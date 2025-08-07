55 ইঞ্চি স্যামসুং ওডিসি অর্ক বিক্রিতে ধরুন এবং একটি বিনামূল্যে স্মার্ট মনিটর পান – কীভাবে এখানে

কনসোল বা পিসি গেমার যাই হোক না কেন, আপনার প্রদর্শন আপনার গেমিংয়ের অভিজ্ঞতা তৈরি করতে বা ভাঙ্গতে পারে। দ্য স্যামসুং ওডিসি অর্ক গেমার এবং সামগ্রী নির্মাতাদের জন্য চূড়ান্ত প্রদর্শন হিসাবে ডিজাইন করা একটি 55 ইঞ্চি, বাঁকা গেমিং মনিটর। এবং এখনই, আপনি যখন স্যামসাং থেকে সরাসরি কিনবেন তখন আপনি 1,200 ডলার সঞ্চয় করতে পারেন- একটি বিশাল আকারের 40% ছাড়। এছাড়াও, সীমিত সময়ের জন্য, আপনি নিখরচায় একটি 32 ইঞ্চি এম 50 ডি স্মার্ট মনিটর এবং স্যামসাং কেয়ার+ 2 বছরের জন্য মাত্র 1 ডলারে যুক্ত করতে পারেন।
55 ইঞ্চি স্ক্রিনটি উজ্জ্বল রঙ এবং সাহসী বৈসাদৃশ্য তৈরি করতে একটি মিনি-এলইডি প্যানেল ব্যবহার করে। এটি অ্যাকশন দৃশ্যের সময় আপনার ইনপুট এবং মসৃণ গতির নিকট-ইনস্টল প্রতিক্রিয়াগুলির জন্য 165Hz রিফ্রেশ রেট এবং 1 এমএস প্রতিক্রিয়া সময় বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
এমনকি এটি স্ক্রিন টিয়ারিং এবং স্টুটারিং রোধে সহায়তা করতে এএমডি ফ্রেইসিঙ্ক প্রিমিয়াম প্রো ভিআরআর প্রযুক্তি সমর্থন করে যা আপনার গেমিং সেশনটি নষ্ট করতে পারে। এটি 4 কে রেজোলিউশনও উত্পাদন করে, যাতে আপনি পিসি এবং কনসোল উভয় ক্ষেত্রেই গ্রাফিকভাবে চাহিদাযুক্ত গেমগুলি ধরে রাখতে পারেন।
অডিওর জন্য, স্যামসুং ওডিসি অর্ক চারটি স্পিকার, দুটি সাবউফার এবং ডলবি এটমোস ব্যবহার করে আরও নিমজ্জনিত অভিজ্ঞতার জন্য রুম-ভরাট ভার্চুয়াল চারপাশের শব্দ তৈরি করতে, যা হেডসেট চালু করে খেলতে পছন্দ করে না এমন যে কোনও ব্যক্তির পক্ষে দুর্দান্ত সংবাদ।
স্যামসুংয়ের গেমিং হাবের সাহায্যে আপনি এখন এনভিডিয়া জিফোর্সের মতো ক্লাউড গেমিং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে অ্যাক্সেস করতে পারেন যাতে আপনি আপনার পছন্দসই পিসি গেমগুলি রিমোট করতে পারেন। অন্তর্ভুক্ত অর্ক ডায়াল আপনাকে সেরা চিত্রের মানের জন্য সূক্ষ্ম-টিউন সেটিংস দেয় এবং স্ক্রিনটি প্রতিকৃতি মোডে ঘোরানোর মাধ্যমে এটি ফ্লাইট সিমগুলির জন্য প্রায় নিখুঁত প্রদর্শন।
দ্য স্যামসুং এম 50 ডি একটি স্মার্ট মনিটর যা নেটফ্লিক্স, ডিজনি+এবং প্রাইম ভিডিওর মতো স্ট্রিমিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য দেশীয় সমর্থন বৈশিষ্ট্যযুক্ত যা উত্পাদনশীলতা এবং বিনোদন উভয়ের জন্য উপযুক্ত একটি অল-ইন-ওয়ান ডিসপ্লে জন্য। স্যামসুং 32 ইঞ্চি মডেল অফার করছে, যা কন্টেন্ট স্রষ্টা এবং স্ট্রিমারদের জন্য প্রদর্শন এবং আরও ভাল মাল্টিটাস্কিংয়ের মধ্যে বিরামবিহীন স্যুইচিংয়ের জন্য hsupportssamsung এর গেমিং হাবও সরবরাহ করছে। এমনকি এটি দূরবর্তী পিসি অ্যাক্সেসকে সমর্থন করে, আপনাকে আপনার মনিটর থেকে সরাসরি একটি গৌণ ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ অ্যাক্সেস করতে দেয়। এটি লাইভস্ট্রিম এবং রেকর্ডিংয়ের জন্য একটি দ্বি-পিসি সেটআপ ব্যবহার করে নির্মাতা এবং স্ট্রিমারদের জন্য এটি প্রায় নিখুঁত বিকল্প হিসাবে তৈরি করে।
কীভাবে অতিরিক্ত সঞ্চয় যোগ্যতা অর্জন এবং ছিনিয়ে নেওয়া যায়
স্যামসাংয়ের ওয়েবসাইটটি যখন আপনি এটি আপনার কার্টে যুক্ত করবেন তখন ওডিসি অর্কে $ 1,200 ছাড়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করবে, তবে আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে আপনি যদি এটি বিনামূল্যে ছিনিয়ে নিতে চান তবে এম 50 ডি পাশাপাশি নির্বাচন করা হয়েছে। এটি কিছুটা বিভ্রান্তিকর হতে পারে, কারণ এটি বেছে নেওয়া একমাত্র ইঙ্গিতটি একটি পাতলা নীল রূপরেখা যা আপনি যদি সাবধানতার সাথে তাকিয়ে না থাকেন তবে মিস করা সহজ। এবং যদি $ 1,800 খুব দামি হয় তবে বেশ কয়েকটি অর্থায়নের বিকল্প উপলব্ধ। এবং যদি আপনি ইতিমধ্যে আগের বিক্রয়ের সময় ওডিসি অর্কটি তুলে নিয়ে থাকেন তবে আপনি এম 50 ডি নিজের থেকে 220 ডলারে (এটি $ 80 ছাড়) ধরে নিতে পারেন।
আপনি যদি ব্র্যান্ডের বর্ধিত ওয়ারেন্টি এবং পণ্য সুরক্ষা প্রোগ্রাম স্যামসাং কেয়ার+এ সাবস্ক্রিপশন যুক্ত করতে আগ্রহী হন তবে আপনি মাত্র 1 ডলারে দুই বছর পেতে পারেন। আমি এটি আপনার কার্টে যুক্ত করার পরামর্শ দিচ্ছি কারণ আপনার ব্র্যান্ডের নতুন, খুব ব্যয়বহুল গেমিং মনিটরের কাছে আসে যখন এটি মনের শান্তির জন্য অর্থ প্রদানের জন্য একটি অপরাধমূলক কম দাম (এবং এটি শিপিংয়ের ক্ষতি, ডুড ইউনিট এবং দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি কভার করার জন্য মূল $ 90)।
স্যামসুংতে অতিরিক্ত $ 100 অফের জন্য ওপেন-বক্স বিকল্প রয়েছে এবং একটি $ 50 স্যামসাং ক্রেডিট যা আপনি চেকআউটে আপনার কার্টে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করতে পারেন। স্যামসুংতে সক্রিয় ডিউটি সামরিক, প্রথম প্রতিক্রিয়াকারী, শিক্ষাবিদ, সরকারী কর্মচারী, যোগ্য কর্পোরেট কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীদের জন্য আপনার মোট ক্রয়ের বাইরে আরও 10% এর জন্য বিশেষ ছাড় প্রোগ্রাম রয়েছে ( স্যামসুং অফার প্রোগ্রাম সাইন আপ করতে এবং যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তাগুলি পরীক্ষা করতে ওয়েবসাইট)।
আমি কীভাবে এই চুক্তিটি রেট দিয়েছি
যদিও এটি স্যামসাং ওডিসি অর্কে আমরা দেখেছি সর্বনিম্ন দাম বা খাড়া ছাড় নয়, তবুও আমি এটিকে একটি 5-তারা রেটিং দিয়েছি কারণ এটি একটি নামী ব্র্যান্ডের একটি উচ্চ-শেষ গেমিং মনিটরের একটি বিশাল আকারের মার্কডাউন। এই বড়-স্ক্রিন মনিটরটি ইতিমধ্যে তার 4 কে রেজোলিউশন, 165Hz রিফ্রেশ রেট এবং একক মাউস এবং কীবোর্ড দিয়ে একাধিক কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সহ সম্পূর্ণ জিজ্ঞাসা মূল্যের পক্ষে মূল্যবান। তবে এই 40% মার্কডাউন এবং ফ্রি স্মার্ট মনিটরের বান্ডিল অফারটি পিসি এবং কনসোল গেমারদের জন্য তাদের সেটআপ বা দ্রুত মাল্টি-মনিটর সমাধানের জন্য একটি মানের ডিসপ্লেতে বিনিয়োগের জন্য আরও ভাল মান।
স্যামসুং 10 আগস্ট পর্যন্ত বা সরবরাহ শেষের সময় পর্যন্ত একটি ওডিসি আরকে 2 য় জেনার কেনার সাথে একটি বিনামূল্যে 32 ইঞ্চি এম 50 ডি স্মার্ট মনিটর সরবরাহ করছে।
ডিলগুলি যে কোনও সময় বিক্রয় বা মেয়াদ শেষ হওয়ার সাপেক্ষে, যদিও জেডডিএনইটি আপনার পক্ষে সেরা সঞ্চয় স্কোর করার জন্য সেরা পণ্য ডিলগুলি সন্ধান, ভাগ করে নেওয়া এবং আপডেট করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে। আমাদের বিশেষজ্ঞদের দল নিয়মিত আমরা যে ডিলগুলি ভাগ করি সেগুলি এখনও বেঁচে আছে তা নিশ্চিত করার জন্য চেক ইন করে। আপনি যদি কোনও চুক্তি মিস করেন তবে আমরা দুঃখিত, তবে হতাশ হবেন না – আমরা জেডডনেট ডটকম এ আপনার সাথে সেগুলি সংরক্ষণ এবং ভাগ করে নেওয়ার জন্য ক্রমাগত নতুন সম্ভাবনা খুঁজে পাচ্ছি।
এম 50 ডি স্মার্ট মনিটর অন্তর্ভুক্ত বোগো ডিলটি আনুষ্ঠানিকভাবে 10 আগস্ট, 2025 এ শেষ হবে; যদিও সরবরাহগুলি বিক্রি হয়ে গেলে এটি আগে শেষ হতে পারে। এবং ডিল এবং সেরা তালিকা আপডেট করার জন্য স্যামসাং সাইটে ট্যাবগুলি রাখার আমার অভিজ্ঞতায় আপনি দ্রুত কাজ করতে চাইবেন কারণ স্টক খুব দ্রুত বিক্রি হয়।
আপনার নিখরচায় মনিটর পেতে, আপনি যখন ওডিসি অর্ক কিনবেন তখন এটি আপনার কার্টে যুক্ত করুন এবং স্যামসাং ওয়েবসাইটটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছাড়টি প্রয়োগ করবে। আপনি চেক আউট করার আগে আপনি পণ্য পৃষ্ঠায় মাত্র 1 ডলারে বা আপনার শপিং কার্টে সরাসরি 2 বছরের স্যামসাং কেয়ার+ পণ্য সুরক্ষা যুক্ত করতে পারেন।
ওপেন-বাক্স ছাড়গুলি অতিরিক্ত $ 100 ছাড় পর্যন্ত অফার দেয় তবে এটি উপলব্ধ স্টক এবং স্যামসাংয়ের বিবেচনার সাপেক্ষে। $ 50 স্যামসাং আপগ্রেড ক্রেডিটের জন্য যোগ্যতা অর্জনের জন্য, ওয়েবসাইটটি আপনার কার্টে ছাড় প্রয়োগ করার জন্য পরীক্ষা করার আগে এটি পণ্য পৃষ্ঠায় এটি নির্বাচন করুন। স্যামসাং অফার প্রোগ্রামটি যোগ্য গ্রাহকদের ক্রয়গুলিতে 10% সাশ্রয় করতে দেয়। এর মধ্যে রয়েছে: শিক্ষার্থী, সরকারী কর্মচারী, নির্দিষ্ট কর্পোরেট কর্মচারী, সক্রিয় ডিউটি মিলিটারি, প্রথম প্রতিক্রিয়াশীল এবং শিক্ষাবিদ। দেখুন স্যামসুং অফার প্রোগ্রাম যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তার জন্য ওয়েবসাইট।
