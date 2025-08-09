You are Here
67 হংকংয়ের ট্রায়াড-নিয়ন্ত্রিত পতিতাবৃত্তির রিংয়ে ক্র্যাকডাউনে গ্রেপ্তার হয়েছে
67 হংকংয়ের ট্রায়াড-নিয়ন্ত্রিত পতিতাবৃত্তির রিংয়ে ক্র্যাকডাউনে গ্রেপ্তার হয়েছে

হংকংয়ের পুলিশ থাইল্যান্ড, তাইওয়ান এবং মূল ভূখণ্ডের চীন থেকে যৌনকর্মীদের নিয়ে আসা সদস্যপদ ক্লাব এবং বারগুলি চালাচ্ছে এমন একটি ট্রায়ড গ্রুপের সন্ধান পাওয়ার পরে হংকং পুলিশ 67 জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

শনিবার একটি সূত্র জানিয়েছে যে এই অভিযানটি সিনিয়র-র‌্যাঙ্কিং গ্যাংস্টার “লিটল বি” সহ ট্রায়াদ গ্রুপ সান ইয়ে চালু করে তৃতীয় সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা ছিল। তিনি গত মাসে এই বাহিনীটি ভেঙে ফেলা একটি সিন্ডিকেট দ্বারা প্রায় এইচকে $ 40 বিলিয়ন লন্ডারিংয়ে জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

জুলাই অভিযানে, পুলিশ ৮২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং এইচকে $ ১৫ মিলিয়ন ডলার (১.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এর বেশি সম্পদ জব্দ করেছে, যার মধ্যে একটি দৈত্য লাবুবু পুতুলকে এইচকে $ ১ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয়েছে।

শনিবার সুপারিনটেনডেন্ট চাউ কা-ম্যান বলেছিলেন যে এই বাহিনী মার্চ মাসে একটি আন্ডারকভার অফিসারকে বুদ্ধি এবং প্রমাণ সংগ্রহের জন্য ট্রায়াড গ্রুপকে অনুপ্রবেশ করতে প্রেরণ করেছিল এবং দেখা গেছে যে সিন্ডিকেট পরিচালনা করে গ্রাহকদের কাছে যৌনকর্মী পরিষেবা বিক্রির জন্য সদস্যদের ক্লাব এবং বারগুলি পরিচালনা করে।

চাউ বলেছিলেন, সিন্ডিকেট একটি “চাঁদাবাজি” কমিশনকে চার্জ করেছিল, প্রতিটি লেনদেন এইচকে $ 5,000 এবং এইচকে $ 10,000 এর মধ্যে রয়েছে এবং শ্রমিকরা প্রায় 40 শতাংশ বা তারও কম প্রাপ্ত শ্রমিকরা বলেছিলেন।

“যৌনকর্মীদের প্রাথমিকভাবে থাইল্যান্ড, তাইওয়ান এবং মূল ভূখণ্ড থেকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, সিন্ডিকেট তাদের থাকার সময় খাদ্য এবং আবাসন সরবরাহ করার পাশাপাশি তাদের ক্লায়েন্টদের জন্য তাদের বাসভবন এবং বিভিন্ন বিনোদন স্থানগুলির মধ্যে চালকদের সরবরাহ করেছিল,” তিনি বলেছিলেন।

