58 বছর বয়সী মহিলা অভিযোগ করেছেন যে 11 জন স্বামীকে বিষাক্ত করে হত্যা করেছে এবং হত্যা করেছে

১১ জন স্বামীকে হত্যার অভিযোগে ইরানের ‘ব্ল্যাক উইডো’
58 বছর বয়সী কলসুম আকবরী তার ১১ জন স্বামীকে হত্যার অভিযোগ রয়েছে – তবে তদন্তকারীরা বিশ্বাস করেন যে ক্ষতিগ্রস্থদের সংখ্যা কমপক্ষে দ্বিগুণ হতে পারে।
ছবি: Mostafameraji দ্বারা কমন্স.উইকিমিডিয়া.অর্গ,
ইরানি মহিলা
আকবরিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সেপ্টেম্বর 2023 তার 82 বছর বয়সী স্ত্রী / স্ত্রীর সন্দেহজনক মৃত্যুর পরে। অনুযায়ী আল আরবিয়ামৃত্যুর অল্প সময়ের আগে লোকটি আত্মীয়দের বলেছিল যে তার স্ত্রী অদ্ভুত আচরণ করছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে, মৃত ব্যক্তির ভাই একটি সম্পূর্ণ তদন্ত এবং ময়নাতদন্তের দাবি করেছিলেন, যার ফলে আকবাড়ির আটকে রাখা হয়েছিল।
জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন আকবাড়ী স্বীকার করেছেন এগারো খুন। তিনি তদন্তকারীদের বলেছিলেন যে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে একাকী, বয়স্ক এবং অসুস্থ – তবে ধনী – পুরুষদের সাথে বিবাহ করবেন। অজ্ঞাতপরিচয় সহযোগীরা তাকে এই জাতীয় অংশীদারদের খুঁজে পেতে সহায়তা করেছিল বলে অভিযোগ করেছে। আকবরী বিবাহ চুক্তিতে যৌতুক বা উত্তরাধিকার দফায় জোর দিয়েছিলেন এবং এর পরেই তার স্বামীরা অসুস্থ হয়ে মারা যেতেন।
তার প্রথম দিকের শিকারের একজনকে শিল্পের অ্যালকোহলে বিষাক্ত করা হয়েছিল এবং তারপরে শ্বাসরোধ করা হয়েছিল।
এর পরে, আকবরী আরও সতর্ক হয়ে গেলেন। তিনি হাইপারটেনশন বা হার্টের অবস্থার জন্য পানীয়গুলিতে বড়িগুলি ক্রাশ করতে শুরু করেছিলেন এবং আস্তে আস্তে ডোজ বাড়িয়েছিলেন। যখন তার স্বামীদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে, তখন তিনি তাদের হাসপাতালে নিয়ে আসতেন এবং একজন যত্নশীল স্ত্রী হিসাবে পোজ দিতেন। একবার তারা দেশে ফিরে আসার পরে, তিনি আবার ডোজ বাড়িয়ে দিতেন – শেষ পর্যন্ত তাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য তাদের মৃত্যুর কারণ ঘটায়।
মধ্যে 2001 এবং 2023আকবরী হাদ 18 অংশীদার এবং প্রবেশ 19 অফিসিয়াল বিবাহ। এই সমস্ত লোক এখন মৃত, তদন্তকারীদের সন্দেহ করতে অনুরোধ জানিয়েছে যে তার ক্ষতিগ্রস্থদের তালিকাটি তিনি যে এগারোটি স্বীকার করেছেন তার চেয়ে ভাল যেতে পারে।