনীতিবিদকে বিপদে ফেলে এই বিশেষাধিকার প্রত্যাহার করা দেখে।

যেমনটি প্রত্যাশিত, ফিল্মটি বেশিরভাগই অন্য একটি পার্জ নাইটের উপর ফোকাস করে, এটি এই নতুন নিয়মগুলির সাথে কীভাবে পার্জ কাজ করে তার বিশ্ব বিল্ডিংকে প্রকাশ করে। ফ্রাঙ্ক গ্রিলোর লিও বার্নস এর প্রধান নায়ক The Purge ফ্র্যাঞ্চাইজি, এবং যখন পরে ফিল্ম পছন্দ প্রথম শুদ্ধ এবং দ্য ফরএভার পার্জ এই মহাবিশ্বে সেট করা হয়েছে, 2016 এর দ্য পার্জ: নির্বাচনের বছর এই চরিত্রের উপর ফোকাস করা শেষ সিনেমা ছিল। ভাগ্যক্রমে, একটি নতুন The Purge ফিল্ম তৈরি হচ্ছে, ফ্র্যাঙ্ক গ্রিলো তার আইকনিক হরর ফ্র্যাঞ্চাইজি চরিত্রে ফিরে আসার জন্য আলোচনা করছেন।

কেন শুদ্ধ: নির্বাচনের বছর এত বিভক্ত ছিল



এটি অনেক দর্শককে পোলারাইজ করেছে



দ্য পার্জ: নির্বাচনের বছর এটির মুক্তির সময় অবিশ্বাস্যভাবে বিভক্ত ছিল, বিতর্কিত চলচ্চিত্রটি সমালোচক এবং দর্শকদের কাছ থেকে মিশ্র পর্যালোচনা পেয়ে। যখন প্রতিটি The Purge সিনেমা হয়েছে রাজনৈতিক, দ্য পার্জ: নির্বাচনের বছর এটি তার পূর্বসূরিদের চেয়ে অনেক বেশি রাজনৈতিক ছিল, এটি তার বাস্তব-বিশ্ব সংযোগ সম্পর্কে আরও স্পষ্টবাদী ছিল। এটি বিভিন্ন কারণে কিছু দর্শককে ভুল পথে ঘষেছে। কারও কারও জন্য, এটি অন্তর্নিহিত মূর্খতার জন্য খুব গুরুতর ছিল The Purge ভোটাধিকার অন্যদের জন্য, দ্য পার্জ: নির্বাচনের বছর সঠিক ভারসাম্য খুঁজে না পেয়ে আরও গুরুতর হওয়া উচিত ছিল।

সঙ্গে আরেকটি সমস্যা দ্য পার্জ: নির্বাচনের বছর এটি তার পূর্বসূরীদের সাথে খুব মিল ছিল। ফিল্মটি মূলত আবার গতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, এবং এটি বিশ্বে ফিরে আসার নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নতুন কিছু করেনি The Purge. যখন দ্য পার্জ: নির্বাচনের বছর এর ভক্ত আছে, এটি ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্যান্য এন্ট্রিগুলির মতো সর্বজনীনভাবে প্রিয় নয়।

কেন দ্য পার্জ 6 মুক্তি পেতে এত সময় নিচ্ছে



ফ্র্যাঙ্ক গ্রিলো সিক্যুয়েলের অবস্থা সম্পর্কে অনিশ্চিত



কখন দ্য ফরএভার পার্জ ডেভেলপমেন্টে ছিল, এটি ফ্র্যাঞ্চাইজির চূড়ান্ত ফিল্ম হওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল। তবে, জেসন ব্লাম আরও ঘোষণা করলেন The Purge 2021 সালের জুনে চলচ্চিত্রগুলি বিকাশে ছিলএবং এইগুলির মধ্যে একটি একটি সঠিক সিক্যুয়াল হবে দ্য পার্জ: নির্বাচনের বছর. ফ্র্যাঞ্চাইজি নির্মাতা জেমস ডিমোনাকোর মতে, ছবিটি কোথায় উঠবে দ্য পার্জ: নির্বাচনের বছর বিশ্বব্যাপী শুদ্ধ করার সময় ফ্র্যাঙ্ক গ্রিলোর লিও বার্নসকে অনুসরণ করে এটি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

শুনেছি তারা এটা নিয়ে কাজ করছে। আমি এতে থাকব কিনা জানি না। আমি জানি না আমি জানি তারা কিছু কথোপকথন করেছে। আমরা দেখব কি হয়. আমি হয়ত উপলব্ধ নাও হতে পারি, আমি হয়তো Werewolves 2 এবং 3 করছি।

সম্পর্কে খুব বেশি কিছু বলা হয়নি The Purge 6তবে 2021 সাল থেকে এর উন্নয়ন। ফ্রাঙ্ক গ্রিলো কিনা তা নিয়ে অনিশ্চিত মনে হচ্ছে The Purge 6 তার চরিত্রের সাথে ঘটবে, যেহেতু তিনি বলেছেন যে, যখন তারা তার ফিরে আসার বিষয়ে কথোপকথন করেছে, তখন তিনি নিশ্চিত নন যে তিনি পরবর্তী ছবিতে থাকবেন কিনা। এই মন্তব্যের উপর ভিত্তি করে, The Purge 6 এখনও কয়েক বছর বন্ধ বলে মনে হচ্ছে, যার মানে ভক্তরা The Purge একটি সিক্যুয়েল জন্য অপেক্ষা করতে হবে দ্য পার্জ: নির্বাচনের বছর.